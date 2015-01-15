Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:В 12-38 дня турецкие информационные агенства распространили сообщение агентства Рейтерс о первом случае заболевания коронавирусом в Украине. https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN20Q0ZH По данным агенства Рейтерс заболел в Черновцах мужчина, который вернулся из Италии через Румынию.
Акурт, Турция уже тоже с вирусом, просто войнушка пока важнее, а дальше... Через 2 недели после первого случая обычно идём по быстрой экспоненте, смотрите берегите себя. Фрау Меркель везёт как никогда: Турция, Италия, США и все рассказывают как правильно быть ))))) посмотрим может Германия первая закроет все границы со словами "сами, господа, сами, мы боремся с вирусом". Украинец обратился кстати сам, посмотрим сколько Иранцев с ПМЖ Турции (это ж просто и престижно иметь ПМЖ) обратятся
Мое сообщение - заметьте - было чисто информационным, а не ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ. Спасибо, реально приятно прочитать:
stm написав:смотрите берегите себя.
Искренне желаю и Вам того-же. Да и всем форумчанам - ясное дело! Меня эта ситуация - как и каждого нормального человека - волнует еще и по чисто меркантильным соображениям: я уже купил авиабилеты на посещение Франции в мае - хотелось бы, чтобы не сорвалось...
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Появилось расписание чартерных рейсов в Турцию из многих городов Украины и цены на билеты. Для справки - 65 евро это ОЧЕНЬ дешево для беспересадочного полета - еще и с багажом (можно с с собой взять сало с чесночком и водочки). Для справки: - в 2018 году вода в море стала +24 после 20 марта. - в 2019 году вода в море стала +24 уже с середины апреля.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt написав:В 12-38 дня турецкие информационные агенства распространили сообщение агентства Рейтерс о первом случае заболевания коронавирусом в Украине. https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN20Q0ZH По данным агенства Рейтерс заболел в Черновцах мужчина, который вернулся из Италии через Румынию.
Акурт, Турция уже тоже с вирусом, просто войнушка пока важнее, а дальше... Через 2 недели после первого случая обычно идём по быстрой экспоненте, смотрите берегите себя. Фрау Меркель везёт как никогда: Турция, Италия, США и все рассказывают как правильно быть ))))) посмотрим может Германия первая закроет все границы со словами "сами, господа, сами, мы боремся с вирусом". Украинец обратился кстати сам, посмотрим сколько Иранцев с ПМЖ Турции (это ж просто и престижно иметь ПМЖ) обратятся
Від коронавірусу - постраждають насамперед туристичні фірми. Народ стане меньше мандрувати. Чекаємо швидкого зростання цін на турецьку курортну нерухомість! Попит все вище і вище!
"Все выше взлетают "Восток" і "Восход", и голос их слышит турецкий народ!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців