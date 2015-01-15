Додано: Вів 25 лют, 2020 10:45

Вельми рекомендую пану поціновувачу чужоземної курортної нерухомості ууважно почитати реалістичний блог про курортне житло за кордоном."Это пресловутые посредники. И они посредники не с вашей стороны. Они получают процент от проданного товара. Эти люди вам не друзья. Они по другую сторону условного прилавка. Их лавка не привлекает ни местных, ни граждан страны, ни граждан Евросоюза, а только вас. Понимаете что они вам продают? Они не ищут вам лучший вариант. А продают то, что у них есть в базе, а квартиры конкурентов они вам не покажут. Они вас сюда завлекли. Это не Вы их нашли. Так что вам не помогают охотиться на крутые квартиры. Вы являетесь добычей. "[/b]Но вам покажут именно летом этот городок. В день. Летом. Когда по городку гуляют пенсионеры. Они же коренные. А то, что вечерами они никуда не выходят, и по улицах гуляют в большинстве своем арабы — этого вам не покажут. Да Вы сами сможете это увидеть. Но если приедете. И посмотрите. Задержитесь. А если у вас визит на выходные — то особо это вам город не раскроется."