RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:23

akurt, прежде всего хочу сказать спасибо за тему, довольно интересный топик, много информации. Вы - большой молодец.

  akurt написав:
Почему-то я не боюсь Коронавируса, уже готов план путешествий на осень:
- в сентябре - Женева и Лондон.
- сентябрь-октябрь - США.
- октябрь - Цюрих и Стамбул.
На сегодня общие затраты на авиабилеты на такое 2-х недельное путешествие - 550 долларов США.
Все перелеты обеспечивает SWISS Air прямо из Анталии.

вот интересно как у Вас вышло 550 дол общих затрат? Вы только купили билеты по Европе без США?

зы. К сожалению, но ни Турции, ни какой другой стране в этом мире не увидеть результатов турпотока 2019 года. Индустрия просто рухнула.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33208
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2232 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:34

550 долларов - если быть очень точным то 318 авиабилет "туда" и кажется 245 - обратно от SWISS Air:
- авиаперелет Анталия-Женева на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир.
- почти сутки в Женеве. Планирую гулять, так как в цену входит багаж и я буду "налегке".
- авиаперелет Женева - Лондон (Хитроу) на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир.
- авиаперелет Лондон (Хитроу) - Сан Франциско на смолете Боинг-777.
- авиаперелет Сан Франциско - Цюрих на смолете Боинг-777.
- почти сутки в Цюрихе.
- авиаперелет Цюрих-Анталия.
В цену входит 2 (два) места багажа по 23 кг и питание во время перелета.
Для прикола заказал питание "Кошерное" - я так заказывал как-то на рейсе из Цюриха в Сан Франциско - от SWISS Air, так весь самолет смотрел, что это мне все носят и носят коробки запечатанные да еще и с приборами не пластиковыми, а из нержавейки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 бер, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3884
З нами з: 12.02.09
Подякував: 831 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:38

Читачок форуму - часто дуже цікавих та гадаю успішних - та жінок чоловіків-читачів поздоровляю з майже Всесвітнім Днем жінок!
Саме для Вас - жіночки - зранку відвідав супермаркет МЕТРО та купив для вас купу квітів!
Зображення
Будь-який букет на вібір - 12,5 ліри або 50 гривень.
Зображення
В наш складний час бажаю тільки одного: ЗДОРОВ"Я!!!!!!
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3884
З нами з: 12.02.09
Подякував: 831 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, коли крім офтопу в твоєму блозі буде інфа про нерухомість?
сторінки флуду, та переписка між клонами.

З.І.
Так як пішли фотки квіточок, то вже розкажи як турки святкують свято Естер єврейки Клари Зеткін?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17497
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:02

Тоді, коли невдалий інвестор у нерухомість Польщі та потенційно невдалий інвестор в нерухомість Києва розкаже, чому його приваблює саме ця гілка.

P.S. Повідомляю пану flyman"у (колись же треба ставати джентльменом), що 8 Березня чемні чоловіки займаються тільки квітами, квіточками, подарунками та власними жінками.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3884
З нами з: 12.02.09
Подякував: 831 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 538539540541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Vint і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 36, 37, 38
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
371 60020
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 бер, 2020 07:20
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 490, 491, 492
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4912 506224
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 бер, 2020 07:04
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76022
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1413)
08.03.2020 09:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron