|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:09
Я 28 с Киева в Кайсери всей семьёй на недельку учиться на лыжах кататься.
Взял недельный тур от Coral travel все включено (с трансфером и скайпас).
Отель в городе - Редисон Блу.
Кстати это будут последний прямой авиа с Киева в этом сезоне.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4892
|498700
|
|
|362
|57692
|
|
|216
|75526
|
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo
|