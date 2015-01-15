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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:26

Дякую пану Вкладчик1234 за інтересні роздуми.
Мене це теж цікавить: чому панове НІЯК не зрозуміють, що я нічого не рекламую і нічого непродаю/непродавав/незбираюся...
Я просто маю час (інколи) поділитися роздумами - з цифрами, фактами, аналізом, спробою зазирнути у майбутнє - самому цікаво - і таке інше.
Я маю на це право з двох пичин:
а) це я особисто придумав цю гілку і веду її багато років. Багато років іде полювання то на моїх віртуальних клонів, яких не було, то ще на щось.
б) я сам купив нерухомість за кордоном і надаю ТОЧНУ ПРАВДИВУ інформацію. Інформація тим більше актуальна, що свого часу я РЕАЛЬНО розглядав можливість купівлі нерухомості в Єгипті, Словачині, Польщі, США, Угорщині, Латвії, Новій Зеландії.
в) я весь час задаю питання панам: прорекламуйте те, що ви купили: свою нову/стару країну, своє місто, свій мікрорайон, свій будинок. ДУПЛЬ ПУСТО. ДУПЛЬ ПУСТО. ДУПЛЬ ПУСТО.
Ви ж подивіться: далі питання про колір моїх трусів та змісту холодильника розум декого ніяк не пускає.
То ж погано: БО НЕ ВЧАТЬСЯ і ВЕСЬ ЧАС РОБЛЯТЬ помилки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 лют, 2020 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:30

  Долярчик написав:
  akurt написав:- ставки по депозитах опустилися менше ніж до 10% річних...
- ставки по кредитах опустилися майже до 10% річних... Це вам не 2,6% річних в США, але....
- притік капіталу в країну тільки від туризму побив всі рекорди за час існування Осьманської імперії та Турецької республіки чисто по па"яті - виручка від туризму в 2019 році - рекорд - 35 міл"ярдів доларів США. Це вам не транш від МВФ на 2,7 жалюгідних міл"ярди із поверненням із відсотками.
- кількість купівлі жила В КРЕДИТ виросла за короткий час на 67 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) відсотків.

Доброго дня! Доброго здоров'я!
- на фоні всього цього(бо і нас таке чекає/навздоганяє) - на скільки % подорожчали квартири у Туреччині за той період "переходу" на дешеву іпотеку?

- хочу провести паралель з Україною.... - чи вартує(особисто мені) застрибувати в "останній вагон" в іпотеку, доки ще поодинокі менш-більш "нормальні" об'єкти не досягли цінами космос?!
(планую на травень... побігати по ВП різних забудовників)

Дякую наперед за відповідь!
Гарного дня!

Вартує, не лови гав.
Приват наливає кредити 5-7-9.
Трайбека із ілюмінатора рОкєти КРЖН махає рукою 'поєхалі'.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:33

Для пана flyman, що не на жарт розійшовся:

Краще будьте у нас фаховим - розкажіть реально - це на тему гілки:
- середня вартість квартир в Польщі станом на 2019 рік.
- чи виправдалися очікування зростання цін на нерухомість в Польщі, чи вже є стабілізація, чи навіть "відкат" у цінах.
- Чому в Польщі самий великий сегмент квартир, який користується попитом - то саме те, чого не ЛЮБЛЯТЬ в Україні - у нас ніяка свідома людина не купить кавалєрку площею в 31 квадрат - щонайменше на сьогодні залізобетонний паралелопіпед плошею в 54 квадрати, де за задумом архітектора можна створити затишне 1-к гніздечко, а насправді звивають 2-о кімнатне.
- Які особливості купівлі квартир у Польщі.
- Які Закони про спадковість нерухомості у Польщі.
- Які є "підводні камені" в нерухомості, скільки вартує отримування, чи вистачало заробітку на прожиття.
- Чи є податок на продаж нерухомості (В Україні - немає після трьох років володіння, в Туреччині - після 5-ти років володіння).
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:- хочу провести паралель з Україною.... - чи вартує(особисто мені) застрибувати в "останній вагон" в іпотеку, доки ще поодинокі менш-більш "нормальні" об'єкти не досягли цінами космос?!
(планую на травень... побігати по ВП різних забудовників)

Дякую наперед за відповідь!
Гарного дня!



саме для Вас - знижка на весь під’їзд :lol:

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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:Ну що ж, в нас теж облікова ставка вниз, а Долярчик та Трайбека вже в рОкеті РН, пристібнуті та з кульочками, на випадок, якщо почне нудити.

... так я ще ж тільки ПЛАНУЮ сісти в рОкету! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:04

  akurt написав:Що ж мені: писати про Вашу однушку без балкона на заході Києва?
Я про неї знаю тільки те, що не дадуть і 20 000 баксів...
Ви он і самі про неї не пишете...

Але - чи звернули Ви увагу - пане Франте - я Вам вчора поставив ПЛЮС за цікаву ідею:
Вас інтересує питання, ЧОМУ НЕ ТРЕБА КУПУВАТИ НЕРУХОМІСТЬ В КУРОРТНИХ МІСТАХ.
Наприклад, в Ніцці, Марселі, Монпел"є, Аліканте, Пальме, Лас Пальмасі, Сан Дієго, Одесі, Бердянську, Приморську або в Анталії.
В текст - то я Вам підказую - вставте фразу про те, що Вам від вашого помешкання йти пішки до станції метро рівно стільки часу, скільки мені - до Середземного моря.
Ваша думка з цього приводу - на вагу золота.
Нагадаю, за що я поставив "плюс":
  Frant написав:Я маю думку, що тут слід писати не тільки, чому варто купляти. А й чому не варто купляти нерухомість, наприклад, в курортних містах


Опишіть ту думку, що Ви маєте - Ви ж її маєте - з подробицями та порівняємо із реальністю - я в травні - вже купив квитки - буду якраз у Марселі, Бордо, та в інших приморських містах Франції та Іспанії - порівняємо враження та Вашу думку.
А читачеві буде дуже цікаво.

Який сенс вкладати гроші в курортну нерухомість, яка дає сезонний прибуток? Тобто в оренду - невигідно навіть в порівнянні з Львовом чи Дніпром.

Для себе купляти? Пан Акурт та його клони купляють винятково дешевий йогурт, дешеву мінводу і турецьке вино сумнівної якості. На мільйонера він не схожий, раз економить кожну ліру і гривну.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:05

Понял. Претензии к Акурту в "недобросовестной рекламе", и "переходе на личности" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:36

  Долярчик написав:
  flyman написав:Ну що ж, в нас теж облікова ставка вниз, а Долярчик та Трайбека вже в рОкеті РН, пристібнуті та з кульочками, на випадок, якщо почне нудити.

... так я ще ж тільки ПЛАНУЮ сісти в рОкету! :D

Хто не вспів, той опіздав. Трибека в скафандрі махає ручкою: "пака-пака". Улибається і маше.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:40

  change_pm написав:
Питання:
1. Чи індексується вартість з часом?
2. Як визначається вартість? по договору купівлі чи експертно?
3. Доручення ж повинyо мати якийсь строк дії? Не можно ж видати доручення зараз, а скористаються ним через 10-20-30 років. Найдовше іншалла!


Я не все знаю, але спробую:
1. Так держава - Республіка Туреччина - ІНДЕКСУЄ вартість нерухомості.
Механізм працює приблизно так: вони щорічно визначають офіційний рівень інфляції в країні - при чому цифри беруть не із стелі -я к у нас - а реально.
Ця цифра - ДУЖЕ важлива.
Наприклад, якщо людина здала квартиру в оренду на 1 рік і домовилася про оплату в розмірі скажімо 300 доларів на місяць - 1800 лір - ТО МАЄ ПРАВО "АВТОМАТИЧНО" підвищити орендну плату саме на цю офіційно затверджену цифру. АЛЕ НЕ БІЛЬШЕ.
Наприклад, офіційно затверджений показник - по пам’яті - за 2018 рік був 20%. Це призвело до того, що автоматично всі мали право підвищили орендну плату від нуля (ну не схотіли з якихось причин, або забули) до 20%. Орендатор БЕЗУМОВНО з цим погоджується.
Так само і при оцінці вартості квартир.
В Туреччині є податок на прибуток від продажу квартири. Його оплачує ПРОДАВЕЦЬ, якщо продав квартиру раніше 5-ти років (в Україні - 3 роки).
Але є суттєва різниця такого оподаткування.
Щоби зрозуміти різницю, почну з України.
Припустимо, пан Долярчик захоче продати свою квартиру - він володіє нею менше 5 років.
Які податки він заплатить у нотаріуса як податкового агента?
- замовить Акт експертизи вартості квартири, де буде вказано - припустимо, експерт не обманює та не "помиляється" - ринкову вартість квартири.
- Я сам мешкаю у Львові то ціни трохи знаю - думаю там буде вказано ціну в 1 500 000 гривень (60 000 доларів).
- З цієї суми пан Долярчик заплатить ЯК ПРОДАВЕЦЬ - (5+1,5) % податку - тобто 97 500 гривень або 3 980 доларів США. Ще буде платіж за внесенні відомостей до Державного реєстру та полсуги нотаріуса. разом МАЛО НЕ БУДЕ ЗДАВАТИСЯ.
То ніше питання, чи буде у нього угода із покупцем взяти витрати на двох... Не обговорюємо.


