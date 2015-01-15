RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Доброго времени суток всем.
Акурт,
Хочу Вас спросить. Как на Ваш взгляд изменились цены на квартиры в Анталии, за последние скажем два года? Если растут,то какая динамика? Вы много писали о районе, в котором живёте Вы, если не ошибаюсь, то это Хурма и соседний Лиман. Но что Вы можете сказать о районе Гюрсу? Слышал, что более дорогой, но имеет смысл его рассматривать в сравнении с той же Хурмой?
И ещё хотел спросить, Вы нашли применение Вашей квартире в Стамбуле? Вы много раз говорили о том, что покупать квартиру для сдачи в аренду в Турции НЕ выгодно. Тогда можно рассматривать Вашу покупку в Стамбуле как инвестицию с целью дальнейшей перепродажи, или всё таки для "себя любимого"??))
San1t
 
Повідомлень: 4
З нами з: 24.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Пока писал своё сообщение, вышел Ваш пост, в котором некоторые вопросы освещены. Всё таки можно сказать, что дешёвая ипотека стимулирует продажи и если квартиры раскупаются, то рост неизбежен.
San1t
 
Повідомлень: 4
З нами з: 24.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ещё вопросик. Смотрю, набирает сейчас популярность в Турции г. Мерсин. Там цены гораздо ниже, чем Анталия-Алания, климат мягче, как говорят. Акурт, что можете сказать по этому городу??? Варто чи ні?))
San1t
 
Повідомлень: 4
З нами з: 24.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:15

Спасибо за прекрасные интересные вопросы.
1. Я в самом деле ответил на часть ваших вопросов по динамике цен - там без данных точных от Министерства статистики Турции - некогда заняться - в 2 ночи встречал делегацию из Германии в аэропорту и потом сегодня до 4 утра дегустировали виски, но как-то займусь.

2. Про Мерсин ничего не знаю. Думаю, почти в любом прибрежном городе можно брать квартиру.
Я все же в Турции регулярно с 2010 года - то я сторонник Анталии: инфраструктура качество жизни медобслуживание, климат - все на высшем уровне. Вот даже взять каткие вещи: я до 18 февраля был на горнолыжном курорте Кайсери-Эрджиес - это в центре Турции за 630 км от Анталии - там настоящая зима, морозы, снег. Вечером 18 февраля в 20-00 вернулся в Анталию - тепло пахнет цветами на утро было +20.
Фото с горнолыжного центра Кайсери-Эрджиес прислал вчера один из форумчан, который по моему прибыл туда 21 февраля. У меня была шальная мысль прыгнуть в самолет - прямой рейс и слетать на пару дней с одной ночевкой - авиабилет туда и обратно стоит 45 долларов - но как-то отменилось.
Зображення
Или вот еще что: в 40 км от Анталии реальный горнолыжный центр Сакликент - я позавтракал после бурной ночи и сейчас еду кататься на лыжах это при том, что сегодня в Анталии опять ожидается +20!
Вот фото с вебкамеры прямо сейчас.
Зображення

3. Я вот сегодня подумал, что надо разобраться с понятием "к.п.д." Вот смотрите: получается абсурд - зарабатываете вы, например, в Украине хорошую зарплату - скажем 35 000 гривен в месяц как сын приятелей, работая начальником отделения "Новая почта". Отличные деньги, но получается к.п.д. почти равно нулю - все эти деньги олигархи у него отбирают через невероятные цены нас все вокруг. И это на НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, где сливочное мало НЕ состоит из сливочного масла, курица не состоит из курицы, и колбаса не содержит мяса.
Потому я писал и подтверждаю: если вы можете сдать свою квартиру в Киеве, Днепре или Львове за 500 баксов в месяц, и особенно если имеете еще одну квартиру под сдачу - стоит 100% купить себе квартиру в Анталии и жить реально припеваючи: на расстоянии в 150 метров от моего дома - изумительный детский парк с детским городком, резиновой беговой дорожкой и комплексом тренажеров. Цветут цветы уже вокруг. На расстоянии 1800 метров - беговая резиновая дорожка вдоль моря длиной почти в 10 км, велосипедная синего цвета дорожка для велосипедистов - прокат велосипедов 6 (шесть) гривен в час.

4. Микрорайон "Гюрсу" находится на таком же расстоянии от моря - от пляжа "Коньяалты", как и Хурма или Лиман - он просто чуть ближе к центру - скажем так на 3-4 остановки на автобусе ближе к центру. Это единственная разница. Более престижным считается расположенный рядом с Гюрсу микрорайон Uncali (Унджалы) - он дальше от моря - примерно 3-3,5 км, но выглядит более "европейским". Я всерьез рассматривал вопрос о покупке себе любимому квартиры "2+1" именно там - хотят дальше от моря - 3,5 км по прямой. Но потом вложил все деньги в совсем другое выгодное (тьфу-тьфу-тьфу) дело, которое мне сейчас приносит приличный доход. Но вопрос покупки "2+1" все же актуален. Кроме того, я в марте буду покупать жене новое авто.

5. Квартира в Стамбуле - живет мой близкий родственник, это я так отдаю свой жизненный долг. Аланию местные турки в Анталии считают селом, не достойными внимания. Кроме того, там практически отсутствует пляж - море есть, а пляжа нет... там сразу под водой какие-то бетонные плиты - нагромождение.

Уезжаю кататься на лыжах - я с авто даже не вытаскиваю всю снарягу.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 12.02.09
Подякував: 823 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Кроме того, там практически отсутствует пляж - море есть, а пляжа нет... там сразу под водой какие-то бетонные плиты - нагромождение.


Бачив такі плити у Сіде біля деяких готелів, коли гуляли увечері вздовж пляжу

не розумію, чому їх не повитягують з води, реально можна поламати ноги або обдертись об них...
jump
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 18.08.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:25

  akurt написав:3. Я вот сегодня подумал, что надо разобраться с понятием "к.п.д." Вот смотрите: получается абсурд - зарабатываете вы, например, в Украине хорошую зарплату - скажем 35 000 гривен в месяц как сын приятелей, работая начальником отделения "Новая почта". Отличные деньги, но получается к.п.д. почти равно нулю - все эти деньги олигархи у него отбирают через невероятные цены нас все вокруг. И это на НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, где сливочное мало НЕ состоит из сливочного масла, курица не состоит из курицы, и колбаса не содержит мяса.
Потому я писал и подтверждаю: если вы можете сдать свою квартиру в Киеве, Днепре или Львове за 500 баксов в месяц, и особенно если имеете еще одну квартиру под сдачу - стоит 100% купить себе квартиру в Анталии и жить реально припеваючи: на расстоянии в 150 метров от моего дома - изумительный детский парк с детским городком, резиновой беговой дорожкой и комплексом тренажеров. Цветут цветы уже вокруг. На расстоянии 1800 метров - беговая резиновая дорожка вдоль моря длиной почти в 10 км, велосипедная синего цвета дорожка для велосипедистов - прокат велосипедов 6 (шесть) гривен в час.


Большое спасибо, за Ваш ответ.
Довольно длительное время сам ищу ответы, на многие вопросы, которые поднимаются в этой ветке. Согласен во многом с пунктом №3, да некачественные продукты, плохая экология, отсутствие нормальных, современных условий для жизни и грабёж населения при помощи цен и налогов. Когда начинаешь это осознавать - ищешь пути решения проблемы.
Сдача своей недвижимости в аренду и переезд, не плохое решение, если... если больше ничего не держит. Но как правило, так не бывает... Это хороший способ для пенсионера, когда обязанностей меньше и как следствие, избыток свободного времени.
По крайней мере, сделал для себя из Вашей ветки кучу закладок. Можно хороший путеводитель по Турции составить. Этим летом хочу съездить и применить полученную здесь информацию на практике.)) Спасибо Вам!!!
Так же слышал, что с 2020 года усложняется порядок получения ВНЖ. Раньше можно было всего навсего по Договору аренды. Что сейчас? Слышал, что на первый раз, дадут ВНЖ на год по аренде, а дальше либо покупать, либо выезжать на 6мес?
Я пытался смотреть цены в Анталии на популярном турецком сайте sahibinden.com. Меня, в моём конкретном случае, и на данном этапе интересовала стоимость аренды. Пришёл к выводу, что буквально за 300-400 долл. можно арендовать что-то более менее приличное 1+1 в пешей доступности от моря. Что Вы скажете на этот счёт, цифры реальные?
San1t
 
Повідомлень: 4
З нами з: 24.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:45

... куля в лоб - так куля в лоб! - нашим забудовникам!)))

  akurt написав:Відповідь на запитання пана Долярчика - але поки ще без точних цифр - дешева іпотека ;(приблизно 10% річних) призвела до того, що були викуплені масово квартири "вторинного ринку" - зникли геть майже всі оголошення про продаж, які тут зазвичай вивішують на балконах. Із свого балкона я зараз бачу - спецально глянув - у будинках, що оточують - тільки три оглошення про продаж - а ще рік тому їх було значно більше.
Більш докладно вивчу цифри - та напишу

... дуже Вам дякую!
- мені і без точних цифр відповідь підходить!

- дивно, що "вторинку" всю повигрібали, а "первинки"
, мабуть, збереглись ще трохи, завдяки підвищенні цін на них?

  akurt написав:з велетенським плавальним басейном посередині та підземнеим паркінгом (тут не беруть гроші з покупця квартири за підземний паркінг - то є просто бонус).

... хоч бери, та закидати наших забудовників камінням до смерті! :)
- ну як та, що в моєму будинку, який НЕ в центрі міста і НЕ біля центру(а 4км від нього) - РОЗМІТКУ в підземному паркінгу(так, саме РОЗМІТКУ ФАРБОЮ, А НЕ ОКРЕМИЕ/ІЗОЛЬОВАНЕ стінами і ролетою парко-місце) - зарядили, а головне вже більшість продали по 200 000-220 000грн!!!
КАРЛ!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7714
З нами з: 19.10.15
Подякував: 501 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 526527528529
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mazay256, proftpd66, vano80 і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 487, 488, 489
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4887 497966
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 11:29
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 35, 36, 37
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
362 57589
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 20:32
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 75505
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.