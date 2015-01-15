Может Акурт и риелтор, судя по детализации турецкого рынка недвижимости, но читать ветку интересно.
ЗЫ: зря поддаетесь на провокации и опускаетесь до уровня собеседников
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58
Может Акурт и риелтор, судя по детализации турецкого рынка недвижимости, но читать ветку интересно.
ЗЫ: зря поддаетесь на провокации и опускаетесь до уровня собеседников
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Хто купує нерухомість для себе також буде оцінювати вартість комунпослуг та вартість харчування.
І чим ця вартість менша тим привабливіша нерухомість з економ класу.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 15:04
Ви оцініть скільки інфо пан Акурт перелопатив...і виклав тут.
Слід тільки подякувати...і хто ще не вибачився...вибачитись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:59
Цього року коронавірус підкосить бажання мандрувати і туризм.
В Ірані та Італії вже виявлена ця зараза та обмежена свобода переміщення.
Акурт, дивись застрянеш в Анталії надовго.
Може поки не пізно чкурнув би до додому, так сказати, поближче до рідної землі.
До речі, тут піднялася тема успадкування. Ой неспроста.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 23 лют, 2020 17:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, 129 осіб знаходяться під наглядом у лікарні, з них 26 пацієнтів знаходяться в реанімації, ще 22 людини перебувають під наглядом в домашніх умовах.
У Ломбардії закрили навчальні заклади не всій території регіону. В області Фріулі-Венеція-Джулія з завтрашнього дня до 1 березня включно припиняють роботу університети Трієста і Удіне, діяльність в університетах П'ємонту і Генуї також припинена.
У Венеції, яка знаходиться в регіоні Венето, достроково завершили знаменитий карнавал, який розпочався 16 лютого і повинен був закінчитися 25 лютого.
Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.
Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:23
Ти писав, що я в 2015 втік до Польщі і сиджу досі там, пописуючи на фінанс.уа.
По польській нерухомості для себе зробив висновок, що купувати в Щецині, Ченстохові, Катовіцах або в іншій більш-менш розвинутій агломерації (але не таких локаціях як Краків, Вроцлав, В-ва, Труймясто - там вигідніше орендувати), за умови що збираєшся жити там досить довгий час, напр., на пенсії. Але в тих містах, де добре розвинутий ринок праці, дешевше буде в оренді.
Другий висновок, що Київ, після двох криз 2008 та 2014 цікавіше за Польщу щодо нерухомості.
Третій висновок, що коли пішов хайп з гастріками до Польщі, прийшла пора виходити з тренду ( притчу про фінінвестора та таксиста, думаю, знаєш).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:56
Ну ось бачите: 9-е за добу повідомлення виявилося інформативним і цікавим.
Я не був в Польщі вже пару років - тому не "тримаю руку на пульсі" - а вам і карти в руки!
Гадаю, що читача інтересувала б більш докладна інформація про нерухомість в Польщі та умови там проживання.
Не ображайтеся:
- чи вірно виявилося, що не такі вже смачні польські землЯки? Син приятелей працює в Бидгощі і має дуже велику як для Польщі зарплатню в 10 000 злотих і єдине, що може собі дозволити - то орендувати трикімантну квартиру; сказав. що і не мріє купити власне житло. А зарплатня все ж таки висока... Єдине, що його втішає - добре прилаштовані двоє діточок, старший здається вже поступив в коледж.
- наша людина на будівельних роботах може заробити ТЕОРЕТИЧНО, якщо не кинуть - 15 злотих на годину. Що скажете про таку зарплатню?
- орієнтир витрат на місяць - на знаю, ви здається, забрали родину із Тернополя - що по грошах получається, якщо можна - утримання квартири з комуналкою та харчування?
Гадаю, було б цікаво для читача...
Якщо можна:
- не "тикайте" мені. Я вам ни "тикаю"; крім того, я особисто працював в Польщі значно більший за вас час - досить вільно говорив польською (читати важко було), вже підзабув, але знаю, що
у польській мові існує два види звернення - офіційний (наше "на Ви") і неофіційний. У першому випадку звернутися можна "Cześć!", "Siema", "Hej", і далі "на ти" - "Cześć, jak się masz?". Для офіційного стилю потрібно пам'ятати, що ми використовуємо тільки через ввічливе Pan / Pani або Państwo, в третій особі.
- не лякайте людей коронавірусом і не бажайте мені захворіти - бо Бог все бачить - Туреччина закрила сьогодні кордони із Іраном повністю. Цікаво, що в Туреччині: а) немає ніяких очевидних зв"язків із Китаєм. б) немає в продажу ЖОДНОГО найменування товарів з Китаю; в) громадяни Туреччини не їздять за товаром в Китай. г) на ринках в Туреччині ви не побачите ЖОДНОГО китайця. д) в гуртожитках універиситетів НЕ живуть китайці і не смажать - співпадіння зовсім випадкове - протухлого оселедця (це в них вважаєтся смачною їжею).
На днях дізнався цікаве турецьке прислів"я смисл відразу незрозумілий - але там високий - навіть філософський смисл:
"У Аллаха нет палки..."
Повторюю: відразу незрозуміло, але там смисл глибокий...
Прошу, пан flyman, при можливоcті відповісти на запитання вище...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Нед 23 лют, 2020 19:32
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я пропонував вернутися до України та пересидіти коронавірус до а. А акурт придумав, що йому зле побажали.
Щодо звертань: у Інтернеті прийнято на "ти".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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