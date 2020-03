Додано: Нед 08 бер, 2020 07:23





akurt написав:

Почему-то я не боюсь Коронавируса, уже готов план путешествий на осень:

- в сентябре - Женева и Лондон.

- сентябрь-октябрь - США.

- октябрь - Цюрих и Стамбул.

На сегодня общие затраты на авиабилеты на такое 2-х недельное путешествие - 550 долларов США.

вот интересно как у Вас вышло 550 дол общих затрат? Вы только купили билеты по Европе без США?



зы. К сожалению, но ни Турции, ни какой другой стране в этом мире не увидеть результатов турпотока 2019 года. Индустрия просто рухнула.