Додано: Вів 25 лют, 2020 14:05

akurt написав: Долярчик написав: - ну як так, що в моєму будинку, який НЕ в центрі міста і НЕ біля центру(а 4км від нього) - РОЗМІТКУ в підземному паркінгу(так, саме РОЗМІТКУ ФАРБОЮ, А НЕ ОКРЕМЕ/ІЗОЛЬОВАНЕ стінами і ролетою парко-місце) - зарядили, а головне вже більшість продали по 200 000-220 000грн!!!

Для пана Долярчика: 200 000-220 000 гривень то ж даром!

На півдні Львова будується хорошими темпами новий комплекс від забудовника "МетГал" - кажуть, самий якісний у Львові забудовник.

Люди викупили в 2019 на етапі котловану квартири - двушки під здачу - по 800 доларів квадрат.

Здача - здається - в кінці року.

УВАГА! Там же до тих квартир ПІД ЗДАЧУ викупили парковочні місця за ціною в 10 000 (!!!) доларів.

Цокольне приміщення в 34м2 мені обійшлося 5 років тому і то дешевше.

І в Києві "кооперативна" кавалірка минулого року трохи більше 1Фонда.



