Додано: Вів 25 лют, 2020 08:28





Moneta написав: Европейский рынок акций открылся существенными распродажами. Основной удар пришелся на авиакомпании - акции EasyJet, Air France, TUI, Ryanair снижаются на 8-11%. Инвесторы отыгрывают риск запрета на полеты и охлаждения туристического рынка.



Европейский рынок акций открылся существенными распродажами. Основной удар пришелся на авиакомпании - акции EasyJet, Air France, TUI, Ryanair снижаются на 8-11%. Инвесторы отыгрывают риск запрета на полеты и охлаждения туристического рынка.

Як і писав раніше, туристичний сезон буде слабеньким, а беручи до увагу війну в Сирії, де зкліщилися РФ та Туреччина, перспективи ще примарніші. З валютної гілкиЯк і писав раніше, туристичний сезон буде слабеньким, а беручи до увагу війну в Сирії, де зкліщилися РФ та Туреччина, перспективи ще примарніші.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/