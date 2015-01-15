Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вкладчик1234 написав:Понял. Претензии к Акурту в "недобросовестной рекламе", и "переходе на личности"
Пан Вкладчик1234. Тут два момента: а) Люди настільки звикли до всебічного обману - в магазині, в фірмах з ремонту квартир, у забудовника, на роботі, на вулиці - живуть у всебічній брехні - самі брешуть та обманюють клієнтів, постачальників, котнрагентів, податкову, сусідів - тому "простую сермяжную правду" или ПРОСТО "рассказ БЕЗ ПОДВОХОВ и скрытых камней" - не розуміють і збагнути не можуть. Все шукають обман там, де шукають чорну кішку в чорній кімнаті. Привыкли жить во лжи, по лжи и иначе не могут. Обмануть оболгать оскорбить - первое дело!
б) По поводу "переходе на личности": тут уже более 620 000 просмотров и более 5000 постов: Из них: - 1567 постов меня оскорбляли употреблением гнилой рыбы гнилых йогуртов гнилого молока гнилого хлеба дешёвого шампанского противных до безобразия гнилоподобных воняющих пищевых продуктов. Сейчас новая фишка - НУ НЕНАВИДЯТ за то, что в авто купил бутылку минералки в 1,5 литра. Бросили и детей, и жену, и работу, и уборку в квартире и ПИШУТ И ПИШУТ И ПИШУТ какой я подлец - пью воду! - 984 поста меня оскорбляли тем, что я толстый жадный ужасный противный гадкий риэлтор, обдирающих весь мир на бабки. - 724 постов с оскорблениями о том, что я женщина и не просто женщина, а девушка из Адыгеи, РФ. Жадная противная ужасная бородатая волосатая, сидящая в Адыгее и втюхивающая из далекой Адыгеи наивным мило счастливым парням в Киеве недвижимость - обратите внимание - не в Адыгее, а почему то в Анталии. - 687 постов содержат ко мне обращение только КАК К ЛИЦУ ЖЕНСКОГО пола. - 346 постов содержат мое наименование не иначе как "учётка" и всегда в женском роде. - 276 постов содержат неприкрытые обвинения в том, что я коварно не хочу вопрошающих научить зарабатывать деньги, лежа на диване, и плюя в окно, и скрывающий "буржуинский секрет Ротшильда" о зарабатывании. - 112 постов содержат заявления (часто удаленные модераторами) что я ужасный жадный чиновник - за взятки, нагребший земельных участков от Донецка до Чопа и продающий их сиротам из детдомов. Сирот потом съедающий и прикапывающий. Место прикапывания скрывающий. - 107 постов содержат явные типа обоснованные заявление, что я злобный коварный клон, создавший примерно 230 клонов. - 78 постов содержат обвинения в том, что я не простой двуногий двурукий двуухий человек - а целая свора авторов, включающая юристов, литераторов, переводчиков, филологов, и еще десять наименований специальностей и профессий. - 54 поста содержат обвинения, что я зарабатываю на интернет-трафике и получаю деньжищи от владельцев портала. Самое ужасное, что не поделился этим деньжищами.
Так как насчет "перехода на личности"? У меня с мозгами что-то не так или у кого то? Не поверите - я за 620 000 просмотров не менее 500 раз призывал по теме ветки писать - нет! Только про цвет моих трусов пишут и про то, какой я злодей - пью - гад - минеральную воду и - вообще страшно сказать - питаюсь продуктами!
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Frant написав:Який сенс вкладати гроші в курортну нерухомість, яка дає сезонний прибуток? Тобто в оренду - невигідно навіть в порівнянні з Львовом чи Дніпром. Для себе купляти? Пан Акурт та його клони купляють винятково дешевий йогурт, дешеву мінводу і турецьке вино сумнівної якості. На мільйонера він не схожий, раз економить кожну ліру і гривну.
Пане Франте - мені приємно відмітити, що ви несподівано для мене прийшли до тями і почали писати ДЕКОЛИ щось корисне і цікаве.
