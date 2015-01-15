Додано: Пон 09 бер, 2020 08:28

эффективная

ужесточились правила выдачи ВНЖ иностранцам



Цены на продукты питания не изменились - по многим позициям даже снизились.

Добре, що на форумі є такий знаний фахівець, як вище.(из романа 12 стульев. Часть 2. В Москве. Глава 17. Среди океана стульев)Это удивительно, но в Турции статистика действительно знает все и до "копейки".Мало того, что уже есть цифры за январь 2020, но есть точные данные по продаже недвижимости в Турецкой республике за 2019 год. Ознакомимся.Всего продано иностранцам:квартир. Это больше, чем за 2019 год продано/построено квартир в Киеве.По количеству продаж:- первое место - граждане Ирака - 7 596.- второе место - граждане Ирана - 5 423.- третье место - граждане РФ - 2 893.- седьмое место граждане Германии - 1 723.- десятое место - граждане Великобритании - 1 353.- шестнадцатое место - граждане Швеции - 754.- восемнадцатое место - граждане Украины -(в 2015 - 608, в 2016 - 484, в 2017 - 505, в 2018 - 624).- девятнадцатое место - США - 658.В январе 2020 иностранцы купили 3 945 квартир. Граждане Украины купили 56 квартир. А граждане Германии - 133.(по даннымСпециалисты прогнозируют рост продаж квартир в 2020 году по двум причинам:- оживился рынок ипотеки -ставка кредитования - на уровне 16% годовых. Мои приятели - граждане Турции с очень большим трудом купили в 2019 на вторичном рынке после очень долгих поисков оптимальной по расположению/цене/качеству квартиру "2+1" за 240 000 лир. Кредит на ипотеку выдается на сумму на более 80% оценочной цены экспертами банка и на срок не более 60 месяцев.- ВНЖ на сегодня можно получить по факту аренды квартиры на 1 год, но только один ПЕРВЫЙ раз и такой вид ВНЖ не продлевается по истечению 1 года. На сегодня ВНЖ выдается только: а) по браку; б) по факту покупки недвижимости; в) по "рабочей визе".х х хНевероятно резко подскочили цены на аренду недвижимости в Анталии со сроком аренды 1 - 2 - 3 месяца.На карте показана область Анталии, примыкающая к знаменитому пляжу "Коньяалты" -- где я НЕ смог, отыскивая жилье для приятелей на 2 месяца - с 15 мая - найти предложение меньше, чемдолларов в месяц за квартиру "1+1". Расстояние от пляжа до бульвара Ататюрка, ограничивающего эту зону - 600 метров.Вид на показанную красным цветом область со стороны микрорайона Лара, расположенного на другом конце Анталийского залива. Фото автора 8 марта, примерно в 17-00.Цена номера в отелях выросла примерно на 60%.Цены на питание в кафе у самого моря в микрорайоне Лара по состоянию на 8 марта:- самое дорогое мясное блюдо (баранина) в меню - 22 лиры - 88 гривен (включая гарнир из риса, картофеля фри, лаваша, овощей гриль).- то же, куриный шницель с гарниром - 18 лир или 72 гривны.- гамбургеры - 11-18 лир.Ужин на 4 взрослых и двоих детей в кафе парка над морем вчера обошелся в 110 лир или 440 гривен, включая напитки - чай, минералка, айран и соки.