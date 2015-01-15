Додано: Нед 23 лют, 2020 11:53

flyman написав: Квесторе_поверніться написав: Пан Акурт оживив гілку.

Чи пробачили тим хто ще не попросив вибачення у Вас?

Який ріст цін на нерухомість в Анталії? Пан Акурт оживив гілку.Чи пробачили тим хто ще не попросив вибачення у Вас?Який ріст цін на нерухомість в Анталії?

Починається сезон на ТРЖН.

Копірайтеру тре ж працювати - ліри заробляти.

Геть біда: з дешевих турецьких йогуртів перейшов на ще дешевшу турецьку воду. Починається сезон на ТРЖН.Копірайтеру тре ж працювати - ліри заробляти.Геть біда: з дешевих турецьких йогуртів перейшов на ще дешевшу турецьку воду.

тільки в одному екзмплярі

мій польський товариш. Я маю право так говорити, бо реально працював у Польщі з 1992 по 1998 рік та мав там фірму, яка поставляли товари у всю центральну Україну від дитячих забавок до ліків.Так ось, НЕ ПРИНИЖУЙТЕ СЕБЕ:- тема про йогурти вже обсмоктана паном Франтом, тема "копірайтера" обсмоктана іншими персонажем - вже й пану Франту самому стидно. В нього нова "фішка" - мінеральна вода. Ну не любить пан водичку із пляшки, тільки - з під-крана....- я НЕ заробляю/незаробляв гроші ніякою ріелторсько-посередницькою діяльністю.Єдина Ваша НЕ помилка: то купівля "дачі" за 100 км від Киева в ті далекі часи, коли ви, покинувши родину в Тернополі, орендували кімнату в квартирі із хазяйкою та її дочкою: було місце, де можна було сховатися на накопати картоплі. Беріть приклад з мене: зараз активно працюю над тим, щоби отримувати певний прибуток із Німеччини - тільки за останні 50 днів 2 рази був в Берліні та в Дюссельдорфі.- бо до вас не буде довіри на київській гілці, де ви стали найактивнішим учасником, та стає очевидним, чому ви так схибили із тим цоколем в Бучі та з тими майбутніми маєтками поблизу тієї "швидкісної траси", де буде рухатися так невдало зроблений на Крюківсьому заводі новий дизель-поїзд, який - слава Богу - Укрзалізниця закупила. Я особисто спілкувався з тими, хто безпосередньо приймав учать у випробуваннях. Там суттєва конструкторська помилка: виявлено було неузгодженність між дизелем виробництва Німеччини та гідротрансформатором - тому дизель-поїзд не може набрати швидкість згідно з Технічним завданням. І має проблеми той дизель-поїзд під час набору швидкості... То буде для вас поблизу "швидкісної колій" , де ви - покинувши Rzeczpospolita Polska (RP) - повернулися ні з чим - шумова проблема.Краще будьте у нас- розкажіть реально - це на тему гілки:- середня вартість квартир в Польщі станом на 2019 рік.- чи виправдалися очікування зростання цін на нерухомість в Польщі, чи вже є стабілізація, чи навіть "відкат" у цінах.- Чому в Польщі самий великий сегмент квартир, який користується попитом - то саме те, чого не ЛЮБЛЯТЬ в Україні - у нас ніяка свідома людина не купить кавалєрку площею в 31 квадрат - щонайменше на сьогодні залізобетонний паралелопіпед плошею в 54 квадрати, де за задумом архітектора можна створити затишне 1-к гніздечко, а насправді звивають 2-о кімнатне.- Які особливості купівлі квартир у Польщі.- Які Закони про спадковість нерухомості у Польщі.- Які є "підводні камені" в нерухомості, скільки вартує отримування, чи вистачало заробітку на прожиття.- Чи є податок на продаж нерухомості (В Україні - немає після трьох років володіння, в Туреччині - після 5-ти років володіння).Пан! Дякую за запитання - там є інтересна інформація - але будьте обережним - тут йде полювання на моїх ймовірних клонів - вже натякають на пана, то й вам дістанеться на горіхи!Ви ж бачите - у хлопчаків немає кеби ні на що, крім дурниць... То Ваші сусіди, на жаль...