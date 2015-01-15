akurt написав:
Почему-то я не боюсь Коронавируса, уже готов план путешествий на осень:
- в сентябре - Женева и Лондон.
- сентябрь-октябрь - США.
- октябрь - Цюрих и Стамбул.
На сегодня общие затраты на авиабилеты на такое 2-х недельное путешествие - 550 долларов США.
Все перелеты обеспечивает SWISS Air прямо из Анталии.
вот интересно как у Вас вышло 550 дол общих затрат? Вы только купили билеты по Европе без США?
зы. К сожалению, но ни Турции, ни какой другой стране в этом мире не увидеть результатов турпотока 2019 года. Индустрия просто рухнула.