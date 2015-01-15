Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я 28 с Киева в Кайсери всей семьёй на недельку учиться на лыжах кататься. Взял недельный тур от Coral travel все включено (с трансфером и скайпас). Отель в городе - Редисон Блу. Кстати это будут последний прямой авиа с Киева в этом сезоне.
Прикольно, что сейчас на горнолыжных трассах в Эрджиес больше всего украинцев: все время слышишь разговоры на украинском или русском языках: спрашиваешь, называют и Днепр, и Харьков, и Киев. Встречал людей из Латвии - тоже мило поболтали, хотя я же почти забыл латышский язык - когда-то чуток знал. Оказались ребята из Риги - я как раз там был пару раз и не просто туристом, а работал немного в Латвии. Вспомнили Кишэзерс и Межапарк.
Неудивительно: - запустили прямые рейсы Киев-Кайсери и Варшава-Кайсери (на подъемнике ехал с поляками - мило поболтали. Они из Варшавы, сказали что у них в фирме работают 2 украинца, очень хорошие ребята). - удобная система ski-pass не по дням, а на количество подъемов - самый выгодный ski-pass - на 50 подъемов - стоит 295 лир или менее 1200 гривен. Не самому активному лыжнику может хватить и на неделю!!! - нашим туристам выдают ski-pass БЕСПЛАТНО! Там такой прикол: ski-pass на 500 подъемов продается за 1250 лир (примерно 5000 гривен). Он действует "вечно" и для любого человека. Вот его выдают нашим туристам бесплатно или посторонним в отеле дают "на прокат" за 100 лир. Если его выдать за 100 лир 12-ти человекам, то он по стоимости "отбивается". Простая арифметика и буржуйский расчет. Для сравнения: ski-pass в Италии стоит сейчас 50 евро (!!!) на 1 день на 1 человека. Потому с точки зрения банальной арифметики горнолыжный центр в Кайсери-Эрджиес - отличный выбор. - НЕТ временного зазора (!!!) между проходами через турникет - то есть одним ski-pass могут пользоваться и пара человек. Многим это удобно - например, семья. - очень дешевое питание на горнолыжном курорте и в ближайшем городе (между прочим огромный областной центр с населением чуть ли не 1,5 миллиона человек) Кайсери - особое внимание наши туристы обращают на так называемую "Рыбную улицу" в самом центре Кайсери - вы такого изобилия рыбы никогда не видели. Что интересно, цены ровно в 2 раза ниже, чем в Анталии, хотя это дальше от моря. Например, кефаль в Анталии стоит менее 20 лир за кг (80 гривен), а в Кайсери - не шучу - 10 (десять) лир или 40 гривен кг. Самое популярное блюдо у туристов - это жаренная хамса, её жарят прямо при вас на больших круглых сковородках, выкладывают на тарелку и подают вместе с лавашом или батоном. На 15 лир (60 гривен) два человека накушаются так, что не будет хотеться весь день. Еще прикол такой: нужно сказать тому, кто принимает заказы: "две порции в отель" ("ики порсиён отел") - тогда прямо при вас насыпают полную сковороду - она диаметром наверно в 40 см хамсы, жарят при вас, по готовности выкладывают в металлический судок, упаковывают в пакет, в котором уже лежит еще один металлический судок и лаваш. При открытии в отеле вы обнаруживаете во втором судке микс-салат из овощей - очень большая порция. Все это стоит 40 лир или 120 гривен - двоим человекам даже в отеле с пивом это всё съесть почти нереально. Очень рекомендую посетить "Рыбную улицу" - она идет вдоль трамвайной линии в районе ТЦ "FORUM" и тянется почти до средневековой крепости. - прокат лыж в Эрджиесе - 60 лир или 240 гривен в сутки. Нашим лыжникам рекомендую брать с собой свой горнолыжный шлем (вход на подъемники без шлема запрещен - прийдется брать напрокат) и свои личны горнолыжные ботинки (ведь у них сапожок внутри приобретает форму ноги и вы чувствуете себя комфортно и уверенно).
Есть и недостаток: очень зависит каталка - там же вулкан высотой 3900 м над уровнем моря - от погоды. Последние 2 подъемника - везут на высоту 3 300 (!!!!) включают не всегда - обычно ближе к марту из-за сильных ветров и вдуванию снега на вершине вулкана. Я в феврале поднимался на максимальную высоту 2960 м над уровнем моря. Обычно из 8 дней 2 дня - не "карательные", туман или сильный ветер, подъемники выключают. Тогда наши туристы с удовольствием посещают Каппадокию - 75 км от Кайсери-Эрджиеса.
Для справки: в Кайсери - прямые рейсы из Анталии, авиабилет стоит 45 долларов туда и обратно.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Moneta написав:Европейский рынок акций открылся существенными распродажами. Основной удар пришелся на авиакомпании - акции EasyJet, Air France, TUI, Ryanair снижаются на 8-11%. Инвесторы отыгрывают риск запрета на полеты и охлаждения туристического рынка.
Як і писав раніше, туристичний сезон буде слабеньким, а беручи до увагу війну в Сирії, де зкліщилися РФ та Туреччина, перспективи ще примарніші.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
У воді на глибині від пів-метра до метра лежать розкидано якісь бетонні плити приблизно 1*1,5м. Відстань від краю води приблизно 2-3м. Тобто заходиш у воду поплавати і практично одразу натикаєшся на них. Причому це на пляжах дорогих готелей
Пан jump має рацію: там проблема із пляжами. В компенсацію - красиві будинки та смішні ціни на нерухомість - квартиру типу "0+1" можна купити за 26 000 ойро. Але мої приятелі із Анталії "кривляться" і не радять.
