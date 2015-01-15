В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:54
В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:25
Нерухомість на Тенерифе
Якщо комусь цікаво, поділюся досвідом придбання (кредитування, вибір і т.п.)/користування нерухомістю на Тенерифе.
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:15
Для дикого и незнакомого с банковской системой Украины поясню:
Альфа-Банк и А-банк - это РАЗНЫЕ банки.
Совсем разные владельцы и совсем разные банки.
Кстати, я не есть клиентом ни первого, ни второго.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:32
Шота у вас нестыковки.
Тут говорите шо у вас приват и альфа
viewtopic.php?p=4762169#p4762169
А потом шо не клиенты Альфы.
Несостыковали легенды
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:50
Проницательный вы наш...
А вы есть клиентом какого банка? Огласите весь список...
Я свой оглашаю: в разные годы был клиентом:
- Приватбанка (мой первый банк для инвестиций - начинал с депозитов под 60% годовых).
- Укрсоцбанка
- Проминвестбанка (лучшие воспоминания)
- Укрсиббанка
- Банка "Родовид" (лучшие воспоминания)
- Петрокоммерцбанка
- БМ банка (12,5% годовых по евро - это было реально круто!)
- Банка "Форум"
- Банка "Морской"
- "Укргазбанка"
- Кредобанка
- ПУМБ (лучшие воспоминания)
- Правексбанк (лучшие воспоминания)
- Пивденный (лучшие воспоминания)
- Пиреусбанк
- Универсалбанк
- КредитДнепр банк (лучшие воспоминания)
- Индустриалбанк
- ВТБбанк (лучшие, но неоднозначные воспоминания)
- Диамантбанк (лучшие воспоминания)
- Банк "Финансы и кредит"
- Банк "Форум"
- Банк "Киев"
- VAB-банк
- Банк "Славянский"...
И еще уже не помню каких... думаю, еще штук 5-10. Это я написал те, что еще помню. И с достаточно хорошими воспоминаниями, ибо надо УМЕТЬ РАБОТАТЬ С БАНКАМИ.
Между прочим, я не был НИКОГДА клиентом знаменитого "Дельта-банка" просто потому, что я не лох.
Огласите свой список?
Я написал то, что я написал на замечания суперспециалиста по банкам, который не может отличить А-банк от Альфа-банка: Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ КЛИЕНТОМ НИ А-Банка, ни Альфа-банка.
Как видите, я могу отличить А-банк от Альфа-банка, даже не являясь их клиентом...
Жду список банков, где вы лично есть клиентом.
Просто чтобы не было "нестыковок", ОК?
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:52
Ну и к чему этот понос словесный?
Вы говорите сначала, что у вас карты привата и альфа-банка, на которые вам поступают средства.
Потом говорите, что не являетесь клиентом альфа-банка.
Мне вообще ложить с высокой горки где и когда вы были клиентом, речь идет то о текущем времени. Тем более я не хочу вспоминать простыню из банков, где я щас и где был. В алле и привате я точно щас есть, если уж на то пошло.
Вразумительный ожидаемый ответ - был да сплыл.карту закрыл.уже не клиент.
Тот ответ который я вижу - хз, погоже весенее обострение. На лирический лад не настраивает.
В бущем видимо нужно писать "сарказм" явно, а то кидаетесь на невинные замечания.
Адью в общем.
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