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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:54
Frant написав:
Лижні курорти сприяють розповсюдженню коронавірусу.
Така пічалька
ненадо наводить людей на ложные мысли. всем срочно покупать жилье в Турции!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:20
akurt написав:
Нагадаю шановному панству тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
".
Прошу не писати про Коронавірус і про всілякі інші дурниці.
Коронавірус - то не є дурниця.
Із-за кордону його й везуть до нас різні Швондери, Акурти , Шарікові та інші любителі гірськолижних курортів
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:07
akurt
Большое спасибо за ответ.
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