Ще для роздумів: в тих, хто купив квартиру в Аланії "під здачу", "управляющая компания" бере в управління тільки при умові: "тебе половина и мне половина". Тоді варто подумати, чи варто вкидати свої - нехай і зайві 30 000 - 50 000 ойро, щоби на них хтось заробляв 50% виручки. Але все ж таки купують: в грудні 2018 один поважний пан, що раніше працював разом із Тігіпком, прилетів та за тиждень купив нерухомості саме в Аланії на 300 000 ойро. Там турки закатили такий бенкет в готелі - що віски лилося реально рікою і на підлозі...
х х х Я досі бачу від форумчан, що вони думають, що "керуюча компанія" буде кувати їм гроші, а вони будуть сидіти в Рівному, Житомирі чи Києві і складати ті гроші в бумажняні мішки. Я раніше вам наводив інформацію з перших рук: є два експерименти із здачею в оренду через "керуючу" компанію нерухомості в Іспанії: в Аліканте та поруч. На практиці: а) за перші три роки - купили в 2014 році - заробляли тільки на те, щоби самим трохи поїсти, коли вдалося приїхати в свою "прєлєсть". б) вдала логістика станом на 2019 рік дозволила за рік заробити 1500 ойро. Повторю: з перших рук інфа: одна тисяча п"ятсот ойро за рік. Воно того варто? Особливо, коли про власний візит треба попереджати за 6 місяців до візиту...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt написав:Тоді варто подумати, чи варто вкидати свої - нехай і зайві 30 000 - 50 000 ойро, щоби на них хтось заробляв 50% виручки. Але все ж таки купують: в грудні 2018 один поважний пан, що раніше працював разом із Тігіпком, прилетів та за тиждень купив нерухомості саме в Аланії на 300 000 ойро. Там турки закатили такий бенкет в готелі - що віски лилося реально рікою і на підлозі..
Все це вірно й для Анталії чи будь якого іншого курортного міста.
"Если Вы успешный финансист, с неплохими связями за рубежом, то можете инвестировать через инструменты в покупку квартиры. Если у Вас хотя бы есть знакомые, родственники там. Тогда OK. Но интересоваться жильем сидя здесь — очень плохая идея. А посредники в интернете вам точно ничего хорошего не посоветуют.
Но суть покупки квартиры там сводится к тому, чтобы не просто вложить деньги в неликвид, который потом годами будете продавать, при этом теряя в цене.
Если в большом городе в центре цены стартуют с пол миллиона, то в таких никому не нужных городках без работы квартиру можно купить за 30-40 тыс. Часто это приморские городки. Где зимой все умирает. Летом море. Но это не то море, что показывают на картинках. Зрелище часто не для слабонервных. Но считается, что у моря же. А то что все пирсы — это причалы для яхт, а нормальный пляж нужно искать в километрах от города.
Но вам покажут именно летом этот городок. В день. Летом. Когда по городку гуляют пенсионеры. Они же коренные. А то, что вечерами они никуда не выходят, и по улицах гуляют в большинстве своем арабы — этого вам не покажут. Да Вы сами сможете это увидеть. Но если приедете. И посмотрите. Задержитесь. А если у вас визит на выходные — то особо это вам город не раскроется.
Но вернемся к самой покупки. Как и везде посредники это люди, которые не создают огромную пользу думающей аудитории. А люди, которые ищут быстрых денег у не слишком умных покупателей. Или и вовсе нормальных людей оболванивают то состояния, когда начинаешь верить в сказанное ими. Это конвейер. Тебе неудобно перед человеком, который тебе показал 3 квартиры, но тебе не нравиться ничего. И ты соглашаешься на лучшее с трех плохих вариантов. Ты не добрый человек, а глупец, который попался на удочку. Повторюсь это конвейер.
— Создать на ютюбе нейтральное видео замануху о прекрасном курортном городе. — Показать дешевую «чистую» белую квартиру без мебели за 30тыс. — Рассказать, что район не такой и плохой, как все говорят. — Показать дневной город с пенсионерами, заполонившими весь центр. — Выкладывают свои контакты. Вы связываетесь с ними. Дальше вас долго ведут. Все отлично. По схеме. Все доступно по 30к. Вы подбираете выходные, чтобы съездить туда. Думаете об своей мечте днями, неделями. Сами пичкаете себя видео с курортных городов."
Ще, вельми показово - про акурта і його акуртову аудиторію: "Это пресловутые посредники. И они посредники не с вашей стороны. Они получают процент от проданного товара. Эти люди вам не друзья. Они по другую сторону условного прилавка. Их лавка не привлекает ни местных, ни граждан страны, ни граждан Евросоюза, а только вас. Понимаете что они вам продают? Они не ищут вам лучший вариант. А продают то, что у них есть в базе, а квартиры конкурентов они вам не покажут. Они вас сюда завлекли. Это не Вы их нашли. Так что вам не помогают охотиться на крутые квартиры. Вы являетесь добычей. "
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 лют, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
У воді на глибині від пів-метра до метра лежать розкидано якісь бетонні плити приблизно 1*1,5м. Відстань від краю води приблизно 2-3м. Тобто заходиш у воду поплавати і практично одразу натикаєшся на них. Причому це на пляжах дорогих готелей
Хвилєрізи є різних конструкцій. Є й підводні. Див. моє посилання. Інший варіант - будівельне сміття. Власники готелів облагородили берег і хочуть, щоб осінньо-зимові шторми не розбивали його. Те, що відпочивальникам не зручно купатись - це не парить власників берега.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців