Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Інший варіант - будівельне сміття. Власники готелів облагородили берег і хочуть, щоб осінньо-зимові шторми не розбивали його. Те, що відпочивальникам не зручно купатись - це не парить власників берега.
Добре, що пан Frant інтересується чистотою! Заслуговує поваги! Для довідки: За рік з морів Туреччини зібрали 180 тис. кубометрів сміття. В рамках ініціативи, яка реалізується під патронажем дружини президента Туреччини Еміне Ердоган, протягом 2019 року з дна моря і з берегової смуги було зібрано 180 тис. кубометрів сміття. https://www.ukr-ayna.com/uk/za-rik-z-mo ... v-smittya/ Цікаво, скільки сміття зібрано під патронажем жінок чиновників в водоймах в тому районі, де він мешкає?
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
"Это пресловутые посредники. И они посредники не с вашей стороны. Они получают процент от проданного товара. Эти люди вам не друзья. Они по другую сторону условного прилавка. Их лавка не привлекает ни местных, ни граждан страны, ни граждан Евросоюза, а только вас. Понимаете что они вам продают? Они не ищут вам лучший вариант. А продают то, что у них есть в базе, а квартиры конкурентов они вам не покажут. Они вас сюда завлекли. Это не Вы их нашли. Так что вам не помогают охотиться на крутые квартиры. Вы являетесь добычей. "[/b]
"Если в большом городе в центре цены стартуют с пол миллиона, то в таких никому не нужных городках без работы квартиру можно купить за 30-40 тыс. Часто это приморские городки. Где зимой все умирает. Летом море. Но это не то море, что показывают на картинках. Зрелище часто не для слабонервных. Но считается, что у моря же. А то что все пирсы — это причалы для яхт, а нормальный пляж нужно искать в километрах от города.
Но вам покажут именно летом этот городок. В день. Летом. Когда по городку гуляют пенсионеры. Они же коренные. А то, что вечерами они никуда не выходят, и по улицах гуляют в большинстве своем арабы — этого вам не покажут. Да Вы сами сможете это увидеть. Но если приедете. И посмотрите. Задержитесь. А если у вас визит на выходные — то особо это вам город не раскроется."
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 лют, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:35 000 гривен в месяц как сын приятелей, работая начальником отделения "Новая почта". Отличные деньги, но получается к.п.д. почти равно нулю - все эти деньги олигархи у него отбирают через невероятные цены нас все вокруг. И это на НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, где сливочное мало НЕ состоит из сливочного масла, курица не состоит из курицы, и колбаса не содержит мяса. Потому я писал и подтверждаю: если вы можете сдать свою квартиру в Киеве, Днепре или Львове за 500 баксов в месяц, и особенно если имеете еще одну квартиру под сдачу - стоит 100% купить себе квартиру в Анталии
Про українські продукти - пан Акурт пише дику дічь. Звісно, без жодних посилань на результати аналізів сертифікованих лабораторій. Тобто - то його особиста думка, яка нічим не подкріплена.
Чисті продукти, без гормонів і добрив - так звані "органічні продукти" -коштують суттєво дорожче від звичайних. Тому ці байки про "якісні і дешеві турецькі продукти" - вони абсолютно не мають жодного відношення до реального життя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Дякую панові Frantові за плідну роботу по підняттю цієї гілки в ТОП Фінансового форуму України!
"ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ НЕ ЖЕНИТЬСЯ..." або чи платять в усьому світі податки?
Як відомо, єдина країна, де люди майже не платять ніяких податків - то Україна. За те й мають... Наприклад, я в ніч з неділі на понеділок зустрів в аеропорту делегацію із Німеччини, цікаві речі розказують: а) у всіх німців за нашим виміром - дуже "бідненькі" мобільні телефони, які там iPhone останніх моделей, ви про що? б) на нові німецькі іномарки - сказали - дивимося із подивом в Україні. Саме головне: зазвичай отримують 2000 - 2500 ойро на місяць - ну просто жебраки! АЛЕ ТОЧНО ЗНАЮТЬ, ЩО ОТРИМУЮЧІ ЗАРАЗ 2000 ойро на місяць, отримають пенсію в розмірі 1500 ойро на місяць. Не 1640 гривень, а 1500 ойро.
Звідки держави беруть гроші на забезпечення пристойного життя? А просто люди платять податки. В це важко повірити: ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ!!!!! Фактично всі громадяни "скидуються" на щасливе життя всіх. Збоченці!!!!
Ось читачі скільки грошей заплатили за 2019 рік податку на свою нерухомість? НУЛЬ! Нічого! ШкодА...
Дивіться, як платиться податок в Туреччині на нерухомість. ПЛАТЯТЬ ВСІ ВСІ ВСІ ВСІ ВСІ ВСІ. Без виключення. Нехай копійки (коруші) але платять всі. Податок треба сплатити до 1 травня поточного року. Для цього треба прийти просто в касу мерії вашого району, взяти талончик - вас викликають - це швидко - у віконце чиновнику подаєте документ та показуєте Право власності - він там щось натискає на клавіатурі - називає вам суму оплати - давайте гроші - отримуєте квитанцію. За 2018 рік я заплатив 108 лір. За 2019 рік я заплатив 120 лір (приблизно 480 гривень). В цьому році ще не платив. ПЛАТЯТЬ ВСІ. А ви, панове, не платите нічого... ШкодА...
Дивіться, як платиться податок в Туреччині від прибутку від здачі житла в оренду.
Оплата здійснюється згідно із Законом про податки (Vergisi Kanunu). Зверніть увагу на терміни: треба подати Декларацію на прибуток з 1 по 25 березня року, наступного за звітним. Податок треба оплатити в термін 5 (п"ять!!!!) днів - до 31 березня. Цікаві моменти: а) якщо громадянин планує відвідати Україну, чи Париж, він ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ подати Декларацію за 15 (!!!) діб до виїзду за кордон. Після 31 березня вас не випустять за кордон!!!!! б) зовсім не повірете: якщо орендодавець помер, то його правонаступники повинні подати Декларацію про його прибуток від оренди не пізніше, ніж за 4 місяця після смерті. Миша не проскочить!!!!!
Як нараховується податок. Цікаво, що обираєш сам один з варіянтів.
Варіант 1 (швидкоруч). Пишеш суму отриманого прибутку за рік, дивляться в який діапазон та сума підпадає, - з того діапазону виходить ставка податку - від 15% до 40%. Пільгова сума - "щоби не рахувати дрібниці витрат" - 5 400 лір. Наприклад, за 2019 рік ви зібрали з орендаря 15 000 лір або 1250 лір в місяць (по Анталії орендні плати від 650 лір на місяць до 2000 лір на місяць. Є елітне житло, де оренда може складати 5000 або 7000 лір - але то рідкісний варіянт).
Тоді 15000-5400 лір маємо 9 600 лір. Ця сума попадає в діапазон ставки податку 15%. Податок складає 1440 лір. Тобто одним місяцем виручки (навіть трохи більше) ви поділилися із державою. Дуже цікаво: якщо орендодавцю більше 60 років, він особисто не приходить в податкову - має право просто подзвонити в Податкову (універсальний безкоштовний номер 444 0 189) - з ним поспілкуються, з"ясують деталі та зроблять нарахування. Суму він побачить в будь-якому банку за своїм ІПН. Розумію, що наші люди відразу б придумали, як там по телефону наговорити дурниць, типу того, що "Я здавав на Хрешатику по 500 гривень на місць", але тут не прийнято брехати.
Варіант 2 (для тих, хто вміє рахувати і зберігає квитанції). Від оподаткування ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ваші витрати на: – Elektrik, su v.b. harcamaları (витрати на електрику, водопостачання) – Konutun sigorta giderleri (оплата Полісів страхування будинка/квартири) – Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b. , Bakım ve onarma masrafları (витрати на утримання будинка та його ремонт - це те, що ви платите в ОСББ із свого кармана, або викручуючі кармани орендаря). – Amortisman bedelleri. (витрати на амортизацію будинка). Покажите на всі витрати документи - вам зменшать суму, яка обкладається податком. Ну ось: платять всі! А ви як чули? "Танцюють всі!"
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Frant написав:байки про "якісні і дешеві турецькі продукти"
... а в Україні продають виключно здорову/корисну/натуральну їжу????!!! Правда? - жодної хімії в продукти не додають! - жодною хімією курей не годують?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Moneta написав:Европейский рынок акций открылся существенными распродажами. Основной удар пришелся на авиакомпании - акции EasyJet, Air France, TUI, Ryanair снижаются на 8-11%. Инвесторы отыгрывают риск запрета на полеты и охлаждения туристического рынка.
Як і писав раніше, туристичний сезон буде слабеньким, а беручи до увагу війну в Сирії, де зкліщилися РФ та Туреччина, перспективи ще примарніші.
Насправді Туреччина побила СВІЙ рекорд із прийняття Туристів в 2019 році - десь в пресі була цифра 35 000 000 іноземців та прибутки від туризма додали в бюджет більше 25 000 000 000 доларів США. Кожен турист залишив в Туреччині в середньому 650 доларів.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Долярчик написав:- ну як так, що в моєму будинку, який НЕ в центрі міста і НЕ біля центру(а 4км від нього) - РОЗМІТКУ в підземному паркінгу(так, саме РОЗМІТКУ ФАРБОЮ, А НЕ ОКРЕМЕ/ІЗОЛЬОВАНЕ стінами і ролетою парко-місце) - зарядили, а головне вже більшість продали по 200 000-220 000грн!!! КАРЛ!!!!!
Для пана Долярчика: 200 000-220 000 гривень то ж даром! На півдні Львова будується хорошими темпами новий комплекс від забудовника "МетГал" - кажуть, самий якісний у Львові забудовник. Люди викупили в 2019 на етапі котловану квартири - двушки під здачу - по 800 доларів квадрат. Здача - здається - в кінці року. УВАГА! Там же до тих квартир ПІД ЗДАЧУ викупили парковочні місця за ціною в 10 000 (!!!) доларів. Задача на курсову роботу для студентів третього курсу, які навчається за економічними спеціальностями (зараз на першому курсі навчається за такою крутою спеціальністю син приятелів - бал атестату 139 (якщо 120 не беруть навіть в бурсу, але батьки сказали, що вивчеться - стане біржовим маклером): яка ефективність вкладення 10 000 доларів у паркомісце, щоби потім запропонувати його квартиранту орендувати за 1000 - 1500 гривень на місяць?
Цокольне приміщення в 34м2 мені обійшлося 5 років тому і то дешевше. І в Києві "кооперативна" кавалірка минулого року трохи більше 1Фонда.
Люди геть з глузду з'їхали.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Я погодужусь з вами - платять 10 000 доларів, щоби у вологе примішення поставити авто за 25 000 доларів. Абсурд. Я вам ще про більший абсурд розкажу: приятелі взяли 2 однушки і зробили з кожної 2 псевдодвушки. ПЕРШУ ЗДАЛИ ЯКОСЬ ВДАЛО ЧИ ЗА 12000, чи за 12 500. Друга ніяк не здавалася, але прийшов клієнт і сказав, що він би зняв за 12 500, але в нього авто. Як ви знаєте, у шпаківнях немає зараз місць для паркування у дворі, але в тій шпаківні були в підвалі паркувальні клаптики асфальту із намальованими фарбою кордонами. Так вони самі орендували за 1000 гривень на місяць тому орендарю, тую 1000 платять самі, за те не упустили орендаря! Сервіс!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.