Додано: Вів 10 бер, 2020 22:50

Проницательный вы наш...

А вы есть клиентом какого банка? Огласите весь список...



Я свой оглашаю: в разные годы был клиентом:

- Приватбанка (мой первый банк для инвестиций - начинал с депозитов под 60% годовых).

- Укрсоцбанка

- Проминвестбанка (лучшие воспоминания)

- Укрсиббанка

- Банка "Родовид" (лучшие воспоминания)

- Петрокоммерцбанка

- БМ банка (12,5% годовых по евро - это было реально круто!)

- Банка "Форум"

- Банка "Морской"

- "Укргазбанка"

- Кредобанка

- ПУМБ (лучшие воспоминания)

- Правексбанк (лучшие воспоминания)

- Пивденный (лучшие воспоминания)

- Пиреусбанк

- Универсалбанк

- КредитДнепр банк (лучшие воспоминания)

- Индустриалбанк

- ВТБбанк (лучшие, но неоднозначные воспоминания)

- Диамантбанк (лучшие воспоминания)

- Банк "Финансы и кредит"

- Банк "Форум"

- Банк "Киев"

- VAB-банк

- Банк "Славянский"...



И еще уже не помню каких... думаю, еще штук 5-10. Это я написал те, что еще помню. И с достаточно хорошими воспоминаниями, ибо надо УМЕТЬ РАБОТАТЬ С БАНКАМИ.

Между прочим, я не был НИКОГДА клиентом знаменитого "Дельта-банка" просто потому, что я не лох.



Огласите свой список?

Я написал то, что я написал на замечания суперспециалиста по банкам, который не может отличить А -банк от Альфа -банка: Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ КЛИЕНТОМ НИ А-Банка, ни Альфа-банка.

Как видите, я могу отличить А-банк от Альфа-банка, даже не являясь их клиентом...

Жду список банков, где вы лично есть клиентом.

Просто чтобы не было "нестыковок", ОК?

"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).