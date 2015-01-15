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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58

Может Акурт и риелтор, судя по детализации турецкого рынка недвижимости, но читать ветку интересно.

ЗЫ: зря поддаетесь на провокации и опускаетесь до уровня собеседников
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Пане Акурт, навіщо Ви повсякчас приплітаєте до дешевої турецької нерухомості дешевий йогурт дешеву рибу, дешеву мінводу і т.п.?

Хто купує нерухомість для себе також буде оцінювати вартість комунпослуг та вартість харчування.
І чим ця вартість менша тим привабливіша нерухомість з економ класу.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:04

Ви оцініть скільки інфо пан Акурт перелопатив...і виклав тут.
Слід тільки подякувати...і хто ще не вибачився...вибачитись. :)
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32641
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
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  #<1 ... 526527528529
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