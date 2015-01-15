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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 536537538539
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 12:05

  akurt написав:В 12-38 дня турецкие информационные агенства распространили сообщение агентства Рейтерс о первом случае заболевания коронавирусом в Украине.
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN20Q0ZH
По данным агенства Рейтерс заболел в Черновцах мужчина, который вернулся из Италии через Румынию.

Акурт, Турция уже тоже с вирусом, просто войнушка пока важнее, а дальше... Через 2 недели после первого случая обычно идём по быстрой экспоненте, смотрите берегите себя. Фрау Меркель везёт как никогда: Турция, Италия, США и все рассказывают как правильно быть ))))) посмотрим может Германия первая закроет все границы со словами "сами, господа, сами, мы боремся с вирусом". Украинец обратился кстати сам, посмотрим сколько Иранцев с ПМЖ Турции (это ж просто и престижно иметь ПМЖ) обратятся ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 12:45

Мое сообщение - заметьте - было чисто информационным, а не ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ.
Спасибо, реально приятно прочитать:
  stm написав:смотрите берегите себя.

Искренне желаю и Вам того-же. Да и всем форумчанам - ясное дело!
Меня эта ситуация - как и каждого нормального человека - волнует еще и по чисто меркантильным соображениям: я уже купил авиабилеты на посещение Франции в мае - хотелось бы, чтобы не сорвалось...
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 14:58

Появилось расписание чартерных рейсов в Турцию из многих городов Украины и цены на билеты.
Для справки - 65 евро это ОЧЕНЬ дешево для беспересадочного полета - еще и с багажом (можно с с собой взять сало с чесночком и водочки).
Зображення
Для справки:
- в 2018 году вода в море стала +24 после 20 марта.
- в 2019 году вода в море стала +24 уже с середины апреля.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:17

Як там ціни на курортну турецьку нерухомість - швидко зростають?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 07:15

  stm написав:
  akurt написав:В 12-38 дня турецкие информационные агенства распространили сообщение агентства Рейтерс о первом случае заболевания коронавирусом в Украине.
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN20Q0ZH
По данным агенства Рейтерс заболел в Черновцах мужчина, который вернулся из Италии через Румынию.

Акурт, Турция уже тоже с вирусом, просто войнушка пока важнее, а дальше... Через 2 недели после первого случая обычно идём по быстрой экспоненте, смотрите берегите себя. Фрау Меркель везёт как никогда: Турция, Италия, США и все рассказывают как правильно быть ))))) посмотрим может Германия первая закроет все границы со словами "сами, господа, сами, мы боремся с вирусом". Украинец обратился кстати сам, посмотрим сколько Иранцев с ПМЖ Турции (это ж просто и престижно иметь ПМЖ) обратятся ;)

Від коронавірусу - постраждають насамперед туристичні фірми.
Народ стане меньше мандрувати.
Чекаємо швидкого зростання цін на турецьку курортну нерухомість!
Попит все вище і вище!

"Все выше взлетают "Восток" і "Восход", и голос их слышит турецкий народ!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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