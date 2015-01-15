Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
550 долларов - если быть очень точным то 318 авиабилет "туда" и кажется 245 - обратно от SWISS Air: - авиаперелет Анталия-Женева на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир. - почти сутки в Женеве. Планирую гулять, так как в цену входит багаж и я буду "налегке". - авиаперелет Женева - Лондон (Хитроу) на самолете Аэробус А220 - это канадская фирма Бомбардир. - авиаперелет Лондон (Хитроу) - Сан Франциско на смолете Боинг-777. - авиаперелет Сан Франциско - Цюрих на смолете Боинг-777. - почти сутки в Цюрихе. - авиаперелет Цюрих-Анталия. В цену входит 2 (два) места багажа по 23 кг и питание во время перелета. Для прикола заказал питание "Кошерное" - я так заказывал как-то на рейсе из Цюриха в Сан Франциско - от SWISS Air, так весь самолет смотрел, что это мне все носят и носят коробки запечатанные да еще и с приборами не пластиковыми, а из нержавейки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 бер, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Читачок форуму - часто дуже цікавих та гадаю успішних - та жінок чоловіків-читачів поздоровляю з майже Всесвітнім Днем жінок! Саме для Вас - жіночки - зранку відвідав супермаркет МЕТРО та купив для вас купу квітів! Будь-який букет на вибір - 12,5 ліри або 50 гривень. В наш складний час бажаю тільки одного: ЗДОРОВ"Я!!!!!!
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
San написав:akurt, прежде всего хочу сказать спасибо за тему, довольно интересный топик, много информации. Вы - большой молодец.
akurt написав: Почему-то я не боюсь Коронавируса, уже готов план путешествий на осень: - в сентябре - Женева и Лондон. - сентябрь-октябрь - США. - октябрь - Цюрих и Стамбул. На сегодня общие затраты на авиабилеты на такое 2-х недельное путешествие - 550 долларов США. Все перелеты обеспечивает SWISS Air прямо из Анталии.
вот интересно как у Вас вышло 550 дол общих затрат? Вы только купили билеты по Европе без США?
зы. К сожалению, но ни Турции, ни какой другой стране в этом мире не увидеть результатов турпотока 2019 года. Индустрия просто рухнула.
Акурт все одно буде рекламувати турецьку курортну нерухомість в м.Анталії. Незважаючи на різке зменшення попиту, і, можливо, ціни.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Добре, що на форумі є такий знаний фахівець, як вище.
СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ! (из романа 12 стульев. Часть 2. В Москве. Глава 17. Среди океана стульев)
Это удивительно, но в Турции статистика действительно знает все и до "копейки". Мало того, что уже есть цифры за январь 2020, но есть точные данные по продаже недвижимости в Турецкой республике за 2019 год. Ознакомимся. Всего продано иностранцам: 45 967 квартир. Это больше, чем за 2019 год продано/построено квартир в Киеве. По количеству продаж: - первое место - граждане Ирака - 7 596. - второе место - граждане Ирана - 5 423. - третье место - граждане РФ - 2 893. - седьмое место граждане Германии - 1 723. - десятое место - граждане Великобритании - 1 353. - шестнадцатое место - граждане Швеции - 754. - восемнадцатое место - граждане Украины - 719 (в 2015 - 608, в 2016 - 484, в 2017 - 505, в 2018 - 624). - девятнадцатое место - США - 658.
Специалисты прогнозируют рост продаж квартир в 2020 году по двум причинам: - оживился рынок ипотеки - эффективная ставка кредитования - на уровне 16% годовых. Мои приятели - граждане Турции с очень большим трудом купили в 2019 на вторичном рынке после очень долгих поисков оптимальной по расположению/цене/качеству квартиру "2+1" за 240 000 лир. Кредит на ипотеку выдается на сумму на более 80% оценочной цены экспертами банка и на срок не более 60 месяцев. - ужесточились правила выдачи ВНЖ иностранцам - ВНЖ на сегодня можно получить по факту аренды квартиры на 1 год, но только один ПЕРВЫЙ раз и такой вид ВНЖ не продлевается по истечению 1 года. На сегодня ВНЖ выдается только: а) по браку; б) по факту покупки недвижимости; в) по "рабочей визе".
