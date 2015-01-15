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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Я 28 с Киева в Кайсери всей семьёй на недельку учиться на лыжах кататься.
Взял недельный тур от Coral travel все включено (с трансфером и скайпас).
Отель в городе - Редисон Блу.
Кстати это будут последний прямой авиа с Киева в этом сезоне.

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