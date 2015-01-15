Додано: Пон 09 бер, 2020 13:47

artlife написав: Acurt,

Не могли бы Вы сказать, сколько стоит 2-спальная квартира у побережья с пляжем и сколько стоит среднегодовая аренда в месяц. Есть ли конторы, которые занимаются арендой для удаленных владельцев квартир, которые купили "шоб було" на месяц в году для себя и под аренду в остальное время.

А также, сколько полностью стоит обслуживание и содержание. Acurt,Не могли бы Вы сказать, сколько стоит 2-спальная квартира у побережья с пляжем и сколько стоит среднегодовая аренда в месяц. Есть ли конторы, которые занимаются арендой для удаленных владельцев квартир, которые купили "шоб було" на месяц в году для себя и под аренду в остальное время.А также, сколько полностью стоит обслуживание и содержание.

Квартира "2+1" у самого моря может стоить очень дорого - вчера мы шли мимо высоток в микрорайоне Лара - мне турки показывала квартиры и называли какие-то цены - я не запомнил точно, но что то типа 2 миллиона лир (1 доллар=6,10 лиры). При этом они говорили, что парк и обрывистыей берег невероятно красивы, но до галечного песчаного пляжа отсюда далеко.Такие же квартиры на первой линии и на пляже Коньяалты (имеет ранг "Голубой флаг" - то есть очень чистый) также стоят дорого - это микрорайон Лиман - думаю там тоже квартиры по 1,5-2 миллиона лир.Как только вы удаляетесь от моря на 500-1000 метров цены становится адекватными - ориентир цен 1000 евро квадратный метр (это квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и все под ключ - частично с мебелью (прихожая и кухня, с бытовой техникой (кроме холодильника)).По поводу цены содержания квартиры - я выложил все свои расходы за январь - несколько страниц назад.По памяти:- квартплата ("айдат") - 100 лир или 400 гривен (бывают айдаты и 200 и 250 лир - все зависит от того, что есть в комплексе домов - например, у приятелей (я за 3 года жизни тут помогсвоим приятелям купить хорошие квартиры) - айдат 170 лир: там у них есть тренажёрный зал и отличная сауна - все хочется сходить попариться "надурняк" - у меня есть ключи от их квартиры, их пока здесь нет. Кроме того, у них в комплексе очень большой бассейн - настоящий 25-ти метровый - это на 20 квартир).- расходы на воду у меня всегда стабильны - 6 кубов в месяц - оплата примерно 25 лир или 100 гривен в месяц.- расходы на электроэнергию сильно разнятся по месяцам - от 50 до 160 лир в месяц - это от 200 до 640 гривен в месяц. Самые большие счета были примерно по 160 лир в сентябре и в январе. В эти 160 лир входят либо работа кондиционеров на охлаждение, либо на отопление зимой. Горячая вода поступает бесплатно - от солнечного коллектора на крыше (дом в такой комплектности и построен - на каждую квартиру свой солнечный коллектор на крыше).Зимой бывают прохладные - но главное НЕ СОЛНЕЧНЫЕ/дождливые дни - тогда включаем параллельно подаче воды с крыши еще и бойлер мощностью 1,8 кВт. Зимой, если солнце было хотя бы 1 час - уже есть горячая вода.Дорогим есть интернет - у меня закончился 2-х летний контракт по 60 лир в месяц безлимит - сейчас контракт новый стоит 105 лир или 420 гривен в месяц. В эту плату входит и городской телефон - у меня есть номер, но я не использую.Налог на недвижимость - примерно 120 лир (480 гривен) в год. В этом году еще не платил.Страховка от разрушения дома какая-то копеечная - боюсь соврать, что то типа 100 лир или 400 гривен в год.Других расходов нет.Ах, да...Виски и пиво -дорогие.Но пиво я не покупаю, а виски мне регулярно привозят мои гости.Очередной визит - в воскресенье. Самолет из Запорожья.Вопрос по сдаче в аренду сложный - краткосрочная аренда запрещена законом - при обнаружении - штраф 14 000 лир или 56 000 гривен.Но на всякое ядие есть противоядие, как говорил... забыл кто говорил...