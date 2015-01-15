Может Акурт и риелтор, судя по детализации турецкого рынка недвижимости, но читать ветку интересно.
ЗЫ: зря поддаетесь на провокации и опускаетесь до уровня собеседников
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58
Может Акурт и риелтор, судя по детализации турецкого рынка недвижимости, но читать ветку интересно.
ЗЫ: зря поддаетесь на провокации и опускаетесь до уровня собеседников
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Хто купує нерухомість для себе також буде оцінювати вартість комунпослуг та вартість харчування.
І чим ця вартість менша тим привабливіша нерухомість з економ класу.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 15:04
Ви оцініть скільки інфо пан Акурт перелопатив...і виклав тут.
Слід тільки подякувати...і хто ще не вибачився...вибачитись.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:59
Цього року коронавірус підкосить бажання мандрувати і туризм.
В Ірані та Італії вже виявлена ця зараза та обмежена свобода переміщення.
Акурт, дивись застрянеш в Анталії надовго.
Може поки не пізно чкурнув би до додому, так сказати, поближче до рідної землі.
До речі, тут піднялася тема успадкування. Ой неспроста.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 23 лют, 2020 17:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, 129 осіб знаходяться під наглядом у лікарні, з них 26 пацієнтів знаходяться в реанімації, ще 22 людини перебувають під наглядом в домашніх умовах.
У Ломбардії закрили навчальні заклади не всій території регіону. В області Фріулі-Венеція-Джулія з завтрашнього дня до 1 березня включно припиняють роботу університети Трієста і Удіне, діяльність в університетах П'ємонту і Генуї також припинена.
У Венеції, яка знаходиться в регіоні Венето, достроково завершили знаменитий карнавал, який розпочався 16 лютого і повинен був закінчитися 25 лютого.
Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.
Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.
Додано: Нед 23 лют, 2020 17:53
Я не риэлтор и никогда им не был.
Но парни применяют метод, описанный в учебниках КГБ еще давних лет.
Метод назывется "метод гнилой селёдки"
Работает так: надо кого-то опорочить (в те времена СССР, например, украинского писателя, филолога или там активиста. ЛЮБОГО простого человека например за анекдот о Брежневе. ЛЮБОГО).
В игре - трое - в нашем случае трое неудачников по жизни.
Первый несет любую пургу: например, akurt - риэлторша из Адыгеи. И не просто риэлторша, а девушка.
Вот Vint - вот я НЕ верю, что в вашем мозгу родилась бы такая или подобная глупость.
А у них родилась.
Сразу второй в рваных штанишках начинает поддакивать: да-да-да, я сам видел ее в Адыгее.
Тут третий подскакивает в рваном пиджчачке: Да! Точно! Вот я же в инете нашел ее имя: akurt - смотрите - вот у меня напечатано...
И вот эти три братца молодца - одинаковы с лица - начинают обсасывать эту лабуду круглосуточно.
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ СОЧИНЯЛ ПО 15-20 гнилых постов в день.
Заваливают дерьмом всю ветку.
Цель - любой мой материал за-сра-ть так, чтобы читатель уже его и не нашел - он погиб за горой мусора.
Цель - опорочить и вымазать, как могут вымазать пиджак нормального человека грязной гнилой селедкой в трамвае в давке - уже и не вытерешься, и вонять будешь.
Вот этот метод - метод "Гнилой селедки" эти парни постоянно обыгрывают.
Метод реально описан в учебниках для оперов КГБ.
Вот почитайте какой мусор они навалили только за эти два дня - горы мусора.
ГОРЫ МУСОРА И БРЕДА.
Приятно прочитать, но судите вы все же неверно:
На практике я просто дотошно и тщательно разбираюсь в вопросах, которые меня окружают.
На практике я консультирую ОЧЕНЬ по многим вопросам наших украинцев в Анталии.
Тут мощная украинская диаспора - и поверьте столько вопросов возникает, что ПОНЕВОЛЕ расширяешь свой кругозор.
Иногда честно говорю: "Не готов ответить..". Но я разбираюсь... Перевожу с турецкого языка очень много документов и Законов. Самому интересно. Иногда логика Законов совсем другая. Иногда поражаюсь мудрости Законов.
Думаю.
Вот парни - лидеры "Гнилой селедки" даже слово "думаю" не понимают.
Не умеют.
Не привыкли.
Бесятся, когда кто-то думает.
Задайте ЛЮБОЙ -вопрос - здрыснут сразу.
Вот спросите какого цвета на мне носки - знают!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 лют, 2020 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Цікаво, де це акурт методички для оперів КДБ штудіював?
При чому даний метод використовує на мені, приписуючи різні несуразиці, маячню та відверту брехню.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:08
Видите: метод "Гнилой селёдки" работает... Принял эстафету... и мусорит, и мусорит, и мусорит, и мусорит...
А ведь я его призывал быть экспертом по польской недвижимости...
А в руках и в голове - только гнилая селедка...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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