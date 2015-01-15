Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Інший варіант - будівельне сміття. Власники готелів облагородили берег і хочуть, щоб осінньо-зимові шторми не розбивали його. Те, що відпочивальникам не зручно купатись - це не парить власників берега.
Добре, що пан Frant інтересується чистотою! Заслуговує поваги! Для довідки: За рік з морів Туреччини зібрали 180 тис. кубометрів сміття. В рамках ініціативи, яка реалізується під патронажем дружини президента Туреччини Еміне Ердоган, протягом 2019 року з дна моря і з берегової смуги було зібрано 180 тис. кубометрів сміття. https://www.ukr-ayna.com/uk/za-rik-z-mo ... v-smittya/ Цікаво, скільки сміття зібрано під патронажем жінок чиновників в водоймах в тому районі, де він мешкає?
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
"Это пресловутые посредники. И они посредники не с вашей стороны. Они получают процент от проданного товара. Эти люди вам не друзья. Они по другую сторону условного прилавка. Их лавка не привлекает ни местных, ни граждан страны, ни граждан Евросоюза, а только вас. Понимаете что они вам продают? Они не ищут вам лучший вариант. А продают то, что у них есть в базе, а квартиры конкурентов они вам не покажут. Они вас сюда завлекли. Это не Вы их нашли. Так что вам не помогают охотиться на крутые квартиры. Вы являетесь добычей. "[/b]
"Если в большом городе в центре цены стартуют с пол миллиона, то в таких никому не нужных городках без работы квартиру можно купить за 30-40 тыс. Часто это приморские городки. Где зимой все умирает. Летом море. Но это не то море, что показывают на картинках. Зрелище часто не для слабонервных. Но считается, что у моря же. А то что все пирсы — это причалы для яхт, а нормальный пляж нужно искать в километрах от города.
Но вам покажут именно летом этот городок. В день. Летом. Когда по городку гуляют пенсионеры. Они же коренные. А то, что вечерами они никуда не выходят, и по улицах гуляют в большинстве своем арабы — этого вам не покажут. Да Вы сами сможете это увидеть. Но если приедете. И посмотрите. Задержитесь. А если у вас визит на выходные — то особо это вам город не раскроется."
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 лют, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:35 000 гривен в месяц как сын приятелей, работая начальником отделения "Новая почта". Отличные деньги, но получается к.п.д. почти равно нулю - все эти деньги олигархи у него отбирают через невероятные цены нас все вокруг. И это на НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, где сливочное мало НЕ состоит из сливочного масла, курица не состоит из курицы, и колбаса не содержит мяса. Потому я писал и подтверждаю: если вы можете сдать свою квартиру в Киеве, Днепре или Львове за 500 баксов в месяц, и особенно если имеете еще одну квартиру под сдачу - стоит 100% купить себе квартиру в Анталии
Про українські продукти - пан Акурт пише дику дічь. Звісно, без жодних посилань на результати аналізів сертифікованих лабораторій. Тобто - то його особиста думка, яка нічим не подкріплена.
Чисті продукти, без гормонів і добрив - так звані "органічні продукти" -коштують суттєво дорожче від звичайних. Тому ці байки про "якісні і дешеві турецькі продукти" - вони абсолютно не мають жодного відношення до реального життя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців