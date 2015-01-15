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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Доброго времени суток всем.
Акурт,
Хочу Вас спросить. Как на Ваш взгляд изменились цены на квартиры в Анталии, за последние скажем два года? Если растут,то какая динамика? Вы много писали о районе, в котором живёте Вы, если не ошибаюсь, то это Хурма и соседний Лиман. Но что Вы можете сказать о районе Гюрсу? Слышал, что более дорогой, но имеет смысл его рассматривать в сравнении с той же Хурмой?
И ещё хотел спросить, Вы нашли применение Вашей квартире в Стамбуле? Вы много раз говорили о том, что покупать квартиру для сдачи в аренду в Турции НЕ выгодно. Тогда можно рассматривать Вашу покупку в Стамбуле как инвестицию с целью дальнейшей перепродажи, или всё таки для "себя любимого"??))
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Пока писал своё сообщение, вышел Ваш пост, в котором некоторые вопросы освещены. Всё таки можно сказать, что дешёвая ипотека стимулирует продажи и если квартиры раскупаются, то рост неизбежен.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ещё вопросик. Смотрю, набирает сейчас популярность в Турции г. Мерсин. Там цены гораздо ниже, чем Анталия-Алания, климат мягче, как говорят. Акурт, что можете сказать по этому городу??? Варто чи ні?))
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