Долярчик написав: akurt написав: - ставки по депозитах опустилися менше ніж до 10% річних...

- ставки по кредитах опустилися майже до 10% річних... Це вам не 2,6% річних в США, але....

- притік капіталу в країну тільки від туризму побив всі рекорди за час існування Осьманської імперії та Турецької республіки чисто по па"яті - виручка від туризму в 2019 році - рекорд - 35 міл"ярдів доларів США. Це вам не транш від МВФ на 2,7 жалюгідних міл"ярди із поверненням із відсотками.

Доброго дня! Доброго здоров'я!

- на фоні всього цього(бо і нас таке чекає/навздоганяє) - на скільки % подорожчали квартири у Туреччині за той період "переходу" на дешеву іпотеку?



- хочу провести паралель з Україною.... - чи вартує(особисто мені) застрибувати в "останній вагон" в іпотеку, доки ще поодинокі менш-більш "нормальні" об'єкти не досягли цінами космос?!

(планую на травень... побігати по ВП різних забудовників)



Дякую наперед за відповідь!

Вартує, не лови гав.

Приват наливає кредити 5-7-9.

