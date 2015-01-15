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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Я 28 с Киева в Кайсери всей семьёй на недельку учиться на лыжах кататься.
Взял недельный тур от Coral travel все включено (с трансфером и скайпас).
Отель в городе - Редисон Блу.
Кстати это будут последний прямой авиа с Киева в этом сезоне.

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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 07:40

Прикольно, что сейчас на горнолыжных трассах в Эрджиес больше всего украинцев: все время слышишь разговоры на украинском или русском языках: спрашиваешь, называют и Днепр, и Харьков, и Киев. Встречал людей из Латвии - тоже мило поболтали, хотя я же почти забыл латышский язык - когда-то чуток знал. Оказались ребята из Риги - я как раз там был пару раз и не просто туристом, а работал немного в Латвии. Горжусь: первая запись в моей Трудовой книжке - это работа слесарем в Риге на одном из заводов. Вспомнили Кишэзерс и Межапарк.

Неудивительно:
- запустили прямые рейсы Киев-Кайсери и Варшава-Кайсери (на подъемнике ехал с поляками - мило поболтали. Они из Варшавы, сказали что у них в фирме работают 2 украинца, очень хорошие ребята).
- удобная система ski-pass не по дням, а на количество подъемов - самый выгодный ski-pass - на 50 подъемов - стоит 295 лир или менее 1200 гривен. Не самому активному лыжнику может хватить и на неделю!!!
- нашим туристам выдают ski-pass БЕСПЛАТНО! Там такой прикол: ski-pass на 500 подъемов продается за 1250 лир (примерно 5000 гривен). Он действует "вечно" и для любого человека. Вот его выдают нашим туристам бесплатно или посторонним в отеле дают "на прокат" за 100 лир. Если его выдать за 100 лир 12-ти человекам, то он по стоимости "отбивается". Простая арифметика и буржуйский расчет. Для сравнения: ski-pass в Италии стоит сейчас 50 евро (!!!) на 1 день на 1 человека. Потому с точки зрения банальной арифметики горнолыжный центр в Кайсери-Эрджиес - отличный выбор.
- НЕТ временного зазора (!!!) между проходами через турникет - то есть одним ski-pass могут пользоваться и пара человек. Многим это удобно - например, семья.
- очень дешевое питание на горнолыжном курорте и в ближайшем городе (между прочим огромный областной центр с населением чуть ли не 1,5 миллиона человек) Кайсери - особое внимание наши туристы обращают на так называемую "Рыбную улицу" в самом центре Кайсери - вы такого изобилия рыбы никогда не видели. Что интересно, цены ровно в 2 раза ниже, чем в Анталии, хотя это дальше от моря. Например, кефаль в Анталии стоит менее 20 лир за кг (80 гривен), а в Кайсери - не шучу - 10 (десять) лир или 40 гривен кг. Самое популярное блюдо у туристов - это жаренная хамса, её жарят прямо при вас на больших круглых сковородках, выкладывают на тарелку и подают вместе с лавашом или батоном. На 15 лир (60 гривен) два человека накушаются так, что не будет хотеться весь день.
Еще прикол такой: нужно сказать тому, кто принимает заказы: "две порции в отель" ("ики порсиён отел") - тогда прямо при вас насыпают полную сковороду - она диаметром наверно в 40 см хамсы, жарят при вас, по готовности выкладывают в металлический судок, упаковывают в пакет, в котором уже лежит еще один металлический судок и лаваш. При открытии в отеле вы обнаруживаете во втором судке микс-салат из овощей - очень большая порция. Все это стоит 40 лир или 120 гривен - двоим человекам даже в отеле с пивом это всё съесть почти нереально.
Очень рекомендую посетить "Рыбную улицу" - она идет вдоль трамвайной линии в районе ТЦ "FORUM" и тянется почти до средневековой крепости.
- прокат лыж в Эрджиесе - 60 лир или 240 гривен в сутки. Нашим лыжникам рекомендую брать с собой свой горнолыжный шлем (вход на подъемники без шлема запрещен - прийдется брать напрокат) и свои личны горнолыжные ботинки (ведь у них сапожок внутри приобретает форму ноги и вы чувствуете себя комфортно и уверенно).

Есть и недостаток: очень зависит каталка - там же вулкан высотой 3900 м над уровнем моря - от погоды. Последние 2 подъемника - везут на высоту 3 300 (!!!!) включают не всегда - обычно ближе к марту из-за сильных ветров и вдуванию снега на вершине вулкана. Я в феврале поднимался на максимальную высоту 2960 м над уровнем моря.
Обычно из 8 дней 2 дня - не "карательные", туман или сильный ветер, подъемники выключают. Тогда наши туристы с удовольствием посещают Каппадокию - 75 км от Кайсери-Эрджиеса.

Для справки: в Кайсери - прямые рейсы из Анталии, авиабилет стоит 45 долларов туда и обратно.
На фото вчера - уровень снега в горнолыжном центре Saklikent - 40 км от Анталии, я вчера катался с 14-00 до закрытия в 17-00. Днем в Анталии +16...+18, на вершине в 2 400 м - днем плюс 3.
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Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 08:17

  akurt написав:
Отличные деньги, но получается к.п.д. почти равно нулю - все эти деньги олигархи у него отбирают через невероятные цены нас все вокруг. И это на НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, где сливочное мало НЕ состоит из сливочного масла, курица не состоит из курицы, и колбаса не содержит мяса.
Потому я писал и подтверждаю: если вы можете сдать свою квартиру в Киеве, Днепре или Львове за 500 баксов в месяц, и особенно если имеете еще одну квартиру под сдачу - стоит 100% купить себе квартиру в Анталии и жить реально припеваючи.


Якраз зараз йшов додому із собакою і думав, що десь помилився.



Куряче м'ясо - складається не з курятини??? Пане Акурт, очевидно, це писала ваша собака Лола???

Пан Акурт нагнітає істерику і згущує фарби.

Звісно, жодних посилань від нього на результати аналізів від сертифікованих лабораторій - ми не дочекаємось.

Є в світі "органічні " продукти - вони не можуть бути дешевими.

Тому байки від нашого турецького ріелтора про високу якість турецьких дешевих продуктів - не мають відношення до реальності.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 лют, 2020 08:26, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 08:23

  jump написав:
  akurt написав:Кроме того, там практически отсутствует пляж - море есть, а пляжа нет... там сразу под водой какие-то бетонные плиты - нагромождение.


Бачив такі плити у Сіде біля деяких готелів, коли гуляли увечері вздовж пляжу

не розумію, чому їх не повитягують з води, реально можна поламати ноги або обдертись об них...

Хвилєрізи.
По російські -"волноломы". Щоб хвилі менше розбивали берег.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D0%BC
Дивно, що наш хвалько п.Акурт цього не знає.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 08:28

З валютної гілки

  Moneta написав:Европейский рынок акций открылся существенными распродажами. Основной удар пришелся на авиакомпании - акции EasyJet, Air France, TUI, Ryanair снижаются на 8-11%. Инвесторы отыгрывают риск запрета на полеты и охлаждения туристического рынка.


Як і писав раніше, туристичний сезон буде слабеньким, а беручи до увагу війну в Сирії, де зкліщилися РФ та Туреччина, перспективи ще примарніші.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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