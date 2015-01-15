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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:54

В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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