1. Цитата: "яка дає сезонний прибуток?" - я вже тут з цифрами та фактами писав, шо НЕ варто купувати нерухомість в Туреччині для "сезонної" або подобвої здачі в оренду. По-перше, така здача в оренду заборонена Законом від 2016 року і Закон введено в дію з січня 2017 року, за здачу подобово - штраф спочатку був 10 000 лір, а зараз збільшений до 14 000 лір - то приблизно 2 500 доларів. По-друге, просто економічно не вигідно, якщо ви чули слово "економіка" - якщо ви купите нову трикімнатну квратиру під здачу - наприклад за 90 000 ойро - здасте на рік (то дозволено) - ви будете мати в місяць МАКСИМУМ 2000 лір або 333 долари на місяць. Який сенс в тому? Подумайте головою. Краще вам здати свою однушку в Києві (ТІЛЬКИ Я ПРОШУ НЕ ГОВОРИТИ, ЩО ВИ КУПИЛИ ДЛЯ СЕБЕ - цитата "Для себе купляти?") та будете мати більше БЕЗ КЛОПОТУ. Я вже тут викладав цифри: двушка в Ірпені приносить в місяць мінімум 6500 гривень або 265 доларів без всякого клопоту. Звичайний гараж під здачу - вигідніше - купили за 2000-5000 доларів та здаєте під боком за 1500 гривень. Купили у Львові на Науковій дві квартири по 26 000 доларів - панельки-однушки - та маєте 6000х2=12000 гривень на місяць.
2. Цитата: "Який сенс вкладати гроші в курортну нерухомість" - прочитайте хоч раз назву гілки. Цікаво - який вам був сенс купити оту однушку, яку не можете продати і за 20 000 доларів, та послухати мєї минулорічні поради змінити щось в своєму житті - доплатити - та купити двушку у Києві за 35 000 доларів?
3. Ну і побавте мене трохи - яка марка вина із АТБ вважається вами не сумнівною та більш приємною на смак?
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Долярчик написав:- на фоні всього цього(бо і нас таке чекає/навздоганяє) - на скільки % подорожчали квартири у Туреччині за той період "переходу" на дешеву іпотеку? Дякую наперед за відповідь! Гарного дня!
Пан Долярчик є цікаві тези - частково - якщо ви помітили - про те писав мій ніби-то клон change_pm (ви ж не забули, що і Ви - мій клон?), але зараз я вже втомився від деяких осіб - нехай щось складеться в голові у рядок - пізніше напишу. Є цікаві моменти. Крім того, я маю доступ до даних Міністерства статистики Туреччини - не дивився, чи вони вже виклали докладну інформацію з урахуванням грудня 2019 - раніше дивився - ще не було. Хотілося б якісь конкретні цифри і за весь 2019 рік. Зараз не готовий. Я ж ріелтор жадібний - а жадібні вони такі - не відразу розкривають всі карти. Наживаються...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Frant написав:Пане Акурт, навіщо Ви повсякчас приплітаєте до дешевої турецької нерухомості дешевий йогурт дешеву рибу, дешеву мінводу і т.п.?
Хто купує нерухомість для себе також буде оцінювати вартість комунпослуг та вартість харчування. І чим ця вартість менша тим привабливіша нерухомість з економ класу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ви оцініть скільки інфо пан Акурт перелопатив...і виклав тут. Слід тільки подякувати...і хто ще не вибачився...вибачитись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
flyman написав:Цього року коронавірус підкосить бажання мандрувати і туризм. В Ірані та Італії вже виявлена ця зараза та обмежена свобода переміщення.
За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, 129 осіб знаходяться під наглядом у лікарні, з них 26 пацієнтів знаходяться в реанімації, ще 22 людини перебувають під наглядом в домашніх умовах.
У Ломбардії закрили навчальні заклади не всій території регіону. В області Фріулі-Венеція-Джулія з завтрашнього дня до 1 березня включно припиняють роботу університети Трієста і Удіне, діяльність в університетах П'ємонту і Генуї також припинена.
У Венеції, яка знаходиться в регіоні Венето, достроково завершили знаменитий карнавал, який розпочався 16 лютого і повинен був закінчитися 25 лютого.
Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.
Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.
Ти писав, що я в 2015 втік до Польщі і сиджу досі там, пописуючи на фінанс.уа.
По польській нерухомості для себе зробив висновок, що купувати в Щецині, Ченстохові, Катовіцах або в іншій більш-менш розвинутій агломерації (але не таких локаціях як Краків, Вроцлав, В-ва, Труймясто - там вигідніше орендувати), за умови що збираєшся жити там досить довгий час, напр., на пенсії. Але в тих містах, де добре розвинутий ринок праці, дешевше буде в оренді.
Другий висновок, що Київ, після двох криз 2008 та 2014 цікавіше за Польщу щодо нерухомості.
Третій висновок, що коли пішов хайп з гастріками до Польщі, прийшла пора виходити з тренду ( притчу про фінінвестора та таксиста, думаю, знаєш).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ну ось бачите: 9-е за добу повідомлення виявилося інформативним і цікавим. Я не був в Польщі вже пару років - тому не "тримаю руку на пульсі" - а вам і карти в руки! Гадаю, що читача інтересувала б більш докладна інформація про нерухомість в Польщі та умови там проживання. Не ображайтеся: - чи вірно виявилося, що не такі вже смачні польські землЯки? Син приятелей працює в Бидгощі і має дуже велику як для Польщі зарплатню в 10 000 злотих і єдине, що може собі дозволити - то орендувати трикімантну квартиру; сказав. що і не мріє купити власне житло. А зарплатня все ж таки висока... Єдине, що його втішає - добре прилаштовані двоє діточок, старший здається вже поступив в коледж. - наша людина на будівельних роботах може заробити ТЕОРЕТИЧНО, якщо не кинуть - 15 злотих на годину. Що скажете про таку зарплатню? - орієнтир витрат на місяць - на знаю, ви здається, забрали родину із Тернополя - що по грошах получається, якщо можна - утримання квартири з комуналкою та харчування? Гадаю, було б цікаво для читача...
Якщо можна: - не "тикайте" мені. Я вам ни "тикаю"; крім того, я особисто працював в Польщі значно більший за вас час - досить вільно говорив польською (читати важко було), вже підзабув, але знаю, що у польській мові існує два види звернення - офіційний (наше "на Ви") і неофіційний. У першому випадку звернутися можна "Cześć!", "Siema", "Hej", і далі "на ти" - "Cześć, jak się masz?". Для офіційного стилю потрібно пам'ятати, що ми використовуємо тільки через ввічливе Pan / Pani або Państwo, в третій особі. - не лякайте людей коронавірусом і не бажайте мені захворіти - бо Бог все бачить - Туреччина закрила сьогодні кордони із Іраном повністю. Цікаво, що в Туреччині: а) немає ніяких очевидних зв"язків із Китаєм. б) немає в продажу ЖОДНОГО найменування товарів з Китаю; в) громадяни Туреччини не їздять за товаром в Китай. г) на ринках в Туреччині ви не побачите ЖОДНОГО китайця. д) в гуртожитках універиситетів НЕ живуть китайці і не смажать - співпадіння зовсім випадкове - протухлого оселедця (це в них вважаєтся смачною їжею). На днях дізнався цікаве турецьке прислів"я смисл відразу незрозумілий - але там високий - навіть філософський смисл: "У Аллаха нет палки..."
Повторюю: відразу незрозуміло, але там смисл глибокий...
Прошу, пан flyman, при можливоcті відповісти на запитання вище...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Квесторе_поверніться написав:Який ріст цін на нерухомість в Анталії?
Якщо коротко, то значно здорожчала НОВА нерухомість - в новобудовах. Що мене реально здивувало: 1. Випадково відвідав мікрорайон "Муратпаша" в самому центрі Анталії - тут і Театр опери та балету, і музеї, і Консульство України в Агнталії. Позаминулого року тут викупили такий собі квадрат житлової забудови, якому вже років 30 було - умовно кажучи, квадрат "хрущовок". Все геть знесли, очистивши шмат землі. Я не був там з рік, а це із жінкою щось шукали і випадково натрапив на вже завершене будвівництово - комплекс будинків - все новеньке, етажність 5 чи 6. Для "приколу" спитали, чи щось продаєтьтся. Нас - під "білі руки" - пустили в середину комплекса - з"ясувалося, що в продажу велетенського житлового комплекса - всього одна квартира, дворівнева, незвична: перший рівень то поверх -1, але він не зовсім "в землі", а скажімо так на рівні землі - велика квартира "3+1" в два рівня. Теоретично є бонус - з поверха -1 є вихід на власний клапитик газона. Так ось все все все було продано. Сам комплекс нагадував готель в Єгипті - досить великий за розмірами з велетенським плавальним басейном посередині. Планування квартири цікаве: на першому поверсі коридор, салон із кухнею, спальня, санвузол. На другому поверсі - дві спальні, холл, санвузол або два - не паи"ятаю. Точно ціну не пам"ятаю - здається, назвали ціну в 750 000 лір або 120 000 доларів. Для мене дивним було, що всі квартири викуплені крім цієї "проблємної". Фото робив, але не зберіг на смартфоні - не було потреби.
