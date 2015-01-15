Додано: Нед 23 лют, 2020 18:56

Ну ось бачите: 9-е за добу повідомлення виявилося інформативним і цікавим.

Я не був в Польщі вже пару років - тому не "тримаю руку на пульсі" - а вам і карти в руки!

Гадаю, що читача інтересувала б більш докладна інформація про нерухомість в Польщі та умови там проживання.

Не ображайтеся:

- чи вірно виявилося, що не такі вже смачні польські землЯки? Син приятелей працює в Бидгощі і має дуже велику як для Польщі зарплатню в 10 000 злотих і єдине, що може собі дозволити - то орендувати трикімантну квартиру; сказав. що і не мріє купити власне житло. А зарплатня все ж таки висока... Єдине, що його втішає - добре прилаштовані двоє діточок, старший здається вже поступив в коледж.

- наша людина на будівельних роботах може заробити ТЕОРЕТИЧНО, якщо не кинуть - 15 злотих на годину. Що скажете про таку зарплатню?

- орієнтир витрат на місяць - на знаю, ви здається, забрали родину із Тернополя - що по грошах получається, якщо можна - утримання квартири з комуналкою та харчування?

Гадаю, було б цікаво для читача...



Якщо можна:

- не "тикайте" мені. Я вам ни "тикаю"; крім того, я особисто працював в Польщі значно більший за вас час - досить вільно говорив польською (читати важко було), вже підзабув, але знаю, що

у польській мові існує два види звернення - офіційний (наше "на Ви") і неофіційний. У першому випадку звернутися можна "Cześć!", "Siema", "Hej", і далі "на ти" - "Cześć, jak się masz?". Для офіційного стилю потрібно пам'ятати, що ми використовуємо тільки через ввічливе Pan / Pani або Państwo, в третій особі.

- не лякайте людей коронавірусом і не бажайте мені захворіти - бо Бог все бачить - Туреччина закрила сьогодні кордони із Іраном повністю. Цікаво, що в Туреччині: а) немає ніяких очевидних зв"язків із Китаєм. б) немає в продажу ЖОДНОГО найменування товарів з Китаю; в) громадяни Туреччини не їздять за товаром в Китай. г) на ринках в Туреччині ви не побачите ЖОДНОГО китайця. д) в гуртожитках універиситетів НЕ живуть китайці і не смажать - співпадіння зовсім випадкове - протухлого оселедця (це в них вважаєтся смачною їжею).

На днях дізнався цікаве турецьке прислів"я смисл відразу незрозумілий - але там високий - навіть філософський смисл:

"У Аллаха нет палки..."



Повторюю: відразу незрозуміло, але там смисл глибокий...



Прошу, пан flyman, при можливоcті відповісти на запитання вище...

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.