Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Доброго времени суток всем. Акурт, Хочу Вас спросить. Как на Ваш взгляд изменились цены на квартиры в Анталии, за последние скажем два года? Если растут,то какая динамика? Вы много писали о районе, в котором живёте Вы, если не ошибаюсь, то это Хурма и соседний Лиман. Но что Вы можете сказать о районе Гюрсу? Слышал, что более дорогой, но имеет смысл его рассматривать в сравнении с той же Хурмой? И ещё хотел спросить, Вы нашли применение Вашей квартире в Стамбуле? Вы много раз говорили о том, что покупать квартиру для сдачи в аренду в Турции НЕ выгодно. Тогда можно рассматривать Вашу покупку в Стамбуле как инвестицию с целью дальнейшей перепродажи, или всё таки для "себя любимого"??))
Спасибо за прекрасные интересные вопросы. 1. Я в самом деле ответил на часть ваших вопросов по динамике цен - там без данных точных от Министерства статистики Турции - некогда заняться - в 2 ночи встречал делегацию из Германии в аэропорту и потом сегодня до 4 утра дегустировали виски, но как-то займусь.
2. Про Мерсин ничего не знаю. Думаю, почти в любом прибрежном городе можно брать квартиру. Я все же в Турции регулярно с 2010 года - то я сторонник Анталии: инфраструктура качество жизни медобслуживание, климат - все на высшем уровне. Вот даже взять каткие вещи: я до 18 февраля был на горнолыжном курорте Кайсери-Эрджиес - это в центре Турции за 630 км от Анталии - там настоящая зима, морозы, снег. Вечером 18 февраля в 20-00 вернулся в Анталию - тепло пахнет цветами на утро было +20. Фото с горнолыжного центра Кайсери-Эрджиес прислал вчера один из форумчан, который по моему прибыл туда 21 февраля. У меня была шальная мысль прыгнуть в самолет - прямой рейс и слетать на пару дней с одной ночевкой - авиабилет туда и обратно стоит 45 долларов - но как-то отменилось. Или вот еще что: в 40 км от Анталии реальный горнолыжный центр Сакликент - я позавтракал после бурной ночи и сейчас еду кататься на лыжах это при том, что сегодня в Анталии опять ожидается +20! Вот фото с вебкамеры прямо сейчас.
3. Я вот сегодня подумал, что надо разобраться с понятием "к.п.д." Вот смотрите: получается абсурд - зарабатываете вы, например, в Украине хорошую зарплату - скажем 35 000 гривен в месяц как сын приятелей, работая начальником отделения "Новая почта". Отличные деньги, но получается к.п.д. почти равно нулю - все эти деньги олигархи у него отбирают через невероятные цены нас все вокруг. И это на НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, где сливочное мало НЕ состоит из сливочного масла, курица не состоит из курицы, и колбаса не содержит мяса. Потому я писал и подтверждаю: если вы можете сдать свою квартиру в Киеве, Днепре или Львове за 500 баксов в месяц, и особенно если имеете еще одну квартиру под сдачу - стоит 100% купить себе квартиру в Анталии и жить реально припеваючи: на расстоянии в 150 метров от моего дома - изумительный детский парк с детским городком, резиновой беговой дорожкой и комплексом тренажеров. Цветут цветы уже вокруг. На расстоянии 1800 метров - беговая резиновая дорожка вдоль моря длиной почти в 10 км, велосипедная синего цвета дорожка для велосипедистов - прокат велосипедов 6 (шесть) гривен в час.
4. Микрорайон "Гюрсу" находится на таком же расстоянии от моря - от пляжа "Коньяалты", как и Хурма или Лиман - он просто чуть ближе к центру - скажем так на 3-4 остановки на автобусе ближе к центру. Это единственная разница. Более престижным считается расположенный рядом с Гюрсу микрорайон Uncali (Унджалы) - он дальше от моря - примерно 3-3,5 км, но выглядит более "европейским". Я всерьез рассматривал вопрос о покупке себе любимому квартиры "2+1" именно там - хотят дальше от моря - 3,5 км по прямой. Но потом вложил все деньги в совсем другое выгодное (тьфу-тьфу-тьфу) дело, которое мне сейчас приносит приличный доход. Но вопрос покупки "2+1" все же актуален. Кроме того, я в марте буду покупать жене новое авто.
5. Квартира в Стамбуле - живет мой близкий родственник, это я так отдаю свой жизненный долг. Аланию местные турки в Анталии считают селом, не достойными внимания. Кроме того, там практически отсутствует пляж - море есть, а пляжа нет... там сразу под водой какие-то бетонные плиты - нагромождение.
Уезжаю кататься на лыжах - я с авто даже не вытаскиваю всю снарягу.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt написав:3. Я вот сегодня подумал, что надо разобраться с понятием "к.п.д." Вот смотрите: получается абсурд - зарабатываете вы, например, в Украине хорошую зарплату - скажем 35 000 гривен в месяц как сын приятелей, работая начальником отделения "Новая почта". Отличные деньги, но получается к.п.д. почти равно нулю - все эти деньги олигархи у него отбирают через невероятные цены нас все вокруг. И это на НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, где сливочное мало НЕ состоит из сливочного масла, курица не состоит из курицы, и колбаса не содержит мяса. Потому я писал и подтверждаю: если вы можете сдать свою квартиру в Киеве, Днепре или Львове за 500 баксов в месяц, и особенно если имеете еще одну квартиру под сдачу - стоит 100% купить себе квартиру в Анталии и жить реально припеваючи: на расстоянии в 150 метров от моего дома - изумительный детский парк с детским городком, резиновой беговой дорожкой и комплексом тренажеров. Цветут цветы уже вокруг. На расстоянии 1800 метров - беговая резиновая дорожка вдоль моря длиной почти в 10 км, велосипедная синего цвета дорожка для велосипедистов - прокат велосипедов 6 (шесть) гривен в час.
Большое спасибо, за Ваш ответ. Довольно длительное время сам ищу ответы, на многие вопросы, которые поднимаются в этой ветке. Согласен во многом с пунктом №3, да некачественные продукты, плохая экология, отсутствие нормальных, современных условий для жизни и грабёж населения при помощи цен и налогов. Когда начинаешь это осознавать - ищешь пути решения проблемы. Сдача своей недвижимости в аренду и переезд, не плохое решение, если... если больше ничего не держит. Но как правило, так не бывает... Это хороший способ для пенсионера, когда обязанностей меньше и как следствие, избыток свободного времени. По крайней мере, сделал для себя из Вашей ветки кучу закладок. Можно хороший путеводитель по Турции составить. Этим летом хочу съездить и применить полученную здесь информацию на практике.)) Спасибо Вам!!! Так же слышал, что с 2020 года усложняется порядок получения ВНЖ. Раньше можно было всего навсего по Договору аренды. Что сейчас? Слышал, что на первый раз, дадут ВНЖ на год по аренде, а дальше либо покупать, либо выезжать на 6мес? Я пытался смотреть цены в Анталии на популярном турецком сайте sahibinden.com. Меня, в моём конкретном случае, и на данном этапе интересовала стоимость аренды. Пришёл к выводу, что буквально за 300-400 долл. можно арендовать что-то более менее приличное 1+1 в пешей доступности от моря. Что Вы скажете на этот счёт, цифры реальные?
akurt написав:Відповідь на запитання пана Долярчика - але поки ще без точних цифр - дешева іпотека ;(приблизно 10% річних) призвела до того, що були викуплені масово квартири "вторинного ринку" - зникли геть майже всі оголошення про продаж, які тут зазвичай вивішують на балконах. Із свого балкона я зараз бачу - спецально глянув - у будинках, що оточують - тільки три оглошення про продаж - а ще рік тому їх було значно більше. Більш докладно вивчу цифри - та напишу
... дуже Вам дякую! - мені і без точних цифр відповідь підходить!
- дивно, що "вторинку" всю повигрібали, а "первинки" , мабуть, збереглись ще трохи, завдяки підвищенні цін на них?
akurt написав:з велетенським плавальним басейном посередині та підземнеим паркінгом (тут не беруть гроші з покупця квартири за підземний паркінг - то є просто бонус).
... хоч бери, та закидати наших забудовників камінням до смерті! - ну як та, що в моєму будинку, який НЕ в центрі міста і НЕ біля центру(а 4км від нього) - РОЗМІТКУ в підземному паркінгу(так, саме РОЗМІТКУ ФАРБОЮ, А НЕ ОКРЕМИЕ/ІЗОЛЬОВАНЕ стінами і ролетою парко-місце) - зарядили, а головне вже більшість продали по 200 000-220 000грн!!! КАРЛ!!!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!