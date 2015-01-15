Додано: Вів 25 лют, 2020 11:36

Дякую панові Frantові за плідну роботу по підняттю цієї гілки в ТОП Фінансового форуму України!



"ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ НЕ ЖЕНИТЬСЯ..."

або чи платять в усьому світі податки?



Як відомо, єдина країна, де люди майже не платять ніяких податків - то Україна.

За те й мають... Наприклад, я в ніч з неділі на понеділок зустрів в аеропорту делегацію із Німеччини, цікаві речі розказують:

а) у всіх німців за нашим виміром - дуже "бідненькі" мобільні телефони, які там iPhone останніх моделей, ви про що?

б) на нові німецькі іномарки - сказали - дивимося із подивом в Україні.

Саме головне: зазвичай отримують 2000 - 2500 ойро на місяць - ну просто жебраки!

АЛЕ ТОЧНО ЗНАЮТЬ, ЩО ОТРИМУЮЧІ ЗАРАЗ 2000 ойро на місяць, отримають пенсію в розмірі 1500 ойро на місяць. Не 1640 гривень, а 1500 ойро.



Звідки держави беруть гроші на забезпечення пристойного життя?

А просто люди платять податки. В це важко повірити: ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ!!!!!

Фактично всі громадяни "скидуються" на щасливе життя всіх.

Збоченці!!!!



Ось читачі скільки грошей заплатили за 2019 рік податку на свою нерухомість?

НУЛЬ! Нічого! ШкодА...



Дивіться, як платиться податок в Туреччині на нерухомість.

ПЛАТЯТЬ ВСІ ВСІ ВСІ ВСІ ВСІ ВСІ. Без виключення. Нехай копійки (коруші) але платять всі.

Податок треба сплатити до 1 травня поточного року. Для цього треба прийти просто в касу мерії вашого району, взяти талончик - вас викликають - це швидко - у віконце чиновнику подаєте документ та показуєте Право власності - він там щось натискає на клавіатурі - називає вам суму оплати - давайте гроші - отримуєте квитанцію.

За 2018 рік я заплатив 108 лір.

За 2019 рік я заплатив 120 лір (приблизно 480 гривень).

В цьому році ще не платив.

ПЛАТЯТЬ ВСІ. А ви, панове, не платите нічого... ШкодА...



Дивіться, як платиться податок в Туреччині від прибутку від здачі житла в оренду.



Оплата здійснюється згідно із Законом про податки (Vergisi Kanunu).

Зверніть увагу на терміни: треба подати Декларацію на прибуток з 1 по 25 березня року, наступного за звітним.

Податок треба оплатити в термін 5 (п"ять!!!!) днів - до 31 березня.

Цікаві моменти:

а) якщо громадянин планує відвідати Україну, чи Париж, він ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ подати Декларацію за 15 (!!!) діб до виїзду за кордон. Після 31 березня вас не випустять за кордон!!!!!

б) зовсім не повірете: якщо орендодавець помер, то його правонаступники повинні подати Декларацію про його прибуток від оренди не пізніше, ніж за 4 місяця після смерті.

Миша не проскочить!!!!!



Як нараховується податок.

Цікаво, що обираєш сам один з варіянтів.



Варіант 1 (швидкоруч). Пишеш суму отриманого прибутку за рік, дивляться в який діапазон та сума підпадає, - з того діапазону виходить ставка податку - від 15% до 40%.

Пільгова сума - "щоби не рахувати дрібниці витрат" - 5 400 лір.

Наприклад, за 2019 рік ви зібрали з орендаря 15 000 лір або 1250 лір в місяць (по Анталії орендні плати від 650 лір на місяць до 2000 лір на місяць. Є елітне житло, де оренда може складати 5000 або 7000 лір - але то рідкісний варіянт).



Тоді 15000-5400 лір маємо 9 600 лір. Ця сума попадає в діапазон ставки податку 15%.

Податок складає 1440 лір. Тобто одним місяцем виручки (навіть трохи більше) ви поділилися із державою.

Дуже цікаво: якщо орендодавцю більше 60 років, він особисто не приходить в податкову - має право просто подзвонити в Податкову (універсальний безкоштовний номер 444 0 189) - з ним поспілкуються, з"ясують деталі та зроблять нарахування. Суму він побачить в будь-якому банку за своїм ІПН.

Розумію, що наші люди відразу б придумали, як там по телефону наговорити дурниць, типу того, що "Я здавав на Хрешатику по 500 гривень на місць", але тут не прийнято брехати.



Варіант 2 (для тих, хто вміє рахувати і зберігає квитанції).

Від оподаткування ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ваші витрати на:

– Elektrik, su v.b. harcamaları (витрати на електрику, водопостачання)

– Konutun sigorta giderleri (оплата Полісів страхування будинка/квартири)

– Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b. , Bakım ve onarma masrafları (витрати на утримання будинка та його ремонт - це те, що ви платите в ОСББ із свого кармана, або викручуючі кармани орендаря).

– Amortisman bedelleri. (витрати на амортизацію будинка).

Покажите на всі витрати документи - вам зменшать суму, яка обкладається податком.

Ну ось: платять всі!

А ви як чули? "Танцюють всі!"

Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.