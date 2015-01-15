Долярчик, не прикидайся селюком, ніби не чув про "пластмасові" помідори в супермаркетах Европи та Америки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:12
Долярчик, не прикидайся селюком, ніби не чув про "пластмасові" помідори в супермаркетах Европи та Америки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:13
У 2019 побив, а у 2020?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15
Це тільки вам особисто знати.
Досі була тілько одна людина на Земній кулі, котра знала наперед все, що буде.
Не повірете, вона жила і вгадувала саме там, де дехто знаходиться з 2015 року: в селі під Краковом.
Він жив там рівно за 100 років до того, як дехто виїхав з України і жив там - не повірете - разом із тещею.
Але вгадував на 100%.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 14:47, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:24
akurt
Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість?
нічого не нагадує?
"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо в этих городах уже наелись курортной мечтой, видимо северяне понимают, что переехав в курортный город нужно еще на что-то жить. А роботы здесь нет. Здесь нет ни заводов, ни офисов ни стартапов. И куча пенсионеров. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?
И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания.
А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.
Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:28
Франт, ну це капець! Чого ж тебе так торкнуло?
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... і яким боком Франт до Львівської нерухомості, що на моїй гілці треться?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:50
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, напомните, пожалуйста, как называется Ваш хороший застройщик в Анталии.
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