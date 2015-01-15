Що там з Турцією?
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Додано: Чет 05 бер, 2020 23:07
В Італії закінчились туристи. Бояться вірусу.
Що там з Турцією?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:04
А що, пан не читає новини на "Українська правда"?
Ще вчора показали мапу Європи, де зазначено, що станом на 5 березня тільки в 5 (п"яти) країнах Європи не зафіксовано ЖОДНОГО випадку Коронавірусу - серед них - Туреччина.
Тут вірусу немає де прижитися: весь час сонячно та тепло (вчора ввечері був короткочасний дощик).
Дивлюся на веб-камери - якщо включать витяги (ніби-то в горах вчора був свіжий сніг) - поїду боротися із Коронавірусом в гірськолижний центр.
На що звернув увагу в гірськолижному центрі "Saklikent" (приблизно 40 км від мікрорайона Hurma): дуже якісне чергування поліцейських, які наглядають не стільки за порядком, скільки за безпекою людей:
- дуже красивий та якісний одяг поліцейських - я вам скажу, що не на кожному лижнику такі красиві костюми. Поліцейські виглядають як "моделі" на демонстрації модного одягу.
- з собою мають рації та зброю.
- але головне: весь час напоготові снігоходи - вони весь час патрулюють траси та при будь-яких негараздах - вже біля лижника/сноубордіста, з яким трапилася пригода.
Я під"їхав на лижах до дівчини, що впала - ще був один чоловік - не встигли розпитати, що з її правою ногою - вже під"їхало відразу три снігоходи та забрали ту дівчину...
P.S. San1t - перевірте приватні повідомлення - є для Вас корисна інформація від мене.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:35
Акурт, проверил!!! Спасибо огромное. Выше отписался, что в связи с тем, что я новый пользователь, то не имею на данный момент право, отправлять личные сообщения и я выше пытался Вас поблагодарить в этой ветке в открытом доступе!!! Информация в Вашем сообщении, действительно МЕГАполезная для меня. Ещё раз, благодарю Вас!!!
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