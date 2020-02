Додано: Нед 23 лют, 2020 16:59

Цього року коронавірус підкосить бажання мандрувати і туризм.

В Ірані та Італії вже виявлена ця зараза та обмежена свобода переміщення.

Акурт, дивись застрянеш в Анталії надовго.

Може поки не пізно чкурнув би до додому, так сказати, поближче до рідної землі.

До речі, тут піднялася тема успадкування. Ой неспроста.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/