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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:54

  Frant написав:Лижні курорти сприяють розповсюдженню коронавірусу.

Така пічалька

ненадо наводить людей на ложные мысли. всем срочно покупать жилье в Турции! :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:20

  akurt написав:Нагадаю шановному панству тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Прошу не писати про Коронавірус і про всілякі інші дурниці.

Коронавірус - то не є дурниця.
Із-за кордону його й везуть до нас різні Швондери, Акурти , Шарікові та інші любителі гірськолижних курортів
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:07

akurt
Большое спасибо за ответ.
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