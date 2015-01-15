Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Інший варіант - будівельне сміття. Власники готелів облагородили берег і хочуть, щоб осінньо-зимові шторми не розбивали його. Те, що відпочивальникам не зручно купатись - це не парить власників берега.
Добре, що пан Frant інтересується чистотою! Заслуговує поваги! Для довідки: За рік з морів Туреччини зібрали 180 тис. кубометрів сміття. В рамках ініціативи, яка реалізується під патронажем дружини президента Туреччини Еміне Ердоган, протягом 2019 року з дна моря і з берегової смуги було зібрано 180 тис. кубометрів сміття. https://www.ukr-ayna.com/uk/za-rik-z-mo ... v-smittya/ Цікаво, скільки сміття зібрано під патронажем жінок чиновників в водоймах в тому районі, де він мешкає?
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
"Это пресловутые посредники. И они посредники не с вашей стороны. Они получают процент от проданного товара. Эти люди вам не друзья. Они по другую сторону условного прилавка. Их лавка не привлекает ни местных, ни граждан страны, ни граждан Евросоюза, а только вас. Понимаете что они вам продают? Они не ищут вам лучший вариант. А продают то, что у них есть в базе, а квартиры конкурентов они вам не покажут. Они вас сюда завлекли. Это не Вы их нашли. Так что вам не помогают охотиться на крутые квартиры. Вы являетесь добычей. "[/b]
"Если в большом городе в центре цены стартуют с пол миллиона, то в таких никому не нужных городках без работы квартиру можно купить за 30-40 тыс. Часто это приморские городки. Где зимой все умирает. Летом море. Но это не то море, что показывают на картинках. Зрелище часто не для слабонервных. Но считается, что у моря же. А то что все пирсы — это причалы для яхт, а нормальный пляж нужно искать в километрах от города.
Но вам покажут именно летом этот городок. В день. Летом. Когда по городку гуляют пенсионеры. Они же коренные. А то, что вечерами они никуда не выходят, и по улицах гуляют в большинстве своем арабы — этого вам не покажут. Да Вы сами сможете это увидеть. Но если приедете. И посмотрите. Задержитесь. А если у вас визит на выходные — то особо это вам город не раскроется."
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 лют, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:35 000 гривен в месяц как сын приятелей, работая начальником отделения "Новая почта". Отличные деньги, но получается к.п.д. почти равно нулю - все эти деньги олигархи у него отбирают через невероятные цены нас все вокруг. И это на НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, где сливочное мало НЕ состоит из сливочного масла, курица не состоит из курицы, и колбаса не содержит мяса. Потому я писал и подтверждаю: если вы можете сдать свою квартиру в Киеве, Днепре или Львове за 500 баксов в месяц, и особенно если имеете еще одну квартиру под сдачу - стоит 100% купить себе квартиру в Анталии
Про українські продукти - пан Акурт пише дику дічь. Звісно, без жодних посилань на результати аналізів сертифікованих лабораторій. Тобто - то його особиста думка, яка нічим не подкріплена.
Чисті продукти, без гормонів і добрив - так звані "органічні продукти" -коштують суттєво дорожче від звичайних. Тому ці байки про "якісні і дешеві турецькі продукти" - вони абсолютно не мають жодного відношення до реального життя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Дякую панові Frantові за плідну роботу по підняттю цієї гілки в ТОП Фінансового форуму України!
"ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ НЕ ЖЕНИТЬСЯ..." або чи платять в усьому світі податки?
Як відомо, єдина країна, де люди майже не платять ніяких податків - то Україна. За те й мають... Наприклад, я в ніч з неділі на понеділок зустрів в аеропорту делегацію із Німеччини, цікаві речі розказують: а) у всіх німців за нашим виміром - дуже "бідненькі" мобільні телефони, які там iPhone останніх моделей, ви про що? б) на нові німецькі іномарки - сказали - дивимося із подивом в Україні. Саме головне: зазвичай отримують 2000 - 2500 ойро на місяць - ну просто жебраки! АЛЕ ТОЧНО ЗНАЮТЬ, ЩО ОТРИМУЮЧІ ЗАРАЗ 2000 ойро на місяць, отримають пенсію в розмірі 1500 ойро на місяць. Не 1640 гривень, а 1500 ойро.
