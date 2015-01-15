В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:54
В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:25
Нерухомість на Тенерифе
Якщо комусь цікаво, поділюся досвідом придбання (кредитування, вибір і т.п.)/користування нерухомістю на Тенерифе.
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:15
Для дикого и незнакомого с банковской системой Украины поясню:
Альфа-Банк и А-банк - это РАЗНЫЕ банки.
Совсем разные владельцы и совсем разные банки.
Кстати, я не есть клиентом ни первого, ни второго.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:32
Шота у вас нестыковки.
Тут говорите шо у вас приват и альфа
viewtopic.php?p=4762169#p4762169
А потом шо не клиенты Альфы.
Несостыковали легенды
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