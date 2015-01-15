akurt написав:

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НА СЕГОДНЯ МЕСТА(мысли после кофе и прогулки с собакой перед завтраком)Все дома, о которых речь ниже - расположены на расстоянии примерно 2000 м от пляжа Коньяалты, имеющего статус "Голубой флаг".Микрорайон Хурма района Коньяалты Анталии, который считается "приличным" и даже престижным. Окружающая застройка - только 5-6 этажные дома. Есть только один "небоскреб" комплекс трех домов этажей в 20 или больше.Минимум три ухоженных парка на расстоянии в 200-500 м - утром вот специально заглянул в урны парка - все добросовестно изнутри убрано. Идеальная или почти идеальная чистота. Идеальное - не шучу - транспортное сообщение автобусами большой вместимости, в которых нет сидячих мест только в час "пик". Прямой рейс в аэропорт (1 час езды).- совсем новый дом, сдан перед Новым годом, открыта продажа. Чем удивил - шикарная территории с парковкой и удивительно красивым плавательным бассейном. Внутри квартир не был.Мой рейтинг - 4 по пятибальной шкале.2 - просто отличный новый дом - кажется еще не сдан - идут работы вокруг дома по обустройству забора. А так все готово. Плюсы: реально качественный ход строительства, кондиционеры, мебель в кухнях и прихожих. Поставил бы "5", но буквально в 30-50 м от скоростной трассы. Но вот на него все же стоит глянуть. Прямо у него начинается пешеходный переход через двухполосную в каждом направлении трассу на Кемер - через переход попадаешь на аллею с апельсинами и по ней - прямо на море.3 - Комплекс от AKG групп. Без комментариев. Но это самый шикарный вариант. Дорого.4 - НОВИНКА дня. Отличное место и началось обустройство фундамента под 5-ти этажный дом.застройщика не наю - еще нет объявлений - подошел - смотрели на ход работ явно менеджеры - не спросил координаты и название.Но это САМОЕ лучшее на сегодня место: есть огромное открытое пространство, на котором в его начале - далеко от этого дома - стоит красивая мечеть, потом ближе к этому месту идет спортивная площадка с тренажерами и беговой дорожкой. Потом идет детский парк с детским городком и очень ухоженный ландшафтный дизайн. Потом идет бесплатная парковка от муниципалитета - обычно пустая, много авто в дни религиозных праздников - наверное раз в месяц. Потому идет пустыре, на котором трава и цветы и моя собака ловит ежиков.Вот не знаю еще кто застройщик - но место просто бомба - у лица широкая, но без интенсивного движения и взор с окон НИКТО не закроет: на имеющемся пустыре будет тоже парк - не знаю, когда. Пока я гуляю с собакой.