2. "Лакмусовим папірцем" є житловий комплекс "Casa Grande", який дуже активно будують неподалік мого будинка - метрів з 200-500, він витягнутий вздовж і в плані нагадує бумеранг. Так ось - продаж квартир - там всього їх 150 - 12 корпусів, на етажі - по 2 (!!!) квартири - почався у вересні. Чисто по пам"яті: - квартири "1+1" - площа 60 квадратів - 60 000 ойро. Зараз - 76 000 ойро. Так ціна змінилася менше ніж за півроку. Це ціни забудовника, він фіксує в ойро. - квартири "2+1" - площа 90 квадратів - 90 000 ойро. Зараз, здається, 116 000 ойро. Тобто, вкладення у нерухомість у вересні 2019 в квартиру "1+1" (двушка) 60 000 ойро принесло прибуток (звісно, віртуальний) в 16 000 ойро або приблизно 25% по валюті.
3. За період мого постійного життя із вересня 2017 року я допоміг приятелям купити 2 квартири. Остання була куплена у вересні 2019 - новобудова - все готове, все під "ключ", все з ремонтом, частково - із меблями (класна прихожка та кухня) та побутовою технікою (кондиціонери, елекропривод жалюзі, газова піч, електрична духовка та витяжка, вся сантехніка - Німеччина, підлога - ламінат). Квартира "2+1" - трьошка - продавалася за 94 000 ойро - завдячуючи моїм зв"язкам - вдалося взяти за 92 000 ойро. Після нового року - було виставлено 1 квартиру там перекупщиками відразу +10 000 ойро. Квартири реально класні за площею, плануванням та оздобленням. Переваги у порівнянні із моєю: ближче до щотижневого ринку та трохи ближче до моря.
4. Відповідь на запитання пана Долярчика - але поки ще без точних цифр - дешева іпотека призвела до того, що були викуплені масово квартири "вторинного ринку" - зникли геть майже всі оголошення про продаж, які тут зазвичай вивішують на балконах. Із свого балкона я зараз бачу - спецально глянув - у будинках, що оточують - тільки три оглошення про продаж - а ще рік тому їх було значно більше. Більш докладно вивчу цифри - та напишу. Не дуже точно - все на словах - але як орієнтир - про вторинний ринок: квартири 2017 року, які купувалися за 170 000 лір, при курсі 3,50 за долар (49 000 доларів) зараз продаються по 330 000 лір при курсі 6,10 (54 100 доларів). Це вторинний ринок - не дуже точно, то те, що я чув на днях. Я вже писав, що в листопаді було куплено квартиру "1+1" у будинку, якому 12 років - квартира площею 60 квадратів - при стартовій ціні в 40 000 доларів - за 36 000 доларів, з яких ріелтор отримав - точно знаю - 2 000 доларів. Я би для себе не купив би квартиру у будинку, якому 12 років, але мати всього за 36 000 доларів квартиру на курорті Середземного моря - класна річ. Тим більше, що продавалася разом із меблями (не поганими), холодильником та всією побутовою технікою.
Зранку курс "долара-ліра" вже 6,14 і це для тих, хто отримує прибуток в гривні, але живе тут, просто суперово: 24,30/6,14=3,597 (!!!) такого ще не було - коефіцієнт переведення гривні в ліру - менше за 4,0! Слава Богу, українська валюта сама крута валюта світу! Пальне - бензин - 6,88 ліри за літр або 27,23 гривні.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.