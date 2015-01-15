Додано: Пон 24 лют, 2020 11:15

Спасибо за прекрасные интересные вопросы.1. Я в самом деле ответил на часть ваших вопросов по динамике цен - там без данных точных от Министерства статистики Турции - некогда заняться - в 2 ночи встречал делегацию из Германии в аэропорту и потом сегодня до 4 утра дегустировали виски, но как-то займусь.2. Про Мерсин ничего не знаю. Думаю, почти в любом прибрежном городе можно брать квартиру.Я все же в Турции регулярно с 2010 года - то я сторонник Анталии: инфраструктура качество жизни медобслуживание, климат - все на высшем уровне. Вот даже взять каткие вещи: я до 18 февраля был на горнолыжном курорте Кайсери-Эрджиес - это в центре Турции за 630 км от Анталии - там настоящая зима, морозы, снег. Вечером 18 февраля в 20-00 вернулся в Анталию - тепло пахнет цветами на утро было +20.Фото с горнолыжного центра Кайсери-Эрджиес прислал вчера один из форумчан, который по моему прибыл туда 21 февраля. У меня была шальная мысль прыгнуть в самолет - прямой рейс и слетать на пару дней с одной ночевкой - авиабилет туда и обратно стоит 45 долларов - но как-то отменилось.Или вот еще что: в 40 км от Анталии реальный горнолыжный центр Сакликент - я позавтракал после бурной ночи иэто при том, что сегодня в Анталии опять ожидается +20!Вот фото с вебкамеры прямо сейчас.3. Я вот сегодня подумал, что надо разобраться с понятием "к.п.д." Вот смотрите: получается абсурд - зарабатываете вы, например, в Украине хорошую зарплату - скажем 35 000 гривен в месяц как сын приятелей, работая начальником отделения "Новая почта". Отличные деньги, но получается к.п.д. почти равно нулю - все эти деньги олигархи у него отбирают через невероятные цены нас все вокруг. И это на НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, где сливочное мало НЕ состоит из сливочного масла, курица не состоит из курицы, и колбаса не содержит мяса.Потому я писал и подтверждаю: если вы можете сдать свою квартиру в Киеве, Днепре или Львове за 500 баксов в месяц, и особенно если имеете еще одну квартиру под сдачу - стоит 100% купить себе квартиру в Анталии и жить реально припеваючи: на расстоянии в 150 метров от моего дома - изумительный детский парк с детским городком, резиновой беговой дорожкой и комплексом тренажеров. Цветут цветы уже вокруг. На расстоянии 1800 метров - беговая резиновая дорожка вдоль моря длиной почти в 10 км, велосипедная синего цвета дорожка для велосипедистов - прокат велосипедов 6 (шесть) гривен в час.4. Микрорайон "Гюрсу" находится на таком же расстоянии от моря - от пляжа "Коньяалты", как и Хурма или Лиман - он просто чуть ближе к центру - скажем так на 3-4 остановки на автобусе ближе к центру. Это единственная разница. Более престижным считается расположенный рядом с Гюрсу микрорайон Uncali (Унджалы) - он дальше от моря - примерно 3-3,5 км, но выглядит более "европейским". Я всерьез рассматривал вопрос о покупке себе любимому квартиры "2+1" именно там - хотят дальше от моря - 3,5 км по прямой. Но потом вложил все деньги в совсем другое выгодное (тьфу-тьфу-тьфу) дело, которое мне сейчас приносит приличный доход. Но вопрос покупки "2+1" все же актуален. Кроме того, я в марте буду покупать жене новое авто.5. Квартира в Стамбуле - живет мой близкий родственник, это я так отдаю свой жизненный долг. Аланию местные турки в Анталии считают селом, не достойными внимания. Кроме того, там практически отсутствует пляж - море есть, а пляжа нет... там сразу под водой какие-то бетонные плиты - нагромождение.Уезжаю кататься на лыжах - я с авто даже не вытаскиваю всю снарягу.