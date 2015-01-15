Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:01

San1t написав: Акурт, проверил!!! Спасибо огромное. [/b] Акурт, проверил!!! Спасибо огромное. [/b]

какой сервер вы выбираете.

Про авиабилеты.Направление на Турцию сейчас почти полностью монополизировано авиакомпанией Pegasus.Летают из многих городов Украины.Неделю назад было подписано соглашение между Украиной и Турецкой республикой о значительном расширении авиасообщений - согласованы по 21 рейсу в неделю из разных городов, где аэропорты и ВПП в нормальном состоянии.У Пегасус много приколов:- раз в квартал у них реальные мегараспродажи и тогда можно взять авиабилеты, например, "Запорожье-Анталия" по 81 доллару туда и обратно.Они четко следят за количеством запросов на конкретные даты: вот завтра улетают в Харьков мои харьковский друзья - позавчера были билеты в одну сторону по 125 долларов (они купили) - вчера на те же рейсы - 65 (!!!) долларов (они горевали) - сегодня на те же рейсы уже по 180 долларов (они рады).Вообще, если мне нужно, то я сморю авиабилеты на сайтах- momondo.com - причем у них цены разные и разные авиаперевозчики в зависимости от того,То есть momondo.ua может давать совсем другие цены для совсем других авиаперевозчиков.- kiwi.com- cheapOair.comНо реально я их использую для того, чтобы посмотреть, какие варианты они предлагают - в смысле стыковок и зазоров между рейсами - иногда выгоднее зайти на прямой сайт авиакомпании.