Що там з Турцією?
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Додано: Чет 05 бер, 2020 23:07
В Італії закінчились туристи. Бояться вірусу.
Що там з Турцією?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:04
А що, пан не читає новини на "Українська правда"?
Ще вчора показали мапу Європи, де зазначено, що станом на 5 березня тільки в 5 (п"яти) країнах Європи не зафіксовано ЖОДНОГО випадку Коронавірусу - серед них - Туреччина.
P.S. San1t - перевірте приватні повідомлення - є для Вас корисна інформація від мене.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 06 бер, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:35
Акурт, проверил!!! Спасибо огромное. Выше отписался, что в связи с тем, что я новый пользователь, то не имею на данный момент право, отправлять личные сообщения и я выше пытался Вас поблагодарить в этой ветке в открытом доступе!!! Информация в Вашем сообщении, действительно МЕГАполезная для меня. Ещё раз, благодарю Вас!!!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:01
Welcome!
Про авиабилеты.
Направление на Турцию сейчас почти полностью монополизировано авиакомпанией Pegasus.
Летают из многих городов Украины.
Неделю назад было подписано соглашение между Украиной и Турецкой республикой о значительном расширении авиасообщений - согласованы по 21 рейсу в неделю из разных городов, где аэропорты и ВПП в нормальном состоянии.
У Пегасус много приколов:
- раз в квартал у них реальные мегараспродажи и тогда можно взять авиабилеты, например, "Запорожье-Анталия" по 81 доллару туда и обратно.
Они четко следят за количеством запросов на конкретные даты: вот завтра улетают в Харьков мои харьковский друзья - позавчера были билеты в одну сторону по 125 долларов (они купили) - вчера на те же рейсы - 65 (!!!) долларов (они горевали) - сегодня на те же рейсы уже по 180 долларов (они рады).
Вообще, если мне нужно, то я сморю авиабилеты на сайтах
- momondo.com - причем у них цены разные и разные авиаперевозчики в зависимости от того, какой сервер вы выбираете. То есть momondo.ua может давать совсем другие цены для совсем других авиаперевозчиков.
- kiwi.com
- cheapOair.com
Но реально я их использую для того, чтобы посмотреть, какие варианты они предлагают - в смысле стыковок и зазоров между рейсами - иногда выгоднее зайти на прямой сайт авиакомпании.
Успехов в путешествиях!
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Суб 07 бер, 2020 07:26
Легкое ощущение, что мир сошёл с ума...
Сообщают из США:
- на круизном лайнере Grand Princess вблизи территории США среди 2 500 пассажиров выявлено более 20-ти заболевших...
- сотрудникам многих IT-компаний в США ПРИКАЗАЛИ работать на дому и не появляться в офисах.
- сотрудники компании Amazon - головной офис в Seattle - я там был в 2018 - теперь работают на дому.
- ну уж совсем странное сообщение поступило лично мне из США (цитата): "Ещё почему-то все туалетную бумагу раскупают как сумасшедшие..."
Карта мира по Коронавирусу на сегодня - рекомендую ознакомиться:
Почему-то я не боюсь Коронавируса, уже готов план путешествий на осень:
- в сентябре - Женева и Лондон.
- сентябрь-октябрь - США.
- октябрь - Цюрих и Стамбул.
На сегодня общие затраты на авиабилеты на такое 2-х недельное путешествие - 550 долларов США.
Все перелеты обеспечивает SWISS Air прямо из Анталии.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Посмотрел карту Covid, думаю она не отражает полной картины. Смотрю соседние страны с Китаем, такие как Монголия, Казахстан, рашка, и ни одного случая коронавируса. Как такое может быть??? Думаю они просто не умеют диагностировать эту болезнь. Думаю там давно есть умершие от этой болезни, но в официальные статистические данные это не попало.
По Турции кстати, судя по карте всё хорошо. Хочется надеяться, что в скором времени потеплеет и эта напасть пойдёт на спад и минует Украину!!!
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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