Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:4 - НОВИНКА дня. Отличное место и началось обустройство фундамента под 5-ти этажный дом. застройщика не наю - еще нет объявлений - подошел - смотрели на ход работ явно менеджеры - не спросил координаты и название. Но это САМОЕ лучшее на сегодня место: есть огромное открытое пространство на котором в его начале - далеко от этого дома - стоит красивая мечеть, потом ближе к этому месту идет спортивная площадка с тренажерами и беговой дорожкой. Потом идет детский парк с детским городком и очень ухоженный ландшафтный дизайн. Потом идет бесплатная парковка от муниципалитета - обычно пустая, много авто в дни религиозных праздников - наверное раз в месяц. Потому идет пустыре, на котором трава и цветы и моя собака ловит ежиков. Вот не знаю еще кто застройщик - но место просто бомба - у лица широкая но без интенсивного движения и взор с кон НИКТО не закроет: на имеющемся пустыре будет тоже парк - не знаю, когда. Пока я гуляю с собакой.
Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами , щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву. Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.
Грамотні люди пишуть, що інвештування в турецьку нерухомість не є вигідною справою:
"примеру, напряжение политической ситуации в стране в 2016 году, накал международных отношений с РФ в 2015 году повысили уровень рискованности покупки недвижимого имущества, что привело к снижению стоимости объектов, так как при нарастающем их предложении (обеспечивается увеличением объемов строительства) спрос на них снизился.
Воду из-под крана пить крайне не рекомендуется по причине наличия микробов (особенно в жаркие месяцы) и высокого содержания опасных примесей"
change_pm написав:Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами , щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву. Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.
Такая фишка есть - пять раз в день поет муэдзин. В эти дни кажется первый раз почти 6 утра. Но привыкаешь, как к тиканью будильника - я например ВООБЩЕ не слышу. Но такая особенность есть - да. В каждом деле есть свои нюансы: - сваха живет во Франции, так сказала, что арабов так много, что кажется уже и французов нет, и слышит только арабскую речь. А в ресторанах - только Оканье и Аканье россиян, которые - наверное - по населению во Франции вторые после арабов. - сын вчера сказал, что в Сан Франциско китайцев/азиатов больше, чем американцев. - в ночь на понедельник встретил делегацию из Германии - они еще здесь - сказали, что в Германии в магазинах целые очереди из китайцев - и гребут мешками брендовые тряпки. Во всем есть свои приколы... Так что самое безобидное - это 5 раз в день - голос муэдзина. Все, уже надеваю горнолыжную снарягу - еду кататься на лыжах... У нас 12-00 дня. Самое время!
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
change_pm написав:Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами , щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву. Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.
Такая фишка есть - пять раз в день поет муэдзин. В эти дни кажется первый раз почти 6 утра. Но привыкаешь, как к тиканью будильника - я например ВООБЩЕ не слышу. Но такая особенность есть - да. В каждом деле есть свои нюансы: - сваха живет во Франции, так сказала, что арабов так много, что кажется уже и французов нет, и слышит только арабскую речь. А в ресторанах - только Оканье и Аканье россиян, которые - наверное - по населению во Франции вторые после арабов. - сын вчера сказал, что в Сан Франциско китайцев/азиатов больше, чем американцев. - в ночь на понедельник встретил делегацию из Германии - они еще здесь - сказали, что в Германии в магазинах целые очереди из китайцев - и гребут мешками брендовые тряпки. Во всем есть свои приколы... Так что самое безобидное - это 5 раз в день - голос муэдзина. Все, уже надеваю горнолыжную снарягу - еду кататься на лыжах... У нас 12-00 дня. Самое время!
Так і в Україні можна жити, якщо не звертати уваги та звикнути до різних речей (які експатам та туристам незвичні). В чому зміст тоді кудась їхати і до чогось чужого звикати Все зводиться до халявних гранатів, дешевої рибки та чудойогуртів в яких "стоїть ложка", цвях програми - вода за трипіссят.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 лют, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
akurt написав:САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НА СЕГОДНЯ МЕСТА (мысли после кофе и прогулки с собакой перед завтраком)
Все дома, о которых речь ниже - расположены на расстоянии примерно 2000 м от пляжа Коньяалты, имеющего статус "Голубой флаг". Микрорайон Хурма района Коньяалты Анталии, который считается "приличным" и даже престижным. Окружающая застройка - только 5-6 этажные дома. Есть только один "небоскреб" комплекс трех домов этажей в 20 или больше. Минимум три ухоженных парка на расстоянии в 200-500 м - утром вот специально заглянул в урны парка - все добросовестно изнутри убрано. Идеальная или почти идеальная чистота. Идеальное - не шучу - транспортное сообщение автобусами большой вместимости, в которых нет сидячих мест только в час "пик". Прямой рейс в аэропорт (1 час езды).
1 - совсем новый дом, сдан перед Новым годом, открыта продажа. Чем удивил - шикарная территории с парковкой и удивительно красивым плавательным бассейном. Внутри квартир не был. Мой рейтинг - 4 по пятибальной шкале.
2 - просто отличный новый дом - кажется еще не сдан - идут работы вокруг дома по обустройству забора. А так все готово. Плюсы: реально качественный ход строительства, кондиционеры, мебель в кухнях и прихожих. Поставил бы "5", но буквально в 30-50 м от скоростной трассы. Но вот на него все же стоит глянуть. Прямо у него начинается пешеходный переход через двухполосную в каждом направлении трассу на Кемер - через переход попадаешь на аллею с апельсинами и по ней - прямо на море.
3 - Комплекс от AKG групп. Без комментариев. Но это самый шикарный вариант. Дорого.
4 - НОВИНКА дня. Отличное место и началось обустройство фундамента под 5-ти этажный дом. застройщика не наю - еще нет объявлений - подошел - смотрели на ход работ явно менеджеры - не спросил координаты и название. Но это САМОЕ лучшее на сегодня место: есть огромное открытое пространство, на котором в его начале - далеко от этого дома - стоит красивая мечеть, потом ближе к этому месту идет спортивная площадка с тренажерами и беговой дорожкой. Потом идет детский парк с детским городком и очень ухоженный ландшафтный дизайн. Потом идет бесплатная парковка от муниципалитета - обычно пустая, много авто в дни религиозных праздников - наверное раз в месяц. Потому идет пустыре, на котором трава и цветы и моя собака ловит ежиков. Вот не знаю еще кто застройщик - но место просто бомба - у лица широкая, но без интенсивного движения и взор с окон НИКТО не закроет: на имеющемся пустыре будет тоже парк - не знаю, когда. Пока я гуляю с собакой.
Я вот для себя думал о покупке #3 в начале осени! Реально загорелся. Причем доходы позволяют не работать. Но мысль "чем заниматься" и чем занять детей (5 и 9 лет) в плане учёбы - не дала покоя... а летать часто с Укр всё-таки не очень удобно и не дешево...
Хорошо вложился вчасти инвестиций и для жизни в Киев, но ловлю себя на мысли , что жить там не хочу. Вот сейчас присматриваюсь к Вроцлаву именно для жизни и продолжения "дел" в Украине. Удобства - хорошее авиа сообщения с Киевом, красивый город, куча учебных заведений, почти центр Европы со всеми вытекающими... Но Анталия, как розовая мечта, все равно засела в корочке мозга! ))) Если будете с 28.02 по 06.03 в Кайсери - пишите - поужинаем, пообщаемся!