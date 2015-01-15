Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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550 долларов - если быть очень точным то 318 авиабилет "туда" и кажется 245 - обратно от SWISS Air: - авиаперелет Анталия-Женева на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир. - почти сутки в Женеве. Планирую гулять, так как в цену входит багаж и я буду "налегке". - авиаперелет Женева - Лондон (Хитроу) на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир. - авиаперелет Лондон (Хитроу) - Сан Франциско на смолете Боинг-777. - авиаперелет Сан Франциско - Цюрих на смолете Боинг-777. - почти сутки в Цюрихе. - авиаперелет Цюрих-Анталия. В цену входит 2 (два) места багажа по 23 кг и питание во время перелета. Для прикола заказал питание "Кошерное" - я так заказывал как-то на рейсе из Цюриха в Сан Франциско - от SWISS Air, так весь самолет смотрел, что это мне все носят и носят коробки запечатанные да еще и с приборами не пластиковыми, а из нержавейки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 бер, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Читачок форуму - часто дуже цікавих та гадаю успішних - та жінок чоловіків-читачів поздоровляю з майже Всесвітнім Днем жінок! Саме для Вас - жіночки - зранку відвідав супермаркет МЕТРО та купив для вас купу квітів! Будь-який букет на вибір - 12,5 ліри або 50 гривень. В наш складний час бажаю тільки одного: ЗДОРОВ"Я!!!!!!
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).