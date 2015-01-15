Додано: Вів 25 лют, 2020 14:24

Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість?нічого не нагадує?"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания.А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"