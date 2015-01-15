Додано: Пон 24 лют, 2020 09:47

Доброго времени суток всем.

Акурт,

Хочу Вас спросить. Как на Ваш взгляд изменились цены на квартиры в Анталии, за последние скажем два года? Если растут,то какая динамика? Вы много писали о районе, в котором живёте Вы, если не ошибаюсь, то это Хурма и соседний Лиман. Но что Вы можете сказать о районе Гюрсу? Слышал, что более дорогой, но имеет смысл его рассматривать в сравнении с той же Хурмой?

И ещё хотел спросить, Вы нашли применение Вашей квартире в Стамбуле? Вы много раз говорили о том, что покупать квартиру для сдачи в аренду в Турции НЕ выгодно. Тогда можно рассматривать Вашу покупку в Стамбуле как инвестицию с целью дальнейшей перепродажи, или всё таки для "себя любимого"??))