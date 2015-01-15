Додано: Вів 25 лют, 2020 07:40

Прикольно, что сейчас на горнолыжных трассах в Эрджиес больше всего украинцев: все время слышишь разговоры на украинском или русском языках: спрашиваешь, называют и Днепр, и Харьков, и Киев. Встречал людей из Латвии - тоже мило поболтали, хотя я же почти забыл латышский язык - когда-то чуток знал. Оказались ребята из Риги - я как раз там был пару раз и не просто туристом, а работал немного в Латвии. Вспомнили Кишэзерс и Межапарк.



Неудивительно:

- запустили прямые рейсы Киев-Кайсери и Варшава-Кайсери (на подъемнике ехал с поляками - мило поболтали. Они из Варшавы, сказали что у них в фирме работают 2 украинца, очень хорошие ребята).

- удобная система ski-pass не по дням, а на количество подъемов - самый выгодный ski-pass - на 50 подъемов - стоит 295 лир или менее 1200 гривен. Не самому активному лыжнику может хватить и на неделю!!!

- нашим туристам выдают ski-pass БЕСПЛАТНО! Там такой прикол: ski-pass на 500 подъемов продается за 1250 лир (примерно 5000 гривен). Он действует "вечно" и для любого человека. Вот его выдают нашим туристам бесплатно или посторонним в отеле дают "на прокат" за 100 лир. Если его выдать за 100 лир 12-ти человекам, то он по стоимости "отбивается". Простая арифметика и буржуйский расчет. Для сравнения: ski-pass в Италии стоит сейчас 50 евро (!!!) на 1 день на 1 человека. Потому с точки зрения банальной арифметики горнолыжный центр в Кайсери-Эрджиес - отличный выбор.

- НЕТ временного зазора (!!!) между проходами через турникет - то есть одним ski-pass могут пользоваться и пара человек. Многим это удобно - например, семья.

- очень дешевое питание на горнолыжном курорте и в ближайшем городе (между прочим огромный областной центр с населением чуть ли не 1,5 миллиона человек) Кайсери - особое внимание наши туристы обращают на так называемую "Рыбную улицу" в самом центре Кайсери - вы такого изобилия рыбы никогда не видели. Что интересно, цены ровно в 2 раза ниже, чем в Анталии, хотя это дальше от моря. Например, кефаль в Анталии стоит менее 20 лир за кг (80 гривен), а в Кайсери - не шучу - 10 (десять) лир или 40 гривен кг. Самое популярное блюдо у туристов - это жаренная хамса, её жарят прямо при вас на больших круглых сковородках, выкладывают на тарелку и подают вместе с лавашом или батоном. На 15 лир (60 гривен) два человека накушаются так, что не будет хотеться весь день.

Еще прикол такой: нужно сказать тому, кто принимает заказы: "две порции в отель" ("ики порсиён отел") - тогда прямо при вас насыпают полную сковороду - она диаметром наверно в 40 см хамсы, жарят при вас, по готовности выкладывают в металлический судок, упаковывают в пакет, в котором уже лежит еще один металлический судок и лаваш. При открытии в отеле вы обнаруживаете во втором судке микс-салат из овощей - очень большая порция. Все это стоит 40 лир или 120 гривен - двоим человекам даже в отеле с пивом это всё съесть почти нереально.

Очень рекомендую посетить "Рыбную улицу" - она идет вдоль трамвайной линии в районе ТЦ "FORUM" и тянется почти до средневековой крепости.

- прокат лыж в Эрджиесе - 60 лир или 240 гривен в сутки. Нашим лыжникам рекомендую брать с собой свой горнолыжный шлем (вход на подъемники без шлема запрещен - прийдется брать напрокат) и свои личны горнолыжные ботинки (ведь у них сапожок внутри приобретает форму ноги и вы чувствуете себя комфортно и уверенно).



Есть и недостаток: очень зависит каталка - там же вулкан высотой 3900 м над уровнем моря - от погоды. Последние 2 подъемника - везут на высоту 3 300 (!!!!) включают не всегда - обычно ближе к марту из-за сильных ветров и вдуванию снега на вершине вулкана. Я в феврале поднимался на максимальную высоту 2960 м над уровнем моря.

Обычно из 8 дней 2 дня - не "карательные", туман или сильный ветер, подъемники выключают. Тогда наши туристы с удовольствием посещают Каппадокию - 75 км от Кайсери-Эрджиеса.



Для справки: в Кайсери - прямые рейсы из Анталии, авиабилет стоит 45 долларов туда и обратно.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 08:47, всього редагувалось 1 раз.

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.