Звідки держави беруть гроші на забезпечення пристойного життя? А просто люди платять податки. В це важко повірити: ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ!!!!! Фактично всі громадяни "скидуються" на щасливе життя всіх. Збоченці!!!!
Ось читачі скільки грошей заплатили за 2019 рік податку на свою нерухомість? НУЛЬ! Нічого! ШкодА...
Дивіться, як платиться податок в Туреччині на нерухомість. ПЛАТЯТЬ ВСІ ВСІ ВСІ ВСІ ВСІ ВСІ. Без виключення. Нехай копійки (коруші) але платять всі. Податок треба сплатити до 1 травня поточного року. Для цього треба прийти просто в касу мерії вашого району, взяти талончик - вас викликають - це швидко - у віконце чиновнику подаєте документ та показуєте Право власності - він там щось натискає на клавіатурі - називає вам суму оплати - давайте гроші - отримуєте квитанцію. За 2018 рік я заплатив 108 лір. За 2019 рік я заплатив 120 лір (приблизно 480 гривень). В цьому році ще не платив. ПЛАТЯТЬ ВСІ. А ви, панове, не платите нічого... ШкодА...
Дивіться, як платиться податок в Туреччині від прибутку від здачі житла в оренду.
Оплата здійснюється згідно із Законом про податки (Vergisi Kanunu). Зверніть увагу на терміни: треба подати Декларацію на прибуток з 1 по 25 березня року, наступного за звітним. Податок треба оплатити в термін 5 (п"ять!!!!) днів - до 31 березня. Цікаві моменти: а) якщо громадянин планує відвідати Україну, чи Париж, він ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ подати Декларацію за 15 (!!!) діб до виїзду за кордон. Після 31 березня вас не випустять за кордон!!!!! б) зовсім не повірете: якщо орендодавець помер, то його правонаступники повинні подати Декларацію про його прибуток від оренди не пізніше, ніж за 4 місяця після смерті. Миша не проскочить!!!!!
Як нараховується податок. Цікаво, що обираєш сам один з варіянтів.
Варіант 1 (швидкоруч). Пишеш суму отриманого прибутку за рік, дивляться в який діапазон та сума підпадає, - з того діапазону виходить ставка податку - від 15% до 40%. Пільгова сума - "щоби не рахувати дрібниці витрат" - 5 400 лір. Наприклад, за 2019 рік ви зібрали з орендаря 15 000 лір або 1250 лір в місяць (по Анталії орендні плати від 650 лір на місяць до 2000 лір на місяць. Є елітне житло, де оренда може складати 5000 або 7000 лір - але то рідкісний варіянт).
Тоді 15000-5400 лір маємо 9 600 лір. Ця сума попадає в діапазон ставки податку 15%. Податок складає 1440 лір. Тобто одним місяцем виручки (навіть трохи більше) ви поділилися із державою. Дуже цікаво: якщо орендодавцю більше 60 років, він особисто не приходить в податкову - має право просто подзвонити в Податкову (універсальний безкоштовний номер 444 0 189) - з ним поспілкуються, з"ясують деталі та зроблять нарахування. Суму він побачить в будь-якому банку за своїм ІПН. Розумію, що наші люди відразу б придумали, як там по телефону наговорити дурниць, типу того, що "Я здавав на Хрешатику по 500 гривень на місць", але тут не прийнято брехати.
Варіант 2 (для тих, хто вміє рахувати і зберігає квитанції). Від оподаткування ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ваші витрати на: – Elektrik, su v.b. harcamaları (витрати на електрику, водопостачання) – Konutun sigorta giderleri (оплата Полісів страхування будинка/квартири) – Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b. , Bakım ve onarma masrafları (витрати на утримання будинка та його ремонт - це те, що ви платите в ОСББ із свого кармана, або викручуючі кармани орендаря). – Amortisman bedelleri. (витрати на амортизацію будинка). Покажите на всі витрати документи - вам зменшать суму, яка обкладається податком. Ну ось: платять всі! А ви як чули? "Танцюють всі!"
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість? нічого не нагадує?
"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо в этих городах уже наелись курортной мечтой, видимо северяне понимают, что переехав в курортный город нужно еще на что-то жить. А роботы здесь нет. Здесь нет ни заводов, ни офисов ни стартапов. И куча пенсионеров. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?
И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания. А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.
Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"
Сам за себе радію - вдало відволікаю бравого жовніра від роботи та проблеми заробити хоч якісь гроші на утримання родини. За одне ще й розширюю його світогляд, почав жовнір багато читати, додаю знань! "3-in-1'!!! Супер!
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Frant написав:байки про "якісні і дешеві турецькі продукти"
... а в Україні продають виключно здорову/корисну/натуральну їжу????!!! Правда? - жодної хімії в продукти не додають! - жодною хімією курей не годують?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Не хочеться роздмухувати цю тему, але якось за столом сидів хлопчина, що працює в ковбасному цеху дуже дуже відомого виробника. Не буду говорити. Ми трохи випили та почали його питати, з чого вони роблять ковбасу. НЕ РОЗКАЗАВ навіть після третьої: сказав, що то заборонено. Але в них регулярно проводяться дегустації ковбас ІНШИХ виробників. Вони пробують, жують, смакують, нюхають, роздивляються, та намагаються ВГАДАТИ, з чого то зроблено. Тобто цікавляться, як конкуренту вдалося створити щось, зовні схоже на ковбасу.
А де ж поділося м"ясо? Мой колишній подлеглий - гарний хлопець, народжений в Славському - зараз досить вдалий регіональной начальник із закупівлі м"яса. Сказав: іде на експорт в Грузію, Польщу, Канаду, США, Азербайджан, навіть в Китай і інші країни. Я був здивований, питав про ковбаси. Він мені говорить: "Ну ось дивіться - закупівельна ціна на м"ясо, припустимо, 150 гривень кіло. Ви дійсно думаєте, що в ковбасі за 85 гривень може бути хоч крапля м"яса? Давайте порахуємо: 1 кг мяса 150 грн + спеції, зарплата, комуналка... Мінімум ціна на ковбасу з м"ясом - 200 гривень кіло..." Станом на 25 лютого 2020 закупівельні ціни на "червоне м"ясо" (тобто без жиру): - свинина, корейка - 125 гривень кіло. - яловичина - 130 гривень кіло.
Туреччина, Анталія: - яловичина фарш - роблять фарш при вас із шматка яловичини - 35 лір або 140 гривень кіло. - яловичина куском - 40-45 лір або 160-180 гривень кіло. Шо цікаво, якщо ти говориш, що мені зробіть фарш із куска по 40-45 лір, то пробивають цінник як за 35 лір. - яловичина - стейк, антрекот 60-75 лір кіло (в залежносіт від супермаркета). Я взяв позавчора антрекот за 60 лір кіло - чек вийшов на 21 ліру - стейк получився на електрогрилі такий, що за вуха ледве мене відтягнули. - баранина - від 40 лір кг (160 гривень). Бараняча нога - ціни чомусь дуже плавають - то зайдеш - 45 лір кг, то 55 лір кг. Ми беремо або частку спинки - кусками, або всю ногу - ногу рубають на шматки при вас та упаковують. - свинину не бачив у продажу. Говорили, десь недалеко від мене є фірмовий магазин - ніби-то ціна приблизно 45 лір або 170 гривень кіло. Не чув, щоби хтось купував... - сосиски самі смачні "Коктейльні" - давно не брав, здається 6 лір за пачку - там здається 0,3 кг. Вони з курятини. Є з яловичини - не купував. - риби КОЖНИЙ день СВІЖОЇ - 45 -48 видів, є навіть Судак та Сазан. Діпазон цін великий - від 10 лір (40 гривень) до 80 лір (320 гривень). При цьому лосось норвезький НЕ сама дорога риба - зараз по 60 лір (240 гривень). Сама дорога - камбала. Популярні: - пструг річковий - 20-24 ліри кг - пструг морьский 24-30 лір кг - Дорадо 25 лір - 100 гривень кг - Сібас 25 лір - 100 гривень кіло Ціни на рибу "плавають" - в залежності від постачальника - кожен день. Морожена риба тут не в моді - буває ТІЛЬКИ філе скумбрії. Ми не купували морожену жодного разу.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.