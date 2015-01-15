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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 06:34
airmax заціни МЗК (МОПи) в цьому будинку. Модні чи не дуже?
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:37
Да, ждем комментарии от airmax78.
А пока мой комментарий:
- с интересом посмотрел видео.
- район Муратпаша считается центральным - там расположено Консульство Украины в Анталии. Но я своим приятелям не рекомендовал там покупать - там и близко нет пляжей. Разве что под бизнес - если офис вашей фирмы будет рядом. Ну или если вы любители "тусовок"... Рядом реально много всяких топовых вещей...
- в показанном комплексе - если я не ошибаюсь - был совершенно случайно примерно 1 месяц назад - ехал мимо в Музей и остановился, там история такая: выкупили целый квартал домов типа наших хрущевок - снесли все до "нуля" и заново построили огромный комплекс.
- обратите внимание на момент на 03:45 - площадь квартиры в 100 кв. метров указана как "брутто" - нашему человеку трудно с этим свыкнуться. Родители "нашего человека" проживали в бараках или общагах, где - если на семью выдали комнату в 12 кв. м, то это был дворец. Потому пошла борьба за двушки в панельках площадью 28 кв. м., а если это была "чешка" общей площадью 61 кв. м., а жилой 36 - то это был Версаль. Там даже потолки украшали золотом и лепкой. В Турции все проще: а) нет никаких Технических паспортов на квартиру. Никто не перемеряет рулеткой коридоры. Товар - квартира - продается "как есть" - вот смотри и решай, нравится или нет. б) под площадью "брутто" понимается "строительный размер" - то есть ваша квартира продается не просто как пол под ногами туалета/душа, а как часть владения всего комплекса - то есть вы получите и часть земли под комплексом, и часть подъезда. Если перемерить "по-нашенски" площадь по полу, то там, где будет сказано "100 кв. метров брутто" по СССР-овской привычке, будет - скажем - 85-92... К этому нужно привыкнуть. Например, мои приятели за 140 000 евро купили чудную квартиру неподалеку от Аликанте - и даже 2 раза год в ней бывают - так вот невероятно маленькие комнатки, но зато есть балкон/веранда в 16 кв. метров. Но при покупке им площадь назвали именно как брутто: 70 квадратов... Ну вот к этому надо привыкнуть...
- детали ремонта показаны верно: все квартиры так и продаются с полностью сделанным ремонтом.
- "лед освещение" может быть и не всегда сделано - но под его остановку будет все подготовлено.
- важный момент на 04:15 - "отдельная кухня" - это скорее редкость и вообще-то ценится. Обычно в квартирах "кухня-студия", то есть по нашей классификации "зала и кухня" объединены. У нас многие так делают, превращая купленный серый бетонный параллелепипед в "прелесть" - НЕ выгораживают в купленном бетонном склепе кухню. Тут начали делать наоборот - то есть "отдельная кухня" = это плюс.
- интересный момент на 04:40: Анталия или Алания? На днях говорил с украинской семьей, что купила квартиру Алании - сказали, что с октября по апрель город вымирает пусто грустно, нет никого. Конечно же - только Анталия!
- на 06-05 - обзор санузлов. Все так и есть - квартиры продаются в абсолютно готовом виде: "можно принимать душ". В самом деле санузлов 2 в квартире "2+1" - в сентябре я помог приятелям купить квартиру "2+1" - реально классно и удобно сделано. Кстати, купили за 84 000 евро, а сегодня на их этаже выставили в перепродажу квартиру такую, как у них, за 94 000 евро.
- на 06:50 есть фраза про "прекрасный вид на окрестности" - ну, есть своя прелесть в рассматривании соседних старых домов - но что же вы хотите - самый центр... У меня вид на горы... Но нашему человеку это не страшно: любят покупать квартиры в скворечниках по 650 квартир... Из достоинств я бы отметил такое: в 10-ти минутах ходьбы невероятно шикарный приморский парк огромных размеров, в нем недавно снесли крытый спорткомплекс постройки 70-х годов и расширили парк. Там есть открытый концертный зал - недавно был фестиваль "Старый город" - Международный фестиваль открывала Украина, был концерт группы "Казка" - я сидел в первом ряду - мне концерт очень понравился - солистка "Казка" реально отжигала - при ее комплекции это было реально шоу.
- на 07:45 ребята, конечно, лукавят...
- самое прикольное, что видео размещено 6 марта 2020 - я был в комплексе с месяц назад и там в продаже была ТОЛЬКО 1 (ОДНА) квартира - все квартиры проданы.
Последнее важно для прорицателей падения цен на недвигу в Турции.
По их мнению, прослеживается отличная экономическая цепочка: чем дороже становятся серые пустые ж.б. параллелепипеды в Киеве, Жмеринке, Львове или в Тернополе, тем дешевле становится недвига за рубежом.
Ну, прикольные экономисты...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 бер, 2020 07:50, всього редагувалось 1 раз.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:46
akurt
Я що не зрозумів в цьому агенстві, так це те, як вони заробляють, якщо дають найнижчу ціну на ринку по їх словам? Це так, питання риторичне.
Але відео в них прикольні, мені дуже, ну ДУЖЕ! подобається нова набережна. Сподіваюсь на ранній пенсії там бігати і ловити кайф
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:52
Ну, я же написал, что ребята лукавят. Я даже знаю как и на чем, но не буду распространяться.
А так видео снято отлично.
Про эту риэлторскую контору не слышал - но удивили тем, сколько там сидят сотрудников...
Ее сейчас интенсивно готовят к новому сезону, идет модернизация кафе на набережной.
Совсем новый дизайн кафе и инфраструктуры: представьте, за счет бюджета города построено 30 (!!!) кафе прямо на набережной и к кафе примыкает как правило часть территории пляжа. Там сделаны "зоны повышенного комфорта" - можно снять на весь день что-то типа "индивидуальной беседки", а можно просто снять две лежака и зонт. Но можете и не снимать - длина пляжа то-ли 10, то ли 15 км - всем места достаточно. Напомню, что за счет Муниципалитета содержится не менее 10-ти бесплатных туалетов (туалеты есть в каждом кафе - но там кафе берет за вход с НЕпосетителей кафе 1 лиру (4 гривны). Очень забавно: почти круглосуточно у каждого (!!!) бесплатного туалета дежурит сотрудник, корый следит за чистотой внутри. Именно так: возле каждого туалета дежурит отдельный сотрудник весь световой день. Забавно смотреть, как он находится там целый день, иногда поглядывая в свой смартофон. Вот именно так: сотрудник в форменной одежде муниципалитета со смартофоном в руках.
Вдоль всех велосипедных и беговых дорожек сейчас возобновили после зимы газоны с цветами, сделали ревизию системы полива.
Напомню: на Набережной три станции проката велосипедов - 1,5 лиры или 6 гривен в час; прикольно, что первые 15 минут бесплатны и если вам не понравился данный велосипед по техническому состоянию - можете поставить его назад и взять другой.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:24
Пане Акурт, як коронавірус вплинув на турпоток в Туреччину?
Може, він став ще більшим?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:06
Цікаво споглядати, як декого "крючить" та ламає життя...
х х х
Для тих, хто буде подорожувати в Туреччину:
а) частина банків Турецької республіки припинила обслуговувати запити від торгівельних мереж на оплату товарів/послуг картками Приватбанку.
Відмова виглядає як "технічна проблема".
Раджу мати із собою додатково картки інших банків України.
б) авіакомпанія Pegasus, яка виконує більшість рейсів з України до Туреччини, припинила он-лайн реєстрацію на свої рейси громадян України. При спробі провести он-лайн реєстрацію на рейс з"являється повідомлення, що реєстрація є можливою тільки на стійці реєстрації із доведенням того (мабуть, за даними штампів у паспорті), що громадянин України за 14 днів до польоту не відвідував країни за переліком, в першу чергу Італію. Зверніть на це увагу. Реєстрація на внутрішні рейси по Туреччині для громадян України проводиться без обмежень.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А якими картками (українськими) можна проплатити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:28
Гріх говорити, але я би рекомендував Альфа-банк.
Картками Привату можна розраховуватися, але не у всіх місцях.
Така халепа почалася з 1 березня.
Наші люди зверталися у службу підтримки Привату - ті відповідають після перевірки, що навіть запитів не надходило. Хоча численні відмови оплати. Але відомова в оплаті не у всіх місцях - як я розумію, зележить від банка Турецької республіки, який надає установі/магазину свій термінал.
х х х
Нагадую для тих, хто буде в суботу в Анталії: на пляжі "Сарису" - це на виїзді з Анталії на Кемер - дівчата української діаспори влаштовують "Контр8Березня".
Запрошують всіх українців. Не жартую. Початок о 10-00.
Проїзд на УКРАЇНСЬКИЙ ПІКНІК З ШАШЛИКАМИ ІЗ СВИНИНИ:
- з аеропорту Анталії: автобус 600, відправлення з терміналів щогодини, перший рейс 6-15, проїзд 5,6 ліри або 28 гривень, в дорозі 1 годину.
- з центра міста - від ТЦ "Марк Анталія" - автобусі 06 та 08 - до кінцевої Sarisu depo, проїзд 2,8 ліри або 12 гривень.
Автобуси з кондиціонерами та інтернетом.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:49
Все це чудово.
А уряд Туреччини - не забороняє масові заходи?
Не обмежує в'їзд туристів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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