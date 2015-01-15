Долярчик, не прикидайся селюком, ніби не чув про "пластмасові" помідори в супермаркетах Европи та Америки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:12
Долярчик, не прикидайся селюком, ніби не чув про "пластмасові" помідори в супермаркетах Европи та Америки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:13
У 2019 побив, а у 2020?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15
Це тільки вам особисто знати.
Досі була тілько одна людина на Земній кулі, котра знала наперед все, що буде.
Не повірете, вона жила і вгадувала саме там, де дехто знаходиться з 2015 року: в селі під Краковом.
Він жив там рівно за 100 років до того, як дехто виїхав з України і жив там - не повірете - разом із тещею.
Але вгадував на 100%.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2020 14:47, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:24
akurt
Ви уважно прочитали про чужеземну курортну нерухомість?
нічого не нагадує?
"Или проще за процент все делегировать агентствам, посредникам. И пусть они ищут покупателей. И видимо в этих городах уже наелись курортной мечтой, видимо северяне понимают, что переехав в курортный город нужно еще на что-то жить. А роботы здесь нет. Здесь нет ни заводов, ни офисов ни стартапов. И куча пенсионеров. Которым копеечка капает. А на ком тогда зарабатывать? Как строить свой бизнес?
И вот мечтающий предпенсионный человек едет в эти маленькие городки. И если Вы уже приехали — то что-то купите. Если нет — у вас будут очень плохие воспоминания.
А посредники просто вернуться к себе в офис и будут отвечать дальше на и-мейлы.
Как и с нашими риелторами — они оставляют на сайтах объявлений квартиры приманки — и если Вы им поверили, то дальше вам можно продать, а если нет — то такие умники им не нужны. Вы же хотите идеальную квартиру еще и со скидкой"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:28
Франт, ну це капець! Чого ж тебе так торкнуло?
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... і яким боком Франт до Львівської нерухомості, що на моїй гілці треться?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:50
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, напомните, пожалуйста, как называется Ваш хороший застройщик в Анталии.
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:56
Акурт, позвольте Вам возразить. В Украине налоги платят абсолютно все без исключения. Возможно налоги отличаются по ставкам, структуре, но повторюсь, ПЛАТЯТ ИХ ВСЕ!!! Правда есть большая категория граждан, которая думает, что они налоги не платят, но это на скорость не влияет, они могут думать всё, что хочется, но при этом строго за всё платить!!! Налоги все в первую очередь зашиты в стоимость самого товара, поэтому в наведёнными Вами примерами с теми же помидорами их цена в Турции 20грн, а в Украине уже 70грн. Таможенная пошлина+НДС+различные акцизы+сборы+пошлины+военный сбор, так всё сразу и не упомнишь.
Не удивлюсь,что в сравнении с турками, украинцы платят налогов гораздо больше. Возьмите тот же НДС. Если у нас в стране он на всё 20%, то в Турции он "плавающий". Не назову точных цифр, но знаю что на различные группы товаров турецкий НДС может быть ниже нашего в разы!!! А НДС как известно, самый коррупционный налог, и все граждане Украины платят его, стоит им только приобрести какой либо товар.
Так же налог "на зарплату". А он у нас 41,5%. ЕСВ22%+ПДФЛ18%+АТО 1,5%.
И на недвижимость тоже платят. Да, там есть налоговые льготы но те кто под них не подпадает, платит как миленький!!! Так что... так и живём...
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:14
Прикольно)))
Клони акурта розказують, які великі податки в Україні, і які маленькі - в Туреччині)))
Акурт - спеціаліст по податкам?)))
Ось що пишуть на львівській гілці про означеного пана:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 26 лют, 2020 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:24
То фахівець з усіх питань разом - від мінеральної води до львівської нерухомості, хоча у Львові не був жодного разу. Вже здається 22 000 постів накропав. Сила!
Здесь застройщики после завершения дома с гордостью указывают себя на входе в комплекс, то есть сразу можно судить, что он может.
Тот застройщик называется AKG grup по трем буквам имени отчества и фамилии владельца - он работал до того 15 лет в Германии и создал очень даже приличную фирму здесь не столько ради домов, сколько для передачи дела своему сыну - парень лет 25.
Вот у него выкупают на этапе строительства так как все надежно.
Я с ним разговаривал о планах - планы постепенно сужаются, так как проблема со свободными участками земли под застройку.
Я вообще-то живу во Львове - реально удивлялся как там "втискивают" дома во дворах домов.
Там вон пан jump выкладывает на львовской ветке ужасающие фото скворечников на 650 квартир тут такого нет- мэрию купить нельзя. Потому купил участок земли - вот тогда можешь строить и все открыто.
Например, тот комплекс на 12 корпусов и 150 квартир, что они сейчас интенсивно строят - строится на участке 77 соток.
Этот участок открыто продавался - висело объявление - я там гулял с собакой все хотелось позвонить для прикола спросить, сколько стоит таткой участок.
Ввод в эксплуатацию лето 2021.
Там реально на начальном этапе можно было купить квартиры "1+1" за 60 000 евро. Была возможность беспроцентной рассрочки на 2 года до окончания строительства - первый взнос 40% с помесячной/поквартальной оплатой. РАЗМЕЛИ для меня удивительно быстро. Это при том, что дилетанты, засевшие на этой ветке, всю осень писали и строчили, что все дешевеет дешевеет и будет дешеветь. Это отлично что они так писали - все видят что специалисты "ноль на массу".
Но сейчас там продано кажется 2/3 квартир и они мудро - и я бы так сделал - на оставшиеся сильно подняли цены - кажется "1+1" уже по 76 000 евро.
Но в принципе есть и другие нормальные застройщики.
Например, рядом с ними закончили новенький 5-ти этажный дом - не помню название - тоже серьезная фирма - невероятно качественный дом и полный фарш - и мебель, и кондиционеры, и бассейн - но вот из-за отсутствия уже земли неудачное расположение ну прямо вдоль скоростной трассы на Кемер. Но дом реально качественно построен - я его с фундамента наблюдал.
У AKG планы может изменятся, но на сегодня:
- они планируют выкупить недострой другой фирмы и там сделать только "1+1" типа "бюджетный вариант".
- планируют купить кусок земли под новый небольшой дом, но сказали что участок далеко от моря.
Посмотрим. У них так все налажено, что вряд ли остановятся.
Меня удивляет то, что у них главный прораб - такой невысокий худощавый парень лет 40 - очень резвый и резкий. Меня как-то прогнал с территории стройки - я просто гулял с собакой.
Рабочие НИКОГДА не сидят без дела - как муравьи. И вот тоже для меня загадка: ну как вот каждый знает что и как делать - нет никаких "пятиминуток" - ровно с 8-00 уже кипит работа; каждый день кроме воскресенья.
В Анталии все дни +22, цветут цветы массово.
Через час выезжаю кататься на лыжах - дорога в горы поднимает на 2 400 - там снег и шикарные трассы. Жируют фрирайдеры - невероятно красиво смотреть как спускаются.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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