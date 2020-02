Додано: Нед 23 лют, 2020 18:23

Ти писав, що я в 2015 втік до Польщі і сиджу досі там, пописуючи на фінанс.уа.



По польській нерухомості для себе зробив висновок, що купувати в Щецині, Ченстохові, Катовіцах або в іншій більш-менш розвинутій агломерації (але не таких локаціях як Краків, Вроцлав, В-ва, Труймясто - там вигідніше орендувати), за умови що збираєшся жити там досить довгий час, напр., на пенсії. Але в тих містах, де добре розвинутий ринок праці, дешевше буде в оренді.



Другий висновок, що Київ, після двох криз 2008 та 2014 цікавіше за Польщу щодо нерухомості.



Третій висновок, що коли пішов хайп з гастріками до Польщі, прийшла пора виходити з тренду ( притчу про фінінвестора та таксиста, думаю, знаєш).

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