Тепер в Туреччині:
- існує податок на отриману вигоду при продажу квартири, якою володів менше 5-ти років.
Нарахування та сплата цього податку дуже цікава.

1. В тому випадку, коли будь-якою стороною Договору купівлі-продажу квартир є ІНОЗЕМЕЦЬ - з березня 2019 року є обов’язковою Акт експертизи квартири. Це НЕ такий простий, як в Україні документ - це свого роду подарунок для покупця. Там буде зазначено: що за будинок, чи відповідає він затвердженому проекту, чи він введений в експлуатацію, чи були перепланування, який стан фундаменту, стін, даху, прилеглої території, яка площа ділянки (у власність відходить і частка землі), на якій знаходиться будинок, який план квартири, чи не мають місце тріщини, пошкодження фундаменту та стін, і на останок - оціночна ринкова вартість квартири.
Такий акт в Туреччині коштує в залежності від апетитів фірм - я спілкувався із співробітниками - від 900 до 1800 лір, або від 3 600 до 7 200 гривень. Як я зрозумів, Виконавець, придумує ціну, дивлячись на те, як часто блимають очі у покупця та скільки грошей хоче нагрести собі жадібний ріелтор, який "рекомендую" саме цю фірму. Оплачує завжди ПОКУПЕЦЬ. Це документ для нього і досить корисний.
НЕ ТРЕБА замовляти такий Акт якщо всі сторони - громадяни Туреччини. Тут є важливий момент.

2. Під час укладання Договору купівлі-продажу в ДЕРЖАВНОМУ Кадастровому центрі (ТАПУ) - ніяки адвокати, нотаріуси і таке інше не приймають в тому участь - виняткове право держави - на вказану в Акті цифру буде нараховано податок для ПОКУПЦЯ: 3% від вказаної вартості (я не впевнений, але зустрічав повідомлення, що з 1 січня 2020 повернули "стару ставку " - 4%. За цю цифру не відповідаю, бо нічого не купую і не продаю.)

3. Якщо сторонами є громадяни Туреччини, то вони можуть УСНО заявити про ціну купівлі-продажу, просто зі слів. Тут є ВАЖЛИВА різниця! Про неї пізніше.

4. Документи подаються о 9-ій-10-ій ранку, їх спочатку перевіряє по базі клерк, а десь через голину викликають до Державного реєстратора - той дає читати Договорі купівлі-продажу (СТАНДАРНИЙ БЛАНК І ТЕКСТ). Якщо покупан - іноземець – є присутнім сертифікований перекладач, який роз’яснює суть Договору та знайомить покупця із тим, чи не знаходиться нерухомість під арештом чи якимись обмеженнями. Якщо сторони все зрозуміли - у присутності перекладача підписується Договір - всі вільні десь до 15-00. На телефон ПОКУПЦЯ надходить СМС-повідомлення про те, що все готово, запрошують на отримання Права власності - і тут ДУЖЕ ЦІКАВИЙ МОМЕРТ _ саме в діапазоні від 10-00 до 15-00 ПОКУПЕЦЬ без якого страхіття та впевнено віддає гроші ПРОДАВЦЮ. Тому що ВЖЕ НІЧОГО ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА. Назад раки не лізуть. Продавець через установу банку - називаючи свій ІПН - відразу касир банку все бачить - оплачує послуги Кадастрового центра (приблизно 100 доларів та податок на нерухомість - ось ті 3% вартості, яка зазначена в Акті експертизи, або я ку УСНО назвав АРОДАВЕЦЬ. САМ повертається в Кадастровий центр - там вже бачать, що оплата здійснена і йому урочисто вручають Право власності (має назву ТАПУ). Відмінити Право власності - не передбачено законом, навіть через Верховний суд. Тобто ситуація БЕЗПЕЧНА для покупця.

5. А тепер тільки - ГОЛОВНЕ!
Варіант а). Сторони Договору - громадяни Туреччини. Продаж пізніше 5-ти років володіння - податок нуль. Володіння менше 5 років - податок на прибуток від продажу. Його оплачує ПРОДАВЕЦЬ не зразу, а при Декларуванні прибутків на наступний рік. Ось тут після декларування йому буде нараховано податок приблизно так:
- купив за 100 000 лір - продав за 100 000 лір - податок нуль.
- купив за 100 000 лір - продав за 114 000 лір - податок нуль.
- купив за 100 000 лір - продав за 200 000 лір - податок нараховується по шкалі із врахуванням "сходинок" зміни прибутку - не буду зараз ритися в талмудах.
Тезісно так:
- купив у 2017 року за 100 000 - рівень інфляції 10% - ціна квартири 110 000 лір.
- у 2018 році рівень інфляції - 20 % - вартість квартири 110 000+20%х110000=132 000 лір.
- у 2019 році рівень інфляції - 15% - вартість квартири 132000 +15%х132000=151 800 лір.
ЦЕ САМА ДЕРЖЖАВА В ОСОБІ ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ РАХУЄ.
Ціна продажу - 200 000 лір. Різниця складає 200 000-151 800=48 200 лір. Це - отриманий прибуток (вигода).
- на перші 14 000 лір податок нуль.
- на суму від 14000 до 49000 - податок 15% тобто (48000-14000)х15%=7020 лір (або 1150 доларів).
- ну суму більшою за 49 000 лір - до - не пам’ятаю - податок 35%.
Цю суму нараховує податкова у наступному за звітним роком році.

Варіант б). Сторони Договору - хоч один - НЕ громадянин Туреччини. Продаж пізніше 5-ти років володіння - податок нуль. Володіння менше 5 років - податок на прибуток від продажу.
Все те саме, але тут є "підводний" цікавий камінь.
Вже не можна сказати, що купив за 100 000 лір і продав за 100 000 лір або за 114 000 лір - щоби не платити платок.
Ціну продажу візьмуть з Акту експертизи.
купив за 100 000 лір - продав за 200 000 лір - попадеш, ПРОДАВЕЦЬ, на податок.
Номер купив за 100 000 - продав за 100 000 не проходить. Держава себе захистила.

Звісно, що якщо ви купили квартиру - і там була ВКАЗАНА чесна правдива РЕАЛЬНА ціна на момент купівлі - наприклад, як у варіанті вище - 170 000 лір - то після вираховування ціни із рівнем інфляції ваш податок як ПРОДАВЦЯ буде складати НУЛЬ.
Чув, що такий Акт експертизи як обов’язковий документ хотіли ввести з 1 січня і для громадян Туреччини, але в останню мить відмінили.

На практиці вважається, що продавати свою квартиру раніше 5-ти років володіння НЕ ВАРТО.
Живіть, розмножуйтеся, займайтися секосом та радійте життю!


На останок: про термін дії Доручення не можу сказати - не цікавився. Але питання інтересне. Спробую з"ясувати у нашій діаспорі.
Якось оформлював генеральне Допучення на авто для сина - то нотаріус сказала: на три роки - одна ціна, на п"ять років - інша, на 10 років - ще інша.
Хоча "чорнила" пішли ті самі, і в такій же кількості...
Так що думаю, що то є можливим.
В цьому випадку на Доручення, оформлене в Україні, треба ставити Апостиль.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:Ну що ж, в нас теж облікова ставка вниз, а Долярчик та Трайбека вже в рОкеті РН, пристібнуті та з кульочками, на випадок, якщо почне нудити.

... так я ще ж тільки ПЛАНУЮ сісти в рОкету! :D

Хто не вспів, той опіздав. Трибека в скафандрі махає ручкою: "пака-пака". Улибається і маше.



Чесне слово не розумію - з"їхав з глузду чи що?
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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