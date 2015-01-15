Додано: Пон 24 лют, 2020 09:05

Квесторе_поверніться написав: Який ріст цін на нерухомість в Анталії? Який ріст цін на нерухомість в Анталії?

всього одна квартира

Для мене дивним було, що всі квартири викуплені крім цієї "проблємної".

Якщо коротко, то значно здорожчала НОВА нерухомість - в новобудовах.Що мене реально здивувало:1. Випадково відвідав мікрорайон "Муратпаша" в самому центрі Анталії - тут і Театр опери та балету, і музеї, і Консульство України в Агнталії. Позаминулого року тут викупили такий собі квадрат житлової забудови, якому вже років 30 було - умовно кажучи, квадрат "хрущовок".очистивши шмат землі. Я не був там з рік, а це із жінкою щось шукали і випадково натрапив на вже завершене будвівництово - комплекс будинків - все новеньке, етажність 5 чи 6. Для "приколу" спитали, чи щось продаєтьтся. Нас - під "білі руки" - пустили в середину комплекса - з"ясувалося, що в продажу велетенського житлового комплекса -, дворівнева, незвична: перший рівень то поверх, але він не зовсім "в землі", а скажімо так на рівні землі - велика квартира "3+1" в два рівня. Теоретично є бонус - з поверхає вихід на власний клапитик газона. Так ось все все все було продано. Сам комплекс нагадував готель в Єгипті - досить великий за розмірами з велетенським плавальним басейном посередині. Планування квартири цікаве: на першому поверсі коридор, салон із кухнею, спальня, санвузол. На другому поверсі - дві спальні, холл, санвузол або два - не паи"ятаю. Точно ціну не пам"ятаю - здається, назвали ціну в 750 000 лір або 120 000 доларів.Фото робив, але не зберіг на смартфоні - не було потреби.2. "Лакмусовим папірцем" є житловий комплекс "Casa Grande", який дуже активно будують неподалік мого будинка - метрів з 200-500, він витягнутий вздовж і в плані нагадує бумеранг.Так ось - продаж квартир - там всього їх 150 - 12 корпусів, на етажі - по 2 (!!!) квартири - почався у вересні. Чисто по пам"яті:- квартири "1+1" - площа 60 квадратів - 60 000 ойро. Зараз - 76 000 ойро. Так ціна змінилася менше ніж за півроку. Це ціни забудовника, він фіксує в ойро.- квартири "2+1" - площа 90 квадратів - 90 000 ойро. Зараз, здається, 116 000 ойро.Тобто, вкладення у нерухомість у вересні 2019 в квартиру "1+1" (двушка) 60 000 ойро принесло прибуток (звісно, віртуальний) в 16 000 ойро3. За період мого постійного життя із вересня 2017 року я допоміг приятелям купити 2 квартири. Остання була куплена у вересні 2019 - новобудова - все готове, все під "ключ", все з ремонтом, частково - із меблями (класна прихожка та кухня) та побутовою технікою (кондиціонери, елекропривод жалюзі, газова піч, електрична духовка та витяжка, вся сантехніка - Німеччина, підлога - ламінат). Квартира "2+1" - трьошка - продавалася за 94 000 ойро - завдячуючи моїм зв"язкам - вдалося взяти за 92 000 ойро. Після нового року - було виставлено 1 квартиру там перекупщиками відразуКвартири реально класні за площею, плануванням та оздобленням. Переваги у порівнянні із моєю: ближче до щотижневого ринку та трохи ближче до моря.4. Відповідь на запитання пана- але поки ще без точних цифр - дешева іпотека призвела до того, що були викуплені масово квартири "вторинного ринку" - зникли геть майже всі оголошення про продаж, які тут зазвичай вивішують на балконах. Із свого балкона я зараз бачу - спецально глянув - у будинках, що оточують - тільки три оглошення про продаж - а ще рік тому їх було значно більше.Більш докладно вивчу цифри - та напишу. Не дуже точно - все на словах - але як орієнтир - про вторинний ринок: квартири 2017 року, які купувалися за 170 000 лір, при курсі 3,50 за долар (49 000 доларів) зараз продаються по 330 000 лір при курсі 6,10 (54 100 доларів). Це вторинний ринок - не дуже точно, то те, що я чув на днях.Я вже писав, що в листопаді було куплено квартиру "1+1" у будинку, якому 12 років - квартира площею 60 квадратів - при стартовій ціні в 40 000 доларів - за 36 000 доларів, з яких ріелтор отримав - точно знаю - 2 000 доларів. Я би для себе не купив би квартиру у будинку, якому 12 років, але мати всього за 36 000 доларів квартиру на курорті Середземного моря - класна річ. Тим більше, що продавалася разом із меблями (не поганими), холодильником та всією побутовою технікою.Зранку курс "долара-ліра" вже 6,14 і це для тих, хто отримує прибуток в гривні, але живе тут, просто суперово:24,30/6,14=3,597 (!!!) такого ще не було - коефіцієнт переведення гривні в ліру - менше за 4,0! Слава Богу, українська валюта сама крута валюта світу!Пальне - бензин - 6,88 ліри за літр або 27,23 гривні.