х х х Невероятно резко подскочили цены на аренду недвижимости в Анталии со сроком аренды 1 - 2 - 3 месяца. На карте показана область Анталии, примыкающая к знаменитому пляжу "Коньяалты" - один из самых длинных пляжей на побережье Средиземного моря - где я НЕ смог, отыскивая жилье для приятелей на 2 месяца - с 15 мая - найти предложение меньше, чем 1200 долларов в месяц за квартиру "1+1". Расстояние от пляжа до бульвара Ататюрка, ограничивающего эту зону - 600 метров. Вид на показанную красным цветом область со стороны микрорайона Лара, расположенного на другом конце Анталийского залива. Фото автора 8 марта, примерно в 17-00. Цена номера в отелях выросла примерно на 60%. Цены на продукты питания не изменились - по многим позициям даже снизились. Цены на питание в кафе у самого моря в микрорайоне Лара по состоянию на 8 марта: - самое дорогое мясное блюдо (баранина) в меню - 22 лиры - 88 гривен (включая гарнир из риса, картофеля фри, лаваша, овощей гриль). - то же, куриный шницель с гарниром - 18 лир или 72 гривны. - гамбургеры - 11-18 лир.
Ужин на 4 взрослых и двоих детей в кафе парка над морем вчера обошелся в 110 лир или 440 гривен, включая напитки - чай, минералка, айран и соки.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt Акурт, такое подорожание на квартиры наблюдается по всей Турции, или эта тенденция только Анталия-Алания? У Вас есть информация, что происходит в других городах?? Смею предположить, что в Стамбуле цены растут ещё стремительней. Ваш пример по поводу ужина на 4взрослых+2ребёнка за 440грн, это цена в дневном уличном фастфуде, или именно ужин в кафе? Просто вчера похожей кампанией тоже ужинали. Ценник не сопоставим с тем, что Вы указали. Правда и наш заказ был внушительней. Но в любом случае, у нас за эти 440грн можно шаурмой из котика запихаться, это без того, чтобы посидеть. И то, терзают смутные сомненья, что этого хватит на 6 человек, да ещё и с напитками. Вот и пару страниц тому форумчанин скидывал фотку с ценами в кафе на турецком горнолыжном курорте. Пересчитал их цены на гривны, умножив лиру на 4 был тоже в лёгком ступоре. Коммунизм оказывается наступил и совсем не там, где его строили)). Гуляли с друзьями в ТРЦ "Lavina". Катали деток на карусельках. 100долл. на 4 деток улетели примерно минут за 30-40.
Acurt, Не могли бы Вы сказать, сколько стоит 2-спальная квартира у побережья с пляжем и сколько стоит среднегодовая аренда в месяц. Есть ли конторы, которые занимаются арендой для удаленных владельцев квартир, которые купили "шоб було" на месяц в году для себя и под аренду в остальное время. А также, сколько полностью стоит обслуживание и содержание.
artlife написав:Acurt, Не могли бы Вы сказать, сколько стоит 2-спальная квартира у побережья с пляжем и сколько стоит среднегодовая аренда в месяц. Есть ли конторы, которые занимаются арендой для удаленных владельцев квартир, которые купили "шоб було" на месяц в году для себя и под аренду в остальное время. А также, сколько полностью стоит обслуживание и содержание.
Тоже интересуюсь таким вариантом.Возможно и дольше месяца и даже срочно для СЕБЯ,А НЕ В АРЕНДУ так как в Турции,Монголии и Сирии нет коронавируса.Семья большая взял бы три-четыре объекта.Думаем в лям американских денег влошиться.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня