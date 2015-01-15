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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:34

550 долларов - если быть очень точным то 318 авиабилет "туда" и кажется 245 - обратно от SWISS Air:
- авиаперелет Анталия-Женева на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир.
- почти сутки в Женеве. Планирую гулять, так как в цену входит багаж и я буду "налегке".
- авиаперелет Женева - Лондон (Хитроу) на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир.
- авиаперелет Лондон (Хитроу) - Сан Франциско на смолете Боинг-777.
- авиаперелет Сан Франциско - Цюрих на смолете Боинг-777.
- почти сутки в Цюрихе.
- авиаперелет Цюрих-Анталия.
В цену входит 2 (два) места багажа по 23 кг и питание во время перелета.
Для прикола заказал питание "Кошерное" - я так заказывал как-то на рейсе из Цюриха в Сан Франциско - от SWISS Air, так весь самолет смотрел, что это мне все носят и носят коробки запечатанные да еще и с приборами не пластиковыми, а из нержавейки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 бер, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:38

Читачок форуму - часто дуже цікавих та гадаю успішних - та жінок чоловіків-читачів поздоровляю з майже Всесвітнім Днем жінок!
Саме для Вас - жіночки - зранку відвідав супермаркет МЕТРО та купив для вас купу квітів!
Зображення
Будь-який букет на вибір - 12,5 ліри або 50 гривень.
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В наш складний час бажаю тільки одного: ЗДОРОВ"Я!!!!!!
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:та купив для вас купу квітів!
кидай чек,а то пока только жалобы на Флая и поздравления Ире
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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