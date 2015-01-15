Додано: Сер 26 лют, 2020 09:24

Долярчик написав: ... і яким боком Франт до Львівської нерухомості, що на моїй гілці треться? ... і яким боком Франт до Львівської нерухомості, що на моїй гілці треться?

airmax78 написав: Акурт, напомните, пожалуйста, как называется Ваш хороший застройщик в Анталии. Акурт, напомните, пожалуйста, как называется Ваш хороший застройщик в Анталии.

То фахівець з усіх питань разом - від мінеральної води до львівської нерухомості, хоча у Львові не був жодного разу. Вже здається 22 000 постів накропав. Сила!Здесь застройщики после завершения дома с гордостью указывают себя на входе в комплекс, то есть сразу можно судить, что он может.Тот застройщик называетсяпо трем буквам имени отчества и фамилии владельца - он работал до того 15 лет в Германии и создал очень даже приличную фирму здесь не столько ради домов, сколько для передачи дела своему сыну - парень лет 25.Вот у него выкупают на этапе строительства так как все надежно.Я с ним разговаривал о планах - планы постепенно сужаются, так как проблема со свободными участками земли под застройку.Я вообще-то живу во Львове - реально удивлялся как там "втискивают" дома во дворах домов.Там вон панвыкладывает на львовской ветке ужасающие фото скворечников на 650 квартир тут такого нет-купить нельзя. Потому купил участок земли - вот тогда можешь строить и все открыто.Например, тот комплекс на 12 корпусов и 150 квартир, что они сейчас интенсивно строят - строится на участке 77 соток.- висело объявление - я там гулял с собакой все хотелось позвонить для прикола спросить, сколько стоит таткой участок.Ввод в эксплуатацию лето 2021.Там реально на начальном этапе можно было купить квартиры "1+1" за 60 000 евро. Была возможность беспроцентной рассрочки на 2 года до окончания строительства - первый взнос 40% с помесячной/поквартальной оплатой. РАЗМЕЛИ для меня удивительно быстро. Это при том, что дилетанты, засевшие на этой ветке, всю осень писали и строчили, что все дешевеет дешевеет и будет дешеветь. Это отлично что они так писали - все видят что специалисты "Но сейчас там продано кажется 2/3 квартир и они мудро - и я бы так сделал - на оставшиеся сильно подняли цены - кажется "1+1" уже по 76 000 евро.Но в принципе есть и другие нормальные застройщики.Например, рядом с ними закончили новенький 5-ти этажный дом - не помню название - тоже серьезная фирма -- и мебель, и кондиционеры, и бассейн - но вот из-за отсутствия уже земли неудачное расположение ну прямо вдоль скоростной трассы на Кемер. Но дом реально качественно построен - я его с фундамента наблюдал.У AKG планы может изменятся, но на сегодня:- они планируют выкупить недострой другой фирмы и там сделать только "1+1" типа "бюджетный вариант".- планируют купить кусок земли под новый небольшой дом, но сказали что участок далеко от моря.Посмотрим. У них так все налажено, что вряд ли остановятся.Меня удивляет то, что у них главный прораб - такой невысокий худощавый парень лет 40 - очень резвый и резкий. Меня как-то прогнал с территории стройки - я просто гулял с собакой.Рабочие НИКОГДА не сидят без дела - как муравьи. И вот тоже для меня загадка: ну как вот каждый знает что и как делать - нет никаких "пятиминуток" - ровно с 8-00 уже кипит работа; каждый день кроме воскресенья.В Анталии все дни +22, цветут цветы массово.Через час выезжаю кататься на лыжах - дорога в горы поднимает на 2 400 - там снег и шикарные трассы. Жируют фрирайдеры - невероятно красиво смотреть как спускаются.