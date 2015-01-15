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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 537538539540
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:07

В Італії закінчились туристи. Бояться вірусу.

https://uainfo.org/blognews/1583416697- ... irusu.html

Що там з Турцією?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:04

А що, пан не читає новини на "Українська правда"?
Ще вчора показали мапу Європи, де зазначено, що станом на 5 березня тільки в 5 (п"яти) країнах Європи не зафіксовано ЖОДНОГО випадку Коронавірусу - серед них - Туреччина.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7107156/

Тут вірусу немає де прижитися: весь час сонячно та тепло (вчора ввечері був короткочасний дощик).
Дивлюся на веб-камери - якщо включать витяги (ніби-то в горах вчора був свіжий сніг) - поїду боротися із Коронавірусом в гірськолижний центр.
Зображення
На що звернув увагу в гірськолижному центрі "Saklikent" (приблизно 40 км від мікрорайона Hurma): дуже якісне чергування поліцейських, які наглядають не стільки за порядком, скільки за безпекою людей:
- дуже красивий та якісний одяг поліцейських - я вам скажу, що не на кожному лижнику такі красиві костюми. Поліцейські виглядають як "моделі" на демонстрації модного одягу.
- з собою мають рації та зброю.
- але головне: весь час напоготові снігоходи - вони весь час патрулюють траси та при будь-яких негараздах - вже біля лижника/сноубордіста, з яким трапилася пригода.
Я під"їхав на лижах до дівчини, що впала - ще був один чоловік - не встигли розпитати, що з її правою ногою - вже під"їхало відразу три снігоходи та забрали ту дівчину...
Зображення

P.S. San1t - перевірте приватні повідомлення - є для Вас корисна інформація від мене.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:35

  akurt написав:P.S. San1t - перевірте приватні повідомлення - є для Вас корисна інформація від мене.

Акурт, проверил!!! Спасибо огромное. Выше отписался, что в связи с тем, что я новый пользователь, то не имею на данный момент право, отправлять личные сообщения и я выше пытался Вас поблагодарить :oops: в этой ветке в открытом доступе!!! Информация в Вашем сообщении, действительно МЕГАполезная для меня. Ещё раз, благодарю Вас!!!
San1t
 
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  #<1 ... 537538539540
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