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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:12

  Долярчик написав:
  Frant написав:байки про "якісні і дешеві турецькі продукти"

... а в Україні продають виключно здорову/корисну/натуральну їжу????!!! Правда?
- жодної хімії в продукти не додають! :)
- жодною хімією курей не годують? ;)

Долярчик, не прикидайся селюком, ніби не чув про "пластмасові" помідори в супермаркетах Европи та Америки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:13

  akurt написав:
  flyman написав:З валютної гілки

  Moneta написав:Европейский рынок акций открылся существенными распродажами. Основной удар пришелся на авиакомпании - акции EasyJet, Air France, TUI, Ryanair снижаются на 8-11%. Инвесторы отыгрывают риск запрета на полеты и охлаждения туристического рынка.


Як і писав раніше, туристичний сезон буде слабеньким, а беручи до увагу війну в Сирії, де зкліщилися РФ та Туреччина, перспективи ще примарніші.


Насправді Туреччина побила СВІЙ рекорд із прийняття Туристів в 2019 році - десь в пресі була цифра 35 000 000 іноземців та прибутки від туризма додали в бюджет більше 25 000 000 000 доларів США.
Кожен турист залишив в Туреччині в середньому 650 доларів.

У 2019 побив, а у 2020?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15

  flyman написав:У 2019 побив, а у 2020?

Це тільки вам особисто знати.
Досі була тілько одна людина на Земній кулі, котра знала наперед все, що буде.
Не повірете, вона жила і вгадувала саме там, де дехто знаходиться з 2015 року: в селі під Краковом.
Він жив там рівно за 100 років до того, як дехто виїхав з України і жив там - не повірете - разом із тещею.
Але вгадував на 100%.

Цікавий факт: те село знаходится в powiat Tatrzański — повят (район) у Польші, входить як административн одиниця в Малопольське воєводство.
Центр повята — місто Закопане.
Той мужчина жив на курорті...
Зараз би пан Франт точно б запитав: а чи платить той іноземний для Польщі пан податок?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:24

akurt
Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість?
нічого не нагадує? :mrgreen:

"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо в этих городах уже наелись курортной мечтой, видимо северяне понимают, что переехав в курортный город нужно еще на что-то жить. А роботы здесь нет. Здесь нет ни заводов, ни офисов ни стартапов. И куча пенсионеров. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?


И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания.
А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.

Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"

https://044blog.com/posredniki-pri-poku ... izhimosti/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:28

  Frant написав:akurt
Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість?
нічого не нагадує? :mrgreen:

"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо в этих городах уже наелись курортной мечтой, видимо северяне понимают, что переехав в курортный город нужно еще на что-то жить. А роботы здесь нет. Здесь нет ни заводов, ни офисов ни стартапов. И куча пенсионеров. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?


И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания.
А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.

Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"

https://044blog.com/posredniki-pri-poku ... izhimosti/


Франт, ну це капець! Чого ж тебе так торкнуло?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:31

  flyman написав:Цокольне приміщення в 34м2 мені обійшлося 5 років тому і то дешевше.
І в Києві "кооперативна" кавалірка минулого року трохи більше 1Фонда.

Люди геть з глузду з'їхали.


Кому у кобила наречена... :(
Мінімаліст ти ж наш...
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