Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Moneta написав:Европейский рынок акций открылся существенными распродажами. Основной удар пришелся на авиакомпании - акции EasyJet, Air France, TUI, Ryanair снижаются на 8-11%. Инвесторы отыгрывают риск запрета на полеты и охлаждения туристического рынка.
Як і писав раніше, туристичний сезон буде слабеньким, а беручи до увагу війну в Сирії, де зкліщилися РФ та Туреччина, перспективи ще примарніші.
Насправді Туреччина побила СВІЙ рекорд із прийняття Туристів в 2019 році - десь в пресі була цифра 35 000 000 іноземців та прибутки від туризма додали в бюджет більше 25 000 000 000 доларів США. Кожен турист залишив в Туреччині в середньому 650 доларів.
У 2019 побив, а у 2020?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Це тільки вам особисто знати. Досі була тілько одна людина на Земній кулі, котра знала наперед все, що буде. Не повірете, вона жила і вгадувала саме там, де дехто знаходиться з 2015 року: в селі під Краковом. Він жив там рівно за 100 років до того, як дехто виїхав з України і жив там - не повірете - разом із тещею. Але вгадував на 100%.
Цікавий факт: те село знаходится в powiat Tatrzański — повят (район) у Польші, входить як административн одиниця в Малопольське воєводство. Центр повята — місто Закопане. Той мужчина жив на курорті... Зараз би пан Франт точно б запитав: а чи платить той іноземний для Польщі пан податок?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість? нічого не нагадує?
"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо в этих городах уже наелись курортной мечтой, видимо северяне понимают, что переехав в курортный город нужно еще на что-то жить. А роботы здесь нет. Здесь нет ни заводов, ни офисов ни стартапов. И куча пенсионеров. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?
И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания. А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.
Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"
Frant написав:akurt Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість? нічого не нагадує?
"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо в этих городах уже наелись курортной мечтой, видимо северяне понимают, что переехав в курортный город нужно еще на что-то жить. А роботы здесь нет. Здесь нет ни заводов, ни офисов ни стартапов. И куча пенсионеров. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?
И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания. А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.
Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"