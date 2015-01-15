RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:54

В Єгипет, на відпочинок, кажуть, суттєво просіли ціни.
А що з Туреччиною?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21075
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:25

Нерухомість на Тенерифе

Якщо комусь цікаво, поділюся досвідом придбання (кредитування, вибір і т.п.)/користування нерухомістю на Тенерифе. 8)
Finanziere
 
Повідомлень: 91
З нами з: 16.08.09
Подякував: 189 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:я би рекомендував Альфа-банк.
Не сомневался,А-банк еще ж работает,но тоже скоро
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 03.12.14
Подякував: 486 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:15

Для дикого и незнакомого с банковской системой Украины поясню:
Альфа-Банк и А-банк - это РАЗНЫЕ банки.
Совсем разные владельцы и совсем разные банки.
Кстати, я не есть клиентом ни первого, ни второго.
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3893
З нами з: 12.02.09
Подякував: 831 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:32

  akurt написав:Для дикого и незнакомого с банковской системой Украины поясню:
Альфа-Банк и А-банк - это РАЗНЫЕ банки.
Совсем разные владельцы и совсем разные банки.
Кстати, я не есть клиентом ни первого, ни второго.

Шота у вас нестыковки.

Тут говорите шо у вас приват и альфа
viewtopic.php?p=4762169#p4762169

А потом шо не клиенты Альфы.
Несостыковали легенды :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 21.07.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:50

Проницательный вы наш...
А вы есть клиентом какого банка? Огласите весь список...

Я свой оглашаю: в разные годы был клиентом:
- Приватбанка (мой первый банк для инвестиций - начинал с депозитов под 60% годовых).
- Укрсоцбанка
- Проминвестбанка (лучшие воспоминания)
- Укрсиббанка
- Банка "Родовид" (лучшие воспоминания)
- Петрокоммерцбанка
- БМ банка (12,5% годовых по евро - это было реально круто!)
- Банка "Форум"
- Банка "Морской"
- "Укргазбанка"
- Кредобанка
- ПУМБ (лучшие воспоминания)
- Правексбанк (лучшие воспоминания)
- Пивденный (лучшие воспоминания)
- Пиреусбанк
- Универсалбанк
- КредитДнепр банк (лучшие воспоминания)
- Индустриалбанк
- ВТБбанк (лучшие, но неоднозначные воспоминания)
- Диамантбанк (лучшие воспоминания)
- Банк "Финансы и кредит"
- Банк "Форум"
- Банк "Киев"
- VAB-банк
- Банк "Славянский"...

И еще уже не помню каких... думаю, еще штук 5-10. Это я написал те, что еще помню. И с достаточно хорошими воспоминаниями, ибо надо УМЕТЬ РАБОТАТЬ С БАНКАМИ.
Между прочим, я не был НИКОГДА клиентом знаменитого "Дельта-банка" просто потому, что я не лох.

Огласите свой список?
Я написал то, что я написал на замечания суперспециалиста по банкам, который не может отличить А-банк от Альфа-банка: Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ КЛИЕНТОМ НИ А-Банка, ни Альфа-банка.
Как видите, я могу отличить А-банк от Альфа-банка, даже не являясь их клиентом...
Жду список банков, где вы лично есть клиентом.
Просто чтобы не было "нестыковок", ОК?
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3893
З нами з: 12.02.09
Подякував: 831 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:52

  akurt написав:Проницательный вы наш...
А вы есть клиентом какого банка? Огласите весь список...

Я свой оглашаю: в разные годы был клиентом:
- Приватбанка (мой первый банк для инвестиций - начинал с депозитов под 60% годовых).
- Укрсоцбанка
- Проминвестбанка (лучшие воспоминания)
- Укрсиббанка
- Банка "Родовид" (лучшие воспоминания)
- Петрокоммерцбанка
- БМ банка (12,5% годовых по евро - это было реально круто!)
- Банка "Форум"
- Банка "Морской"
- "Укргазбанка"
- Кредобанка
- ПУМБ (лучшие воспоминания)
- Правексбанк (лучшие воспоминания)
- Пивденный (лучшие воспоминания)
- Пиреусбанк
- Универсалбанк
- КредитДнепр банк (лучшие воспоминания)
- Индустриалбанк
- ВТБбанк (лучшие, но неоднозначные воспоминания)
- Диамантбанк (лучшие воспоминания)
- Банк "Финансы и кредит"
- Банк "Форум"
- Банк "Киев"
- VAB-банк
- Банк "Славянский"...

И еще уже не помню каких... думаю, еще штук 5-10. Это я написал те, что еще помню. И с достаточно хорошими воспоминаниями, ибо надо УМЕТЬ РАБОТАТЬ С БАНКАМИ.
Между прочим, я не был НИКОГДА клиентом знаменитого "Дельта-банка" просто потому, что я не лох.

Огласите свой список?
Я написал то, что я написал на замечания суперспециалиста по банкам, который не может отличить А-банк от Альфа-банка: Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ КЛИЕНТОМ НИ А-Банка, ни Альфа-банка.
Как видите, я могу отличить А-банк от Альфа-банка, даже не являясь их клиентом...
Жду список банков, где вы лично есть клиентом.
Просто чтобы не было "нестыковок", ОК?

Ну и к чему этот понос словесный?

Вы говорите сначала, что у вас карты привата и альфа-банка, на которые вам поступают средства.

Потом говорите, что не являетесь клиентом альфа-банка.

Мне вообще ложить с высокой горки где и когда вы были клиентом, речь идет то о текущем времени. Тем более я не хочу вспоминать простыню из банков, где я щас и где был. В алле и привате я точно щас есть, если уж на то пошло.

Вразумительный ожидаемый ответ - был да сплыл.карту закрыл.уже не клиент.

Тот ответ который я вижу - хз, погоже весенее обострение. На лирический лад не настраивает.

В бущем видимо нужно писать "сарказм" явно, а то кидаетесь на невинные замечания.

Адью в общем.
curiousobro
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 21.07.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:19

  curiousobro написав:Мне вообще ложить с высокой горки где и когда вы были клиентом, речь идет то о текущем времени.

Понравились выделенные слова... Именно потому я был ВЫНУЖДЕН написать, клиентом каких банков я когда-то был. Вы же пытались меня в чем-то уличить?

P.S. Я написал всего навсего ПРОСТОЙ ответ на простой вопрос форумчанина "Квесторе_поверніться". И на всякий случай: я НЕ являюсь клиентом А-банка, НЕ являюсь клиентом Альфа-банка, и я не знаю, что такое (цитирую) "алле"...
"Математика - это язык, на котором Бог написал Вселенную" (Галилео Галилей).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3893
З нами з: 12.02.09
Подякував: 831 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 540541542543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 36, 37, 38
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
378 61370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 00:28
Ethereum
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 490, 491, 492
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4918 507819
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 20:20
jump
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17723)
11.03.2020 01:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.