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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:55

  akurt написав:4 - НОВИНКА дня. Отличное место и началось обустройство фундамента под 5-ти этажный дом.
застройщика не наю - еще нет объявлений - подошел - смотрели на ход работ явно менеджеры - не спросил координаты и название.
Но это САМОЕ лучшее на сегодня место: есть огромное открытое пространство на котором в его начале - далеко от этого дома - стоит красивая мечеть, потом ближе к этому месту идет спортивная площадка с тренажерами и беговой дорожкой. Потом идет детский парк с детским городком и очень ухоженный ландшафтный дизайн. Потом идет бесплатная парковка от муниципалитета - обычно пустая, много авто в дни религиозных праздников - наверное раз в месяц. Потому идет пустыре, на котором трава и цветы и моя собака ловит ежиков.
Вот не знаю еще кто застройщик - но место просто бомба - у лица широкая но без интенсивного движения и взор с кон НИКТО не закроет: на имеющемся пустыре будет тоже парк - не знаю, когда. Пока я гуляю с собакой.


Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами :), щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву.
Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:56

Грамотні люди пишуть, що інвештування в турецьку нерухомість не є вигідною справою:

"примеру, напряжение политической ситуации в стране в 2016 году, накал международных отношений с РФ в 2015 году повысили уровень рискованности покупки недвижимого имущества, что привело к снижению стоимости объектов, так как при нарастающем их предложении (обеспечивается увеличением объемов строительства) спрос на них снизился.

Воду из-под крана пить крайне не рекомендуется по причине наличия микробов (особенно в жаркие месяцы) и высокого содержания опасных примесей"

https://www.propertyinn.ru/blog/220-ned ... sy-pokupki
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:03

  change_pm написав:Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами :), щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву.
Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.


Такая фишка есть - пять раз в день поет муэдзин. В эти дни кажется первый раз почти 6 утра.
Но привыкаешь, как к тиканью будильника - я например ВООБЩЕ не слышу.
Но такая особенность есть - да.
В каждом деле есть свои нюансы:
- сваха живет во Франции, так сказала, что арабов так много, что кажется уже и французов нет, и слышит только арабскую речь. А в ресторанах - только Оканье и Аканье россиян, которые - наверное - по населению во Франции вторые после арабов.
- сын вчера сказал, что в Сан Франциско китайцев/азиатов больше, чем американцев.
- в ночь на понедельник встретил делегацию из Германии - они еще здесь - сказали, что в Германии в магазинах целые очереди из китайцев - и гребут мешками брендовые тряпки.
Во всем есть свои приколы...
Так что самое безобидное - это 5 раз в день - голос муэдзина.
Все, уже надеваю горнолыжную снарягу - еду кататься на лыжах... У нас 12-00 дня. Самое время!
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:57

  Frant написав:Грамотні люди пишуть, що інвештування в турецьку нерухомість не є вигідною справою:


Тут пан має рацію, слава Богу, перехрЕститься, що йому той клопіт не загрожує, як кажуть на Полтавщині: "З полови хліба не спечеш..."

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЖІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

З часів Роксолани українські жінки виходять заміж за турків. І живуть в Туреччині.
Переважна кількість української діаспори в Туреччині - то жінки.
Те й зрозуміло: суто з точки зору біології хлопець з Тернопільщіни нічим не відрізняєтсься від хлопця з Анталії.
Турку оженитися на україньській красуні - то дуже престижно.
Чим займаються жінки?
Тільки інтелектуальна робота:
- ведуть танцювальні, малювальні, мовні та інші гуртки. Для цього Українська громада видає приміщення. Зазвичай курси іноземної мови в групі (5-10 осіб) коштують 20 лір - 80 гривень 1 заняття. Індивідуальне - 50 лір - 200 гривень.
- працює хор "Берегіня" = дуже запрошують чоловіків, у них там мало...
- працюють перекладачами при нотаріусах.
- виконують приватну роботу типу: печуть на замволення торти та тістечка.
- займаються перетримкою собак/котів (1 доба - 40 лір або 160 гривень).
- НЕ ПРАЦЮЮТЬ.
Ось про останнє дізнався сьогодні цікаве:
- вийшла заміж - отримала громадянство (через 2 чи три роки) - працює.
Якщо є стаж 5 (п"ять) років - ВЖЕ ОТРИМУЄ ПРАВО НЕ ПЕНСІЮ.
Пенсіонери тут з 65 років.
Пенсія в цьому випадку - всього 5 років стажу - невелика - приблизно 300 доларів (7 500 гривень). Але вона є.
Гріх говорити, але ще такі цікаві Закони - в разі смерті чоловіка вона отримує його пенсію в розмірі 100% пожиттєво.
Ну і на останок - жінки тут дуже активні:
- сьогодні о 14-00 в центрі Анталії під патронатом Консульства України - мітинг на роковини аннкесії Криму.
- в неділю у Палаці культури - вечір пам"яті Лесі Українки.
- на наступному тижні - відкриття барельєфа Тарасові Шевченку в парку Української культури. Планували встановити бюст - з бронзи - виявилося не дешево - 2000 доларів почали збирати - але Мерія з політичних міркувань дозволила тільки барельєф.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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