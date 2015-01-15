akurt написав:4 - НОВИНКА дня. Отличное место и началось обустройство фундамента под 5-ти этажный дом.
застройщика не наю - еще нет объявлений - подошел - смотрели на ход работ явно менеджеры - не спросил координаты и название.
Но это САМОЕ лучшее на сегодня место: есть огромное открытое пространство на котором в его начале - далеко от этого дома - стоит красивая мечеть, потом ближе к этому месту идет спортивная площадка с тренажерами и беговой дорожкой. Потом идет детский парк с детским городком и очень ухоженный ландшафтный дизайн. Потом идет бесплатная парковка от муниципалитета - обычно пустая, много авто в дни религиозных праздников - наверное раз в месяц. Потому идет пустыре, на котором трава и цветы и моя собака ловит ежиков.
Вот не знаю еще кто застройщик - но место просто бомба - у лица широкая но без интенсивного движения и взор с кон НИКТО не закроет: на имеющемся пустыре будет тоже парк - не знаю, когда. Пока я гуляю с собакой.
Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами , щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву.
Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.