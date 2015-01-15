Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:04

А що, пан не читає новини на "Українська правда"?Ще вчора показали мапу Європи, де зазначено, що станом на 5 березня тільки в 5 (п"яти) країнах Європи не зафіксовано ЖОДНОГО випадку Коронавірусу - серед них - Туреччина.Тут вірусу немає де прижитися: весь час сонячно та тепло (вчора ввечері був короткочасний дощик).Дивлюся на веб-камери - якщо включать витяги (ніби-то в горах вчора був свіжий сніг) - поїду боротися із Коронавірусом в гірськолижний центр.На що звернув увагу в гірськолижному центрі "Saklikent" (приблизно 40 км від мікрорайона Hurma): дуже якісне чергування поліцейських, які наглядають не стільки за порядком, скільки за безпекою людей:- дуже красивий та якісний одяг поліцейських - я вам скажу, що не на кожному лижнику такі красиві костюми. Поліцейські виглядають як "моделі" на демонстрації модного одягу.- з собою мають рації та зброю.- але головне: весь час напоготові снігоходи - вони весь час патрулюють траси та при будь-яких негараздах - вже біля лижника/сноубордіста, з яким трапилася пригода.Я під"їхав на лижах до дівчини, що впала - ще був один чоловік - не встигли розпитати, що з її правою ногою - вже під"їхало відразу три снігоходи та забрали ту дівчину...- перевірте приватні повідомлення - є для Вас корисна інформація від мене.