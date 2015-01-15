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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:34

550 долларов - если быть очень точным то 318 авиабилет "туда" и кажется 245 - обратно от SWISS Air:
- авиаперелет Анталия-Женева на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир.
- почти сутки в Женеве. Планирую гулять, так как в цену входит багаж и я буду "налегке".
- авиаперелет Женева - Лондон (Хитроу) на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир.
- авиаперелет Лондон (Хитроу) - Сан Франциско на смолете Боинг-777.
- авиаперелет Сан Франциско - Цюрих на смолете Боинг-777.
- почти сутки в Цюрихе.
- авиаперелет Цюрих-Анталия.
В цену входит 2 (два) места багажа по 23 кг и питание во время перелета.
Для прикола заказал питание "Кошерное" - я так заказывал как-то на рейсе из Цюриха в Сан Франциско - от SWISS Air, так весь самолет смотрел, что это мне все носят и носят коробки запечатанные да еще и с приборами не пластиковыми, а из нержавейки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 бер, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:38

Читачок форуму - часто дуже цікавих та гадаю успішних - та жінок чоловіків-читачів поздоровляю з майже Всесвітнім Днем жінок!
Саме для Вас - жіночки - зранку відвідав супермаркет МЕТРО та купив для вас купу квітів!
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Будь-який букет на вибір - 12,5 ліри або 50 гривень.
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В наш складний час бажаю тільки одного: ЗДОРОВ"Я!!!!!!
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:03

  San написав:akurt, прежде всего хочу сказать спасибо за тему, довольно интересный топик, много информации. Вы - большой молодец.

  akurt написав:
Почему-то я не боюсь Коронавируса, уже готов план путешествий на осень:
- в сентябре - Женева и Лондон.
- сентябрь-октябрь - США.
- октябрь - Цюрих и Стамбул.
На сегодня общие затраты на авиабилеты на такое 2-х недельное путешествие - 550 долларов США.
Все перелеты обеспечивает SWISS Air прямо из Анталии.

вот интересно как у Вас вышло 550 дол общих затрат? Вы только купили билеты по Европе без США?

зы. К сожалению, но ни Турции, ни какой другой стране в этом мире не увидеть результатов турпотока 2019 года. Индустрия просто рухнула.

Акурт все одно буде рекламувати турецьку курортну нерухомість в м.Анталії.
Незважаючи на різке зменшення попиту, і, можливо, ціни.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:28

Добре, що на форумі є такий знаний фахівець, як вище.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ!
(из романа 12 стульев. Часть 2. В Москве. Глава 17. Среди океана стульев)

Это удивительно, но в Турции статистика действительно знает все и до "копейки".
Мало того, что уже есть цифры за январь 2020, но есть точные данные по продаже недвижимости в Турецкой республике за 2019 год. Ознакомимся.
Всего продано иностранцам: 45 967 квартир. Это больше, чем за 2019 год продано/построено квартир в Киеве.
По количеству продаж:
- первое место - граждане Ирака - 7 596.
- второе место - граждане Ирана - 5 423.
- третье место - граждане РФ - 2 893.
- седьмое место граждане Германии - 1 723.
- десятое место - граждане Великобритании - 1 353.
- шестнадцатое место - граждане Швеции - 754.
- восемнадцатое место - граждане Украины - 719 (в 2015 - 608, в 2016 - 484, в 2017 - 505, в 2018 - 624).
- девятнадцатое место - США - 658.

В январе 2020 иностранцы купили 3 945 квартир. Граждане Украины купили 56 квартир. А граждане Германии - 133.
(по данным http://www.tuik.gov.tr/Start.do)

Специалисты прогнозируют рост продаж квартир в 2020 году по двум причинам:
- оживился рынок ипотеки - эффективная ставка кредитования - на уровне 16% годовых. Мои приятели - граждане Турции с очень большим трудом купили в 2019 на вторичном рынке после очень долгих поисков оптимальной по расположению/цене/качеству квартиру "2+1" за 240 000 лир. Кредит на ипотеку выдается на сумму на более 80% оценочной цены экспертами банка и на срок не более 60 месяцев.
- ужесточились правила выдачи ВНЖ иностранцам - ВНЖ на сегодня можно получить по факту аренды квартиры на 1 год, но только один ПЕРВЫЙ раз и такой вид ВНЖ не продлевается по истечению 1 года. На сегодня ВНЖ выдается только: а) по браку; б) по факту покупки недвижимости; в) по "рабочей визе".

х х х
Невероятно резко подскочили цены на аренду недвижимости в Анталии со сроком аренды 1 - 2 - 3 месяца.
На карте показана область Анталии, примыкающая к знаменитому пляжу "Коньяалты" - один из самых длинных пляжей на побережье Средиземного моря - где я НЕ смог, отыскивая жилье для приятелей на 2 месяца - с 15 мая - найти предложение меньше, чем 1200 долларов в месяц за квартиру "1+1". Расстояние от пляжа до бульвара Ататюрка, ограничивающего эту зону - 600 метров.
Зображення
Вид на показанную красным цветом область со стороны микрорайона Лара, расположенного на другом конце Анталийского залива. Фото автора 8 марта, примерно в 17-00.
Зображення
Цена номера в отелях выросла примерно на 60%.

Цены на продукты питания не изменились - по многим позициям даже снизились.
Цены на питание в кафе у самого моря в микрорайоне Лара по состоянию на 8 марта:
- самое дорогое мясное блюдо (баранина) в меню - 22 лиры - 88 гривен (включая гарнир из риса, картофеля фри, лаваша, овощей гриль).
- то же, куриный шницель с гарниром - 18 лир или 72 гривны.
- гамбургеры - 11-18 лир.

Ужин на 4 взрослых и двоих детей в кафе парка над морем вчера обошелся в 110 лир или 440 гривен, включая напитки - чай, минералка, айран и соки.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
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