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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:23

akurt, прежде всего хочу сказать спасибо за тему, довольно интересный топик, много информации. Вы - большой молодец.

  akurt написав:
Почему-то я не боюсь Коронавируса, уже готов план путешествий на осень:
- в сентябре - Женева и Лондон.
- сентябрь-октябрь - США.
- октябрь - Цюрих и Стамбул.
На сегодня общие затраты на авиабилеты на такое 2-х недельное путешествие - 550 долларов США.
Все перелеты обеспечивает SWISS Air прямо из Анталии.

вот интересно как у Вас вышло 550 дол общих затрат? Вы только купили билеты по Европе без США?

зы. К сожалению, но ни Турции, ни какой другой стране в этом мире не увидеть результатов турпотока 2019 года. Индустрия просто рухнула.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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