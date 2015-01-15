Может Акурт и риелтор, судя по детализации турецкого рынка недвижимости, но читать ветку интересно.
ЗЫ: зря поддаетесь на провокации и опускаетесь до уровня собеседников
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58
Может Акурт и риелтор, судя по детализации турецкого рынка недвижимости, но читать ветку интересно.
ЗЫ: зря поддаетесь на провокации и опускаетесь до уровня собеседников
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Хто купує нерухомість для себе також буде оцінювати вартість комунпослуг та вартість харчування.
І чим ця вартість менша тим привабливіша нерухомість з економ класу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:04
Ви оцініть скільки інфо пан Акурт перелопатив...і виклав тут.
Слід тільки подякувати...і хто ще не вибачився...вибачитись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|