Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Moneta написав:Европейский рынок акций открылся существенными распродажами. Основной удар пришелся на авиакомпании - акции EasyJet, Air France, TUI, Ryanair снижаются на 8-11%. Инвесторы отыгрывают риск запрета на полеты и охлаждения туристического рынка.
Як і писав раніше, туристичний сезон буде слабеньким, а беручи до увагу війну в Сирії, де зкліщилися РФ та Туреччина, перспективи ще примарніші.
Насправді Туреччина побила СВІЙ рекорд із прийняття Туристів в 2019 році - десь в пресі була цифра 35 000 000 іноземців та прибутки від туризма додали в бюджет більше 25 000 000 000 доларів США. Кожен турист залишив в Туреччині в середньому 650 доларів.
У 2019 побив, а у 2020?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Це тільки вам особисто знати. Досі була тілько одна людина на Земній кулі, котра знала наперед все, що буде. Не повірете, вона жила і вгадувала саме там, де дехто знаходиться з 2015 року: в селі під Краковом. Він жив там рівно за 100 років до того, як дехто виїхав з України і жив там - не повірете - разом із тещею. Але вгадував на 100%.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 14:47, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість? нічого не нагадує?
"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо в этих городах уже наелись курортной мечтой, видимо северяне понимают, что переехав в курортный город нужно еще на что-то жить. А роботы здесь нет. Здесь нет ни заводов, ни офисов ни стартапов. И куча пенсионеров. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?
И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания. А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.
Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"
Frant написав:akurt Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість? нічого не нагадує?
"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо в этих городах уже наелись курортной мечтой, видимо северяне понимают, что переехав в курортный город нужно еще на что-то жить. А роботы здесь нет. Здесь нет ни заводов, ни офисов ни стартапов. И куча пенсионеров. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?
И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания. А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.
Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"
... і яким боком Франт до Львівської нерухомості, що на моїй гілці треться?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
На львівській гілці пишуть, що п.Акурт - шахрай і пройдисвіт. Він хвалився, що платить податки в Польщі - але не знає, як це робиться. Вивели його на чисту воду)))
Я не радив би купляти квартири з посередництвом цього кадра. Що в Україні, що в Туреччині.
Ethereum написав:
Frant написав:
Ethereum написав:jump Ви говорили що акурт немає клонів. І ще він вільно по англійськи? і польськи?!. Так от вони навіть податок який в Польщі не знають з аренди. Пояснюю їм тупим знавцям мов із словарем. До 8000 zl податку не беруть але треба декларувати. Ставка була 18,тепер 17%. А 32% то вже коли від 85К. І ще дуже важливо: якщо маєте кредит іпотеку ,наприклад 500зл,то віднімаєте і від того податок рахують. Як так change_pm такого не знає? То він не заідси,а звідтам. Так само як турецький чорт. Це біомаса,яка пудрить мозги Долярчику і іншим. Зато які експерти у Львові та США. Показували сайт аферистів в США де можна заробити)).
Він має з десяток клонів. Треба уважно читати, звертати на стиль і мету писанини. Як правило, все зводиться до того, що слід негайно купляти курортну турецьку нерухомість в Анталії. Там квартири найкомфортніші, дерева найвищі, і йогурт найдешевший.
Та це ясно ,що він шахрай. Тому і не влазить в дискусії,бо розумні здогадаються. Переписувати статті з гоогла кожен вміє,як акурт.Найбільше мені сподобалася дискусія дилетантів про податок у Польщі і по Англії)) Може він чи його клон скаже що картопля краща в Англії? Чи у них в Анталії,в якій буде +50 скоро З такими аферистами і московітами треба боротися. Ми патріоти і свою нерухомість розвиваємо.
Акурту цікаво продати нерухомість в окупованому Криму чи в Турееччині.
Вже і київська гілка признали клонів акурта : change_pm та інші. Так діють тільки пройдисвіти,які хочуть втулити щось( квартирку туркську) нашому жителю.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців