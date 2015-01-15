Додано: Вів 10 бер, 2020 07:37

Да, ждем комментарии от airmax78.



А пока мой комментарий:

- с интересом посмотрел видео.

- район Муратпаша считается центральным - там расположено Консульство Украины в Анталии. Но я своим приятелям не рекомендовал там покупать - там и близко нет пляжей. Разве что под бизнес - если офис вашей фирмы будет рядом. Ну или если вы любители "тусовок"... Рядом реально много всяких топовых вещей...

- в показанном комплексе - если я не ошибаюсь - был совершенно случайно примерно 1 месяц назад - ехал мимо в Музей и остановился, там история такая: выкупили целый квартал домов типа наших хрущевок - снесли все до "нуля" и заново построили огромный комплекс.

- обратите внимание на момент на 03:45 - площадь квартиры в 100 кв. метров указана как "брутто" - нашему человеку трудно с этим свыкнуться. Родители "нашего человека" проживали в бараках или общагах, где - если на семью выдали комнату в 12 кв. м, то это был дворец. Потому пошла борьба за двушки в панельках площадью 28 кв. м., а если это была "чешка" общей площадью 61 кв. м., а жилой 36 - то это был Версаль. Там даже потолки украшали золотом и лепкой. В Турции все проще: а) нет никаких Технических паспортов на квартиру. Никто не перемеряет рулеткой коридоры. Товар - квартира - продается "как есть" - вот смотри и решай, нравится или нет. б) под площадью "брутто" понимается "строительный размер" - то есть ваша квартира продается не просто как пол под ногами туалета/душа, а как часть владения всего комплекса - то есть вы получите и часть земли под комплексом, и часть подъезда. Если перемерить "по-нашенски" площадь по полу, то там, где будет сказано "100 кв. метров брутто" по СССР-овской привычке, будет - скажем - 85-92... К этому нужно привыкнуть. Например, мои приятели за 140 000 евро купили чудную квартиру неподалеку от Аликанте - и даже 2 раза год в ней бывают - так вот невероятно маленькие комнатки, но зато есть балкон/веранда в 16 кв. метров. Но при покупке им площадь назвали именно как брутто: 70 квадратов... Ну вот к этому надо привыкнуть...

- детали ремонта показаны верно: все квартиры так и продаются с полностью сделанным ремонтом.

- "лед освещение" может быть и не всегда сделано - но под его остановку будет все подготовлено.

- важный момент на 04:15 - "отдельная кухня" - это скорее редкость и вообще-то ценится. Обычно в квартирах "кухня-студия", то есть по нашей классификации "зала и кухня" объединены. У нас многие так делают, превращая купленный серый бетонный параллелепипед в "прелесть" - НЕ выгораживают в купленном бетонном склепе кухню. Тут начали делать наоборот - то есть "отдельная кухня" = это плюс.

- интересный момент на 04:40: Анталия или Алания? На днях говорил с украинской семьей, что купила квартиру Алании - сказали, что с октября по апрель город вымирает пусто грустно, нет никого. Конечно же - только Анталия!

- на 06-05 - обзор санузлов. Все так и есть - квартиры продаются в абсолютно готовом виде: "можно принимать душ". В самом деле санузлов 2 в квартире "2+1" - в сентябре я помог приятелям купить квартиру "2+1" - реально классно и удобно сделано. Кстати, купили за 84 000 евро, а сегодня на их этаже выставили в перепродажу квартиру такую, как у них, за 94 000 евро.

- на 06:50 есть фраза про "прекрасный вид на окрестности" - ну, есть своя прелесть в рассматривании соседних старых домов - но что же вы хотите - самый центр... У меня вид на горы... Но нашему человеку это не страшно: любят покупать квартиры в скворечниках по 650 квартир... Из достоинств я бы отметил такое: в 10-ти минутах ходьбы невероятно шикарный приморский парк огромных размеров, в нем недавно снесли крытый спорткомплекс постройки 70-х годов и расширили парк. Там есть открытый концертный зал - недавно был фестиваль "Старый город" - Международный фестиваль открывала Украина , был концерт группы "Казка" - я сидел в первом ряду - мне концерт очень понравился - солистка "Казка" реально отжигала - при ее комплекции это было реально шоу.

- на 07:45 ребята, конечно, лукавят...

- самое прикольное, что видео размещено 6 марта 2020 - я был в комплексе с месяц назад и там в продаже была ТОЛЬКО 1 (ОДНА) квартира - все квартиры проданы.

Последнее важно для прорицателей падения цен на недвигу в Турции.

По их мнению, прослеживается отличная экономическая цепочка: чем дороже становятся серые пустые ж.б. параллелепипеды в Киеве, Жмеринке, Львове или в Тернополе, тем дешевле становится недвига за рубежом.

Ну, прикольные экономисты...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 бер, 2020 07:50, всього редагувалось 1 раз